Kinh tế Mưa lớn do hoàn lưu sau bão số 10, nhiều bản vùng cao Nghệ An bị sạt lở, cô lập Do ảnh hưởng của cơn bão số 10, nhiều khu vực miền Tây Nghệ An đã xuất hiện mưa lớn kéo dài, gây ngập úng, sạt lở đất và chia cắt giao thông.

Sáng 29/9, ông Lô Thị Nguyệt - Chủ tịch UBND xã Tiền Phong cho biết, do ảnh hưởng của bão số 10, địa phương có mưa to kéo dài với lượng mưa phổ biến từ 150-200mm. Nước khe, suối dâng cao khiến 3 tràn bị ngập, cầu Nhạn Quạc bị ngập và cây cối mắc kẹt phía trên, hiện đang được lực lượng chức năng giải tỏa. Một số tuyến đường và nhà dân bị ngập sâu, đặc biệt tại bản Long Quang xảy ra sạt lở núi, uy hiếp khu dân cư.

Chính quyền xã đã khẩn trương cử lực lượng đến hỗ trợ người dân di dời đồ đạc, đảm bảo an toàn. Đến thời điểm hiện tại, toàn xã có 3 bản gồm: Na Sành, Mường Hin và Na Cày bị cô lập hoàn toàn do mưa lũ. Công tác ứng phó, cứu hộ đang được triển khai tích cực nhằm giảm thiểu thiệt hại và bảo vệ tính mạng, tài sản cho người dân vùng bị ảnh hưởng.

Tình trạng tương tự cũng xảy ra tại xã biên giới Thông Thụ, nơi có 8 bản bị chia cắt do nước dâng cao. Một số đoạn đường trọng yếu như dốc Pu Nguồn - ngã ba Xốp Chảo đi Mường Cạt, và tuyến Quốc lộ 16 đã xảy ra sạt lở nghiêm trọng, cản trở giao thông. Ông Bùi Văn Hiền - Bí thư Đảng ủy xã Thông Thụ cho biết, chính quyền địa phương đã huy động cán bộ trực tại các điểm cầu tràn, khe, suối và những khu vực có nguy cơ lũ ống, lũ quét. Đồng thời, các chốt kiểm soát tạm thời đã được lập, không cho người và phương tiện qua lại tại các điểm ngập sâu.

Mưa lớn tại địa bàn xã Tri Lễ có nhiều điểm ngập sâu và sạt lở làm 3 nhà bị tốc mái, 4 nhà bị sạt lở núi làm hư hỏng, ngay trong đêm 28 và sáng ngày 29/9 xã đã huy động lực lượng di dời 9/21 bản với 62 hộ, 322 nhân khẩu ra khỏi vùng nguy hiểm.

Tại xã Quỳ Châu, nước sông Hiếu đang dâng nhanh, gây ngập lụt ở 8 bản dọc sông. Chính quyền địa phương đã phát loa truyền thanh và kích hoạt các nhóm cộng đồng để cập nhật tình hình, hướng dẫn người dân chủ động phòng tránh. Xã cũng đã huy động lực lượng dân quân, đoàn viên, thanh niên và các tổ chức, đoàn thể sẵn sàng hỗ trợ người dân sơ tán khi cần thiết. Hiện cầu Châu Tiến ở xã Châu Tiến đã bị ngập sâu, phương tiện không thể qua lại.

Trước tình hình mưa lũ còn diễn biến phức tạp, chính quyền các địa phương miền Tây Nghệ An đang tiếp tục theo dõi sát sao diễn biến thời tiết, chuẩn bị các phương án ứng phó để đảm bảo an toàn cho người dân.

Cầu Nhạn Quạc ở xã Tiền Phong bị ngập và cây cối mắc kẹt phía trên, hiện đang được lực lượng chức năng giải tỏa. Ảnh: C.T.V



Nhà dân ở bản Long Quang, xã Tiền Phong bị ngập. Ảnh: C.T.V

Các lực lượng túc trực canh gác ở điểm ngập tràn không cho người dân lưu thông. Ảnh: C.T.V

Các lực lượng xã Tiền Phong giúp dân vận chuyển đồ đạc tránh lũ. Ảnh: C.T.V

Một điểm sạt lở núi, cây cối đất vùi lấp lòng đường ở xã Thông Thụ. Ảnh: C.T.V

Một điểm tràn ở xã Thông Thụ bị ngập nước. Ảnh: C.T.V

Sạt lở núi trên tuyến đường dốc Pu Nguồn – ngã ba Xốp Chảo đi Mường Cạt, xã Thông Thụ. Ảnh: C.T.V

Phía đầu cầu xã Châu Tiến ngay trong sáng 29/9 đang bị ngập nước. Ảnh: C.T.V

Các hộ dân xã Tri Lễ giúp nhau di dời tránh sạt lở đất. Ảnh: C.T.V