Xã hội Phòng trưng bày chuyên đề Bảo tàng Nghệ An mở cửa trở lại với triển lãm ảnh 'Đất nước, con người ASEAN' Sau thời gian tạm ngừng phục vụ để cải tạo, nâng cấp, phòng trưng bày chuyên đề tại tầng 1 Bảo tàng Nghệ An sẽ chính thức mở cửa trở lại vào ngày 12/5, mang đến cho công chúng một không gian trải nghiệm hiện đại, tiện nghi và giàu giá trị văn hóa.

Đây là bước khởi đầu trong lộ trình từng bước đưa cả 3 tầng trưng bày của Bảo tàng Nghệ An trở lại hoạt động bình thường, theo kế hoạch nâng cấp cơ sở vật chất thuộc dự án của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Trong thời gian tạm dừng các hoạt động trưng bày (từ cuối tháng 12/2024), Bảo tàng Nghệ An vẫn duy trì mở cửa khu dịch vụ và các công trình phụ trợ, tổ chức các hoạt động trải nghiệm dành cho thiếu nhi và phục vụ nhu cầu tham quan, học tập của du khách.

Bảo tàng Nghệ An - nơi diễn ra Triển lãm ảnh “Đất nước, con người ASEAN” vào ngày 12/5. Ảnh: Minh Quân

Phòng trưng bày chuyên đề tầng 1 của Bảo tàng Nghệ An là không gian dành riêng cho các chuyên đề văn hóa – lịch sử – nghệ thuật gắn với những sự kiện lớn của tỉnh và đất nước. Nơi đây từng ghi dấu nhiều trưng bày chuyên đề đặc sắc như “Chủ tịch Hồ Chí Minh với quê hương Nghệ An”, “Lịch sử vùng đất Nghệ Tĩnh”, “Văn hóa dân gian xứ Nghệ”, “Lễ hội truyền thống”, “Thành phố Vinh - xưa và nay”…

Bên cạnh đó, tầng 1 của Bảo tàng còn có không gian trải nghiệm số, ứng dụng công nghệ trình chiếu, tương tác và thực tế ảo, mang đến cho khách tham quan – đặc biệt là thế hệ trẻ cách tiếp cận di sản văn hóa, lịch sử địa phương một cách sinh động, trực quan và hấp dẫn.

Trong lần hoạt động trở lại này, phòng trưng bày sẽ đón triển lãm ảnh “Đất nước, con người ASEAN” – một sự kiện văn hóa tiêu biểu nằm trong chuỗi hoạt động hưởng ứng Lễ hội Làng Sen năm 2025. Triển lãm do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với UBND tỉnh Nghệ An chỉ đạo và tổ chức, giao Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm cùng Sở Văn hóa và Thể thao Nghệ An thực hiện.

Sở đồ trưng bày triển lãm ảnh “Đất nước, con người ASEAN” tại tầng 1 Bảo tàng Nghệ An. Ảnh: Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm.

Hơn 200 bức ảnh nghệ thuật được chọn lọc sẽ giới thiệu đến công chúng vẻ đẹp thiên nhiên, bản sắc văn hóa, phong tục tập quán và đời sống sinh hoạt của người dân các quốc gia thành viên ASEAN, qua đó tôn vinh tinh thần đoàn kết, hữu nghị và khát vọng phát triển bền vững trong khu vực.

Tác phẩm "Thanh bình" của nhiếp ảnh gia Nguyễn Văn Thương - một trong những bức ảnh được trưng bày tại Triển lãm ảnh “Đất nước, con người ASEAN”.

Triển lãm không chỉ là điểm nhấn văn hóa trong Tháng Năm lịch sử, mà còn góp phần tăng cường sự gắn kết giữa người dân Nghệ An với cộng đồng ASEAN, đặc biệt thu hút sự quan tâm của giới trẻ và những người yêu nhiếp ảnh, yêu khám phá văn hóa thế giới.