Kinh tế

Bão số 10 gây thiệt hại nặng nề sau nhiều giờ càn quét ở Nghệ An

Bão số 10 đã có nhiều giờ quần thảo trên địa bàn Nghệ An từ đêm 28/9 đến sáng 29/9 với sức gió giật trên cấp 12 khiến nhiều ngôi nhà bị tốc mái, cây cối đổ rạp, nhiều tuyến đường ngập băng, nhà xưởng người dân bị hư hỏng nặng...