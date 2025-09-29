Thứ Hai, 29/9/2025
Tiếng Việt
  • Báo Nghệ An:
  • Truyền hình Nghệ An:
Kinh tế

Bão số 10 gây thiệt hại nặng nề sau nhiều giờ càn quét ở Nghệ An

Nhóm P.V 29/09/2025 07:53

Bão số 10 đã có nhiều giờ quần thảo trên địa bàn Nghệ An từ đêm 28/9 đến sáng 29/9 với sức gió giật trên cấp 12 khiến nhiều ngôi nhà bị tốc mái, cây cối đổ rạp, nhiều tuyến đường ngập băng, nhà xưởng người dân bị hư hỏng nặng...

bna_vts.jpg
Nhà dân tại đường Võ Thị Sáu, phường Trường Vinh bị tốc mái trong sáng 29/9. Ảnh: Q.A
chợ hưng dũng
Khu vực chợ Hưng Dũng có nhiều ki ốt tốc mái, đáng nói, khu chợ này cũng đã bị thiệt hại nặng sau bão số 5, đến nay chưa khắc phục được lại tiếp tục chịu ảnh hưởng của bão số 10. Ảnh: Q.A
quán bàu
Cơ sở kinh doanh thuộc khối 10 Quán Bàu cũ, phường Vinh Hưng bị gió đánh sập. Ảnh: P.V
ng viet xuan
Nhiều bảng biển quảng cáo bị hư hỏng sau bão. Ảnh: Q.A
bna_nvc.jpeg
Đường Nguyễn Văn Cừ ngập nặng, cây cối gãy đổ. Ảnh: P.V
bna_tro.jpg
Một khu trọ sinh viên trên địa bàn phường Trường Vinh bị ngập, nhiều phương tiện ngâm trong nước. Ảnh: P.V
gia thinghj phát
Chung cư Gia Thịnh Phát, đường Nguyễn Du. Ảnh: P.V
đường khối
Đường khối Trung Đô 3, phường Trường Vinh ngập băng. Ảnh: P.V
nghi thái
Cơ sở kinh doanh tại xã Nghi Thái cũ, nay là phường Vinh Lộc bị tốc mái. Ảnh: Trân Châu
lê viết thuạt
Tại đường Lê Viết Thuật, nhiều cột điện, cột viễn thông gãy đổ, dây chắn ngang đường. Ảnh: P.V
thái thân
Đường Đặng Thái Thân, phường Thành Vinh ngập băng. Ảnh: P.V
cửa lò
Trụ sở UBND phường Cửa Lò bị hư hỏng. Ảnh: Thành Chung
cl 2
Nước vào nhà hộ dân tại phường Cửa Lò. Ảnh: P.V
bna_cc.jpg
Một căn hộ chung cư bị sập trần thạch cao. Ảnh: P.V
ng viết xuân
Cây cổ thụ bật gốc, chắn ngang đường Nguyễn Viết Xuân. Ảnh: Q.A
cổ thụ
Nhiều bảng biển, cây cổ thụ bị ngã đổ. Ảnh: Q.A
sản nhi
Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An bị hư hỏng nhiều hạng mục. Ảnh: P.V

Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật..

Bài liên quan

Đọc tiếp

Khu kinh tế Đông Nam đôn đốc các doanh nghiệp chủ động ứng phó bão số 10

Khu kinh tế Đông Nam đôn đốc các doanh nghiệp chủ động ứng phó bão số 10

Trước bão số 10, Cửa Lò đã di dời 1.181 người đến nơi tránh trú an toàn

Trước bão số 10, Cửa Lò đã di dời 1.181 người đến nơi tránh trú an toàn

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà kiểm tra công tác ứng phó bão số 10 tại Nghệ An

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà kiểm tra công tác ứng phó bão số 10 tại Nghệ An

Đọc tiếp

Khu kinh tế Đông Nam đôn đốc các doanh nghiệp chủ động ứng phó bão số 10

Khu kinh tế Đông Nam đôn đốc các doanh nghiệp chủ động ứng phó bão số 10

Trước bão số 10, Cửa Lò đã di dời 1.181 người đến nơi tránh trú an toàn

Trước bão số 10, Cửa Lò đã di dời 1.181 người đến nơi tránh trú an toàn

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà kiểm tra công tác ứng phó bão số 10 tại Nghệ An

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà kiểm tra công tác ứng phó bão số 10 tại Nghệ An

Xem thêm Kinh tế

Nổi bật Báo Nghệ An

Mới nhất

    Xem thêm

    Đọc nhiều

      x
      Kinh tế
      Bão số 10 gây thiệt hại nặng nề sau nhiều giờ càn quét ở Nghệ An

      Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Nghệ An

      Tổng biên tập: Trần Minh Ngọc

      Giấy phép hoạt động báo điện tử số: 153/GP-BTTTT

      Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24-03-2022

      Báo và Phát thanh, Truyền hình Nghệ An

      Trụ sở chính: Số 01 Nguyễn Thị Minh Khai - Phường Thành Vinh - Tỉnh Nghệ An

      Cơ sở 2: Số 378 Lênin - Phường Trường Vinh - Tỉnh Nghệ An

      Điện thoại: 0889662525; Fax:(023)83.847898

      Liên hệ gửi tin bài: [email protected]

      Liên hệ quảng cáo

      Điện thoại: (023)88 600006
      Email: [email protected]

      Mọi hình thức sao chép lại thông tin, hình ảnh phải được sự đồng ý bằng văn bản.
      © Bản quyền thuộc về Báo và Phát thanh, Truyền hình Nghệ An

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO