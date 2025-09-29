Bão số 10 gây thiệt hại nặng nề sau nhiều giờ càn quét ở Nghệ An

Nhà dân tại đường Võ Thị Sáu, phường Trường Vinh bị tốc mái trong sáng 29/9. Ảnh: Q.A Khu vực chợ Hưng Dũng có nhiều ki ốt tốc mái, đáng nói, khu chợ này cũng đã bị thiệt hại nặng sau bão số 5, đến nay chưa khắc phục được lại tiếp tục chịu ảnh hưởng của bão số 10. Ảnh: Q.A Cơ sở kinh doanh thuộc khối 10 Quán Bàu cũ, phường Vinh Hưng bị gió đánh sập. Ảnh: P.V Nhiều bảng biển quảng cáo bị hư hỏng sau bão. Ảnh: Q.A Đường Nguyễn Văn Cừ ngập nặng, cây cối gãy đổ. Ảnh: P.V Một khu trọ sinh viên trên địa bàn phường Trường Vinh bị ngập, nhiều phương tiện ngâm trong nước. Ảnh: P.V Chung cư Gia Thịnh Phát, đường Nguyễn Du. Ảnh: P.V Đường khối Trung Đô 3, phường Trường Vinh ngập băng. Ảnh: P.V Cơ sở kinh doanh tại xã Nghi Thái cũ, nay là phường Vinh Lộc bị tốc mái. Ảnh: Trân Châu Tại đường Lê Viết Thuật, nhiều cột điện, cột viễn thông gãy đổ, dây chắn ngang đường. Ảnh: P.V Đường Đặng Thái Thân, phường Thành Vinh ngập băng. Ảnh: P.V Trụ sở UBND phường Cửa Lò bị hư hỏng. Ảnh: Thành Chung Nước vào nhà hộ dân tại phường Cửa Lò. Ảnh: P.V Một căn hộ chung cư bị sập trần thạch cao. Ảnh: P.V Cây cổ thụ bật gốc, chắn ngang đường Nguyễn Viết Xuân. Ảnh: Q.A Nhiều bảng biển, cây cổ thụ bị ngã đổ. Ảnh: Q.A Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An bị hư hỏng nhiều hạng mục. Ảnh: P.V
Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật..