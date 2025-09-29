Thời sự Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 29/9 Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chủ trì họp đánh giá tình hình sau khi bão số 10 đổ bộ; Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Lê Hồng Vinh kiểm tra thiệt hại, chỉ đạo khắc phục hậu quả bão số 10; các nội dung liên quan đến tình hình thiệt hại do ảnh hưởng của bão số 10 trên địa bàn tỉnh Nghệ An….là những thông tin nổi bật ngày 29/9

* Sáng 29/9, Ban Chỉ đạo tiền phương của Chính phủ tổ chức cuộc họp trực tiếp kết hợp trực tuyến để đánh giá tình hình sau khi bão số 10 đổ bộ, đồng thời, bàn giải pháp khắc phục hậu quả và ứng phó với mưa lớn sau bão.

Quang cảnh cuộc họp tại điểm cầu Bộ CHQS tỉnh. Ảnh: Thành Duy

* Cùng ngày đồng chí Lê Hồng Vinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự tỉnh đã trực tiếp đi kiểm tra tình hình thiệt hại do bão số 10. Cùng đi có lãnh đạo các sở: Xây dựng, Nông nghiệp và Môi trường.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh thăm hỏi người dân xã Vạn An. Ảnh: Thành Duy

* Dự báo mưa lớn, nước sông dâng cao, sạt lở trên địa bàn Nghệ An từ ngày 29-30/9.

Ngập lụt nặng tại địa bàn xã Tam Thái sáng 29/9. Ảnh CSCC

* Bão số 10 gây thiệt hại nặng nề sau nhiều giờ càn quét ở Nghệ An.

Khu vực chợ Hưng Dũng có nhiều ki ốt tốc mái, đáng nói, khu chợ này cũng đã bị thiệt hại nặng sau bão số 5, đến nay chưa khắc phục được lại tiếp tục chịu ảnh hưởng của bão số 10. Ảnh: Q.A

* Hoàn lưu sau bão số 10, nhiều xóm ven sông Lam; nhiều bản vùng cao Nghệ An bị cô lập; Nhiều trường học bị hư hỏng nặng; nhiều khu dân cư chìm trong biển nước.

Một điểm tràn ở xã Thông Thụ bị ngập nước. Ảnh: C.T.V

* Bão số 10 gây thiệt hại tài sản, hoa màu, vật nuôi tại các địa phương.

Hầu hết diện tích rau màu ở xã Diễn Châu đều ngập nước sau bão. Ảnh: Xuân Hoàng

* Nghệ An khẩn trương thu dọn cây xanh gãy đổ sau bão số 10, đảm bảo an toàn cho người dân.

Lực lượng chức năng giải phóng cây gãy đổ trên đường Lê Duẩn. Ảnh: Quang An

*Quốc lộ 48 có 8 điểm ngập sâu, 9 điểm sạt lở nguy hiểm

Đơn vị quản lý giao thông đã lập chốt và canh gác không cho phương tiện lưu thông trên Quốc lộ 48 đoạn qua xã Quỳ Châu. Ảnh: C.T.V

*Công ty Điện lực Nghệ An huy động lực lượng khắc phục sự cố, cấp điện trở lại sớm nhất sau bão số 10

*Cảnh sát Nghệ An kịp thời giải cứu 8 người mắc kẹt do bão số 10.