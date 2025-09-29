Thứ Hai, 29/9/2025
Tiếng Việt
  • Báo Nghệ An:
  • Truyền hình Nghệ An:
Thời sự

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 29/9

Khánh Ly - Hữu Quân 29/09/2025 18:12

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chủ trì họp đánh giá tình hình sau khi bão số 10 đổ bộ; Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Lê Hồng Vinh kiểm tra thiệt hại, chỉ đạo khắc phục hậu quả bão số 10; các nội dung liên quan đến tình hình thiệt hại do ảnh hưởng của bão số 10 trên địa bàn tỉnh Nghệ An….là những thông tin nổi bật ngày 29/9

* Sáng 29/9, Ban Chỉ đạo tiền phương của Chính phủ tổ chức cuộc họp trực tiếp kết hợp trực tuyến để đánh giá tình hình sau khi bão số 10 đổ bộ, đồng thời, bàn giải pháp khắc phục hậu quả và ứng phó với mưa lớn sau bão.

bna_img_7454.jpg
Quang cảnh cuộc họp tại điểm cầu Bộ CHQS tỉnh. Ảnh: Thành Duy

* Cùng ngày đồng chí Lê Hồng Vinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự tỉnh đã trực tiếp đi kiểm tra tình hình thiệt hại do bão số 10. Cùng đi có lãnh đạo các sở: Xây dựng, Nông nghiệp và Môi trường.

bna_img_1105.jpg
Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh thăm hỏi người dân xã Vạn An. Ảnh: Thành Duy

* Dự báo mưa lớn, nước sông dâng cao, sạt lở trên địa bàn Nghệ An từ ngày 29-30/9.

tam thái
Ngập lụt nặng tại địa bàn xã Tam Thái sáng 29/9. Ảnh CSCC

* Bão số 10 gây thiệt hại nặng nề sau nhiều giờ càn quét ở Nghệ An.

chợ hưng dũng
Khu vực chợ Hưng Dũng có nhiều ki ốt tốc mái, đáng nói, khu chợ này cũng đã bị thiệt hại nặng sau bão số 5, đến nay chưa khắc phục được lại tiếp tục chịu ảnh hưởng của bão số 10. Ảnh: Q.A

* Hoàn lưu sau bão số 10, nhiều xóm ven sông Lam; nhiều bản vùng cao Nghệ An bị cô lập; Nhiều trường học bị hư hỏng nặng; nhiều khu dân cư chìm trong biển nước.

van truong 3
Một điểm tràn ở xã Thông Thụ bị ngập nước. Ảnh: C.T.V

* Bão số 10 gây thiệt hại tài sản, hoa màu, vật nuôi tại các địa phương.

bna_bao-10(1).jpg
Hầu hết diện tích rau màu ở xã Diễn Châu đều ngập nước sau bão. Ảnh: Xuân Hoàng

* Nghệ An khẩn trương thu dọn cây xanh gãy đổ sau bão số 10, đảm bảo an toàn cho người dân.

bna_5.jpg
Lực lượng chức năng giải phóng cây gãy đổ trên đường Lê Duẩn. Ảnh: Quang An

*Quốc lộ 48 có 8 điểm ngập sâu, 9 điểm sạt lở nguy hiểm

bna_van-truong-4(1)-3b0672fed9b9276f8d02c910e92a6626.jpeg
Đơn vị quản lý giao thông đã lập chốt và canh gác không cho phương tiện lưu thông trên Quốc lộ 48 đoạn qua xã Quỳ Châu. Ảnh: C.T.V

*Công ty Điện lực Nghệ An huy động lực lượng khắc phục sự cố, cấp điện trở lại sớm nhất sau bão số 10

bna_1-4--6b329966a0cd6b695361b6d70b0ac791.jpg
Công ty Điện lực Nghệ An huy động lực lượng khắc phục sự cố, cấp điện trở lại sớm nhất sau bão số 10

*Cảnh sát Nghệ An kịp thời giải cứu 8 người mắc kẹt do bão số 10.

3.ảnh pv
Cảnh sát PCCC&CNCH đưa nạn nhân ra khu vực an toàn trong mưa bão. Ảnh: Chu Minh

Bài liên quan

Đọc tiếp

Thủy điện Bản Vẽ cắt giảm 84% lưu lượng lũ, góp phần giảm thiểu thiệt hại cho hạ du

Thủy điện Bản Vẽ cắt giảm 84% lưu lượng lũ, góp phần giảm thiểu thiệt hại cho hạ du

Giữ hồn cốt xứ Nghệ trong dòng chảy hội nhập

Giữ hồn cốt xứ Nghệ trong dòng chảy hội nhập

Đọc tiếp

Thủy điện Bản Vẽ cắt giảm 84% lưu lượng lũ, góp phần giảm thiểu thiệt hại cho hạ du

Thủy điện Bản Vẽ cắt giảm 84% lưu lượng lũ, góp phần giảm thiểu thiệt hại cho hạ du

Giữ hồn cốt xứ Nghệ trong dòng chảy hội nhập

Giữ hồn cốt xứ Nghệ trong dòng chảy hội nhập

Xem thêm Thời sự

Nổi bật Báo Nghệ An

Mới nhất

    Xem thêm

    Đọc nhiều

      Thời sự
      Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 29/9

      Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Nghệ An

      Tổng biên tập: Trần Minh Ngọc

      Giấy phép hoạt động báo điện tử số: 153/GP-BTTTT

      Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24-03-2022

      Báo và Phát thanh, Truyền hình Nghệ An

      Trụ sở chính: Số 01 Nguyễn Thị Minh Khai - Phường Thành Vinh - Tỉnh Nghệ An

      Cơ sở 2: Số 378 Lênin - Phường Trường Vinh - Tỉnh Nghệ An

      Điện thoại: 0889662525; Fax:(023)83.847898

      Liên hệ gửi tin bài: [email protected]

      Liên hệ quảng cáo

      Điện thoại: (023)88 600006
      Email: [email protected]

      Mọi hình thức sao chép lại thông tin, hình ảnh phải được sự đồng ý bằng văn bản.
      © Bản quyền thuộc về Báo và Phát thanh, Truyền hình Nghệ An

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO