Xã hội Sẽ tổ chức gặp mặt thân nhân các chiến sĩ Xô viết Nghệ Tĩnh Nhân dịp kỷ niệm 95 năm phong trào Xô viết Nghệ Tĩnh (1930 - 2025), Bảo tàng Nghệ An - Xô viết Nghệ Tĩnh tổ chức chương trình “Tọa đàm, gặp mặt thân nhân các chiến sĩ Xô viết Nghệ Tĩnh” vào lúc 15 giờ, ngày 8 tháng 9 năm 2025, tại số 10, đường Đào Tấn, phường Thành Vinh, tỉnh Nghệ An.

Bảo tàng Xô viết Nghệ Tĩnh là địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ. Ảnh: Bích Huệ/TTXVN

Đây là dịp để thân nhân gia đình lão thành cách mạng, các chiến sĩ Xô viết Nghệ Tĩnh gặp gỡ, chia sẻ những câu chuyện và ký ức về một thời sục sôi đấu tranh trong những năm 1930-1931. Buổi tọa đàm thể hiện sự tri ân, tưởng nhớ và tôn vinh công lao, sự hy sinh của các chiến sĩ và gia đình họ; đồng thời, góp phần ôn lại truyền thống cách mạng vẻ vang, khơi dậy niềm tự hào, trách nhiệm của thế hệ hôm nay trong việc gìn giữ, phát huy giá trị lịch sử.

Điểm nhấn của chương trình là những lời kể xúc động từ thân nhân các chiến sĩ - ký ức về những ngày tháng lao tù khắc nghiệt, tình đồng chí son sắt, niềm tin kiên định vào con đường cách mạng. Những câu chuyện giản dị nhưng sâu lắng ấy sẽ nối dài ký ức, giúp công chúng, đặc biệt là lớp trẻ, hiểu rõ hơn về giá trị của độc lập, tự do hôm nay. Đó là ký ức về những ngày tháng đấu tranh nơi nhà lao đế quốc, là tình đồng chí keo sơn, là niềm tin sắt đá vào lý tưởng giải phóng dân tộc. Qua lời kể chân thực từ các con, cháu của chiến sĩ Nguyễn Trương Khoát, Võ Văn Đồng, Đậu Dụ (Đậu Giá), Tôn Gia Tinh, Nguyễn Thị Khương, Nguyễn Thế Lâm, Trần Hữu Quán…, công chúng sẽ có dịp được sống lại một phần lịch sử bi hùng của quê hương Nghệ Tĩnh.





Tọa đàm gặp mặt thân nhân chiến sĩ Xô viết Nghệ Tĩnh là hoạt động thường niên, được tổ chức nhân dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn, góp phần lan tỏa tinh thần bất khuất và khát vọng tự do bất diệt của phong trào Xô viết Nghệ Tĩnh anh hùng.

Ban Tổ chức trân trọng kính mời bà con nhân dân, các cơ quan, đoàn thể và bạn đọc quan tâm tới tham dự, cùng lắng nghe, chia sẻ những câu chuyện xúc động, giàu ý nghĩa từ thân nhân các chiến sĩ Xô viết Nghệ Tĩnh.