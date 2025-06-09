Thời sự Người dân Nghệ An làm 46 thủ tục đất đai không phụ thuộc địa giới hành chính theo quyết định mới của Chủ tịch UBND tỉnh Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Lê Hồng Vinh vừa ký quyết định ban hành danh mục 46 thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai được thực hiện không phụ thuộc vào địa giới hành chính trong phạm vi địa bàn tỉnh.

Quang cảnh một góc phường Cửa Lò. Ảnh: Thành Duy

Trong đó, có 32 thủ tục hành chính cấp tỉnh và 14 thủ tục hành chính cấp xã. Việc triển khai nhằm tạo thuận lợi cho người dân, tổ chức trong việc tiếp cận và thực hiện dịch vụ công, giảm thiểu chi phí, thời gian đi lại.

Theo quyết định, Sở Nông nghiệp và Môi trường được giao chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh và các cơ quan liên quan xây dựng, hoàn thiện quy trình nội bộ, quy trình điện tử, quy trình liên thông đối với từng thủ tục hành chính.

Đồng thời, tổ chức tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ cho công chức, viên chức tại Bộ phận Một cửa các cấp, đặc biệt là cấp xã, để bảo đảm tính thống nhất, hiệu quả trong tiếp nhận, xử lý và trả kết quả.

UBND các xã, phường, thị trấn có trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân mà không phân biệt cấp chính quyền, địa giới hành chính nơi cư trú, nơi đặt trụ sở hoặc nơi cấp giấy tờ trước đó.

Đặc biệt, người đứng đầu UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu: Thực hiện trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân tại nơi đã tiếp nhận hồ sơ, đúng thời hạn quy định, không yêu cầu người dân di chuyển đến nơi có thẩm quyền giải quyết.

Toàn văn quyết định tại đây.