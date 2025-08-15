Pháp luật Mẹ già ngồi xe lăn, lần thứ ba nhìn con gái ra tòa vì ma túy Ở cái tuổi gần đất xa trời, bà vẫn phải ngồi xe lăn đến chốn công đường chứng kiến con gái lần thứ 3 bị đưa ra xét xử vì tội mua bán trái phép chất ma tuý. Nước mắt người mẹ đã cạn khô sau những vấp ngã liên tiếp của đứa con không chịu hoàn lương.

Mẹ đơn thân 3 lần buôn ma túy

Trong phiên toà hình sự sơ thẩm xét xử 4 bị cáo Đặng Thị Cường (SN 1982), trú phường Thái Hòa; Lô Văn Thốn (SN 1985) và Vi Đình Phan (SN 1998), cùng trú xã Mường Quàng và Lỳ Bá Pó (SN 1984), trú xã Tri Lễ, tỉnh Nghệ An về tội “Mua bán trái phép chất ma túy” nhiều người không khỏi xót xa khi chứng kiến hình ảnh người mẹ già của Cường gầy guộc, ngồi xe lăn đến tòa. Bà nhiều lần bật khóc vì cô con gái “vào tù, ra tội”.

Bà Lê Thị K. (75 tuổi, mẹ Cường) đã quá quen với việc phải ra chốn công đường chứng kiến con gái bị toà xét xử về tội mua bán trái phép chất ma tuý. Bà không còn xấu hổ như lần đầu ra toà cùng con, nhưng lần này bà K. thấy rất đau vì không biết liệu mình có còn cơ hội gặp con thêm lần nào nữa không? 75 tuổi, lẽ ra bà phải có cuộc sống an nhàn bên con cháu, nhưng thật không ngờ, cô con gái thứ hai lại nhiều lần dính vào ma túy.

Bị cáo Đặng Thị Cường. Ảnh: Trần Vũ

Đặng Thị Cường chỉ học đến lớp 3, lớn lên sớm bươn chải kiếm sống. Năm 2008, Cường làm mẹ đơn thân. Một mình nuôi con, không có công việc ổn định, người đàn bà này đã sa ngã, lao vào con đường buôn bán trái phép chất ma túy. Bản án đầu tiên mà Cường phải nhận là 24 tháng tù giam vào năm 2014. Sau đó, vào năm 2021 Đặng Thị Cường lần thứ 2 hầu tòa về tội Mua bán trái phép chất ma túy với bản án 2 năm tù.

Ma túy không những khiến Cường phải vào trại giam mà còn là nguyên nhân dẫn đến việc thiếu phụ này nhiễm HIV. Cứ ngỡ rằng sau những bản án mà bản thân phải lĩnh và việc người chị gái cũng vào tù vì ma túy thì Cường sẽ quay đầu hoàn lương, làm lại cuộc đời. Thế nhưng, người đàn bà này vẫn đi vào con đường cũ.

Ở lần phạm tội này, Cường đã bỏ ra một khoản tiền lớn để mua ma túy về bán lại. Cụ thể, chiều 27/8/2024 Cường gọi điện cho Lô Văn Thốn đặt mua 30 gói ma túy hồng phiến, giá 65 triệu đồng. Chiều hôm đó, Cường vội bắt xe khách lên thị trấn Kim Sơn, huyện Quế Phong (nay là xã Quế Phong) để lấy “hàng”.

Về phần Thốn, sau khi có khách đặt mua ma túy, gã liên lạc với Lỳ Bá Pó hỏi mua “hàng”. Sau đó, Pó gọi điện cho người đàn ông tên Và (không rõ địa chỉ), nói có người hỏi mua hồng phiến và được báo lại với giá 40 triệu đồng. Đối tượng Và hứa sau khi mua bán ma túy xong sẽ cho Pó 3 triệu đồng.

Khi Cường thanh toán xong tiền mua ma túy, Thốn đi nhận “hàng”. Số ma túy trên, Thốn bỏ vào bao măng rồi đưa cho Cường. Đồng thời, Thốn gọi cho Vi Đình Phan thuê chở Cường cùng ma túy về Thái Hòa với tiền công 6 triệu đồng.

Về đến nhà, Đặng Thị Cường đã đưa ma túy vào cất giấu trong nhà tắm và lấy 9 viên hồng phiến giấu tại phòng bếp. Đến 0h30 phút ngày 28/8, lực lượng công an bất ngờ ập vào nhà Cường để kiểm tra. Lúc này, Cường vội chạy vào nhà tắm, lấy số ma túy cất giấu trước đó đưa ra phía sau nhà vứt nhưng đã bị lực lượng chức năng phát hiện.

Cơ quan điều tra xác định Đặng Thị Cường, Lô Văn Thốn, Lỳ Bá Pó và Vi Đình Phan phải chịu trách nhiệm hình sự về hành vi mua bán trái phép gần 600 gam ma túy.

Các bị cáo tại phiên tòa. Ảnh: Trần Vũ

Mẹ già ngồi xe lăn đến tòa để gặp con

Tại phiên tòa, bị cáo khai nhận biết rõ việc mua bán ma túy là vi phạm pháp luật. Bản thân bị cáo từng có 2 lần ngồi tù vì ma túy. Lúc này, HĐXX xét hỏi: “Tại sao bị cáo lại tái phạm buôn bán ma túy?”. Đặng Thị Cường liền đưa ra nhiều lý do để biện minh cho hành vi phạm tội của mình. “Bị cáo bị HIV nên không có sức khỏe đi làm việc khác”, nữ bị cáo khai. Tuy nhiên, lời khai của bị cáo đã bị HĐXX nhắc nhở, bởi đó là những lời biện minh khó chấp nhận.

Sau đó, bị cáo kể khổ hoàn cảnh gia đình khó khăn, mẹ già yếu, đau bệnh phải ngồi xe lăn. Từ khi chị gái của bị cáo vào tù vì ma túy, bị cáo phải kiêm luôn việc chăm sóc các cháu. “Hoàn cảnh bị cáo rất khó khăn, phải thuê nhà để ở, một mình nuôi con, nuôi cháu, nuôi mẹ già”, Cường trình bày rồi rưng rưng nước mắt trước tòa.

Vị thẩm phán đã nghiêm giọng nhắc nhở bị cáo trước những lý do mà Cường đưa ra để bao biện cho hành vi phạm tội của mình. Bị cáo từng nhiều lần ngồi tù, biết rõ những quy định của pháp luật nhưng vẫn cố tình tái phạm, điều đó thể hiện sự xem thường pháp luật. Trong cuộc sống không thể đưa ra lý do khó khăn rồi vi phạm pháp luật. Nghe vậy, Cường cúi mặt xuống bàn.

Bà K. ngồi lặng lẽ tham dự phiên xét xử con gái. Ảnh: Trần Vũ

Ngồi nghe những lời khai của con gái, bà K. không khỏi đau buồn. Tuổi cao, sức khỏe yếu, khó nhọc ngồi xe lăn… nhưng bà phải gắng gượng đến tòa để gặp con gái. Bởi người mẹ ấy lo sợ điều bất trắc xảy ra trong quá trình con gái đi tù.

Được ngồi gần con khi tòa vào nghị án, bà K. liên tục lau nước mắt. Lúc này, Cường cũng òa khóc nói lời xin lỗi mẹ. “Con sợ chết trong tù mẹ ơi”, Cường nắm lấy bàn tay nhăn nheo của mẹ mà nói trong tiếng nghẹn. Rồi Cường hướng mắt nhìn đứa con trai 16 tuổi mà dặn dò: “Tất cả nhờ cả vào con. Con cố gắng sống cho tốt”. Nói đoạn, nữ bị cáo quay sang em gái dặn dò, nhờ vả người em thay mình chăm sóc con, cháu.

Dù Đặng Thị Cường kể khổ để xin tòa xem xét giảm nhẹ hình phạt. Nhưng xét thấy trong vụ án này bị cáo là đối tượng cầm đầu nên tuyên phạt 20 năm tù. Đó cũng là bản án dành cho Lô Văn Thốn và Lỳ Bá Pó. Riêng bị cáo Vi Đình Phan lĩnh án 18 năm tù về tội Mua bán trái phép chất ma túy.

Khi Đặng Thị Cường được áp giải ra xe về trại giam, bà K. lặng lẽ ngồi bất động nhìn con khuất sau cánh cửa. Dường như bà đã quá mệt mỏi, không còn nước mắt để khóc con nữa. Bà cũng chẳng biết rằng ngày con về bà còn sống trên cõi đời này nữa không?