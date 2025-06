Thời sự

Công bố Quyết định thành lập Bảo tàng Nghệ An - Xô viết Nghệ Tĩnh

Sáng 25/6, tại thành phố Vinh, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch Nghệ An tổ chức Lễ công bố Quyết định thành lập Bảo tàng Nghệ An - Xô viết Nghệ Tĩnh trên cơ sở hợp nhất hai đơn vị là Bảo tàng Nghệ An và Bảo tàng Xô viết Nghệ Tĩnh theo Quyết định số 1473/QĐ-UBND ngày 23/5/2025 của UBND tỉnh Nghệ An.