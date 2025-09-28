Kinh tế TIN BÃO KHẨN CẤP: Bão số 10 giật cấp 15, đổ bộ Nghệ An - Quảng Trị, cảnh báo gây ra tổ hợp thiên tai cực kỳ nguy hiểm Tâm bão số 10 đang nằm trên vùng ven biển Nghệ An – Bắc Quảng Trị với sức gió cực mạnh cấp 12, giật cấp 15. Đây là cơn bão di chuyển nhanh, cường độ mạnh, phạm vi ảnh hưởng rộng, cảnh báo gây ra tổ hợp thiên tai cực kỳ nguy hiểm như gió lớn, sóng lớn, nước dâng do bão, ngập lụt ven biển và mưa lũ, lũ quét trên diện rộng.

Bản đồ dự báo quỹ đạo và cường độ bão số 10 phát lúc 20h ngày 28/9/2025. Ảnh: NCHMF

Vị trí và cường độ hiện tại của bão

Theo bản tin phát lúc 20h ngày 28/9 từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, vị trí tâm bão số 10 đang ở khoảng 17,7 độ Vĩ Bắc; 107,0 độ Kinh Đông, trên vùng ven biển Nghệ An – Bắc Quảng Trị.

Bão số 10 hiện có sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão đạt cấp 12 (118-133km/h), giật tới cấp 15. Bão di chuyển rất nhanh theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 20-25km/h.

Cơn bão này được nhận định là rất nguy hiểm do tốc độ nhanh, cường độ mạnh, và khả năng gây tác động tổng hợp của nhiều loại hình thiên tai: gió mạnh, sóng lớn, nước dâng do bão, mưa lớn, lũ, lũ quét, sạt lở đất và ngập lụt ven biển.

Tính đến 19h ngày 28/9, nhiều trạm đo đã ghi nhận gió mạnh: Cấp 10, giật cấp 11 tại Cồn Cỏ (Quảng Trị); cấp 8, giật cấp 9 tại Bạch Long Vĩ (Hải Phòng); cấp 7, giật cấp 9 tại Cô Tô (Quảng Ninh). Trên đất liền ven biển các tỉnh từ Quảng Ninh đến Bắc Quảng Trị đã có gió mạnh cấp 6-8, giật cấp 9-10.

20h ngày 28/9, vị trí tâm bão số 10 đang ở khoảng 17,7 độ Vĩ Bắc; 107,0 độ Kinh Đông, trên vùng ven biển Nghệ An – Bắc Quảng Trị. Ảnh: NCHMF

Dự báo diễn biến và nguy cơ khẩn cấp

Trên biển:

Vùng biển từ Thanh Hoá đến Quảng Trị có gió mạnh cấp 8-10, vùng gần tâm bão đạt cấp 11-12, giật cấp 15. Sóng biển cao 6,0-8,0m, biển động dữ dội. Cảnh báo cực kỳ nguy hiểm cho tàu thuyền có trọng tải lớn, có khả năng đánh đắm tàu.

Khu vực Bắc vịnh Bắc Bộ có gió mạnh cấp 6-9, giật cấp 11, sóng cao 3,0-5,0m, biển động rất mạnh.

Nước dâng do bão và nguy cơ ngập lụt ven biển:

Vùng ven biển và các đảo từ Hưng Yên đến Hà Tĩnh có nước dâng do bão cao từ 0,5-1,5m. Riêng Thanh Hóa và Nghệ An cao 1,0-1,5m.

Cảnh báo ngập lụt cao vào sáng sớm ngày 29/9 tại các khu vực trũng thấp, đường ven biển, ven cửa sông do tổ hợp của nước biển dâng, sóng lớn và mưa bão.

Trên đất liền:

Từ Thanh Hoá đến Bắc Quảng Trị: Gió mạnh cấp 7-9, vùng gần tâm bão đạt cấp 10-12, giật cấp 14. Sức gió có khả năng làm đổ cây cối, nhà cửa, cột điện, gây thiệt hại rất nặng.

Từ Quảng Ninh đến Ninh Bình: Gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-10.

Dự báo mưa lớn và lũ lụt

Bão số 10 sẽ gây mưa lớn trên diện rộng:

Từ đêm 28/9 đến 30/9: Khu vực đồng bằng Bắc Bộ, Phú Thọ, Nam Sơn La, Lào Cai và các tỉnh từ Thanh Hóa đến phía Bắc Quảng Trị có mưa to đến rất to với tổng lượng phổ biến 200-350mm, cục bộ có nơi trên 500mm.

Cảnh báo nguy cơ mưa có cường suất lớn (>200mm/3h).

Các nơi khác Bắc Bộ cũng có mưa to, có nơi rất to với tổng lượng phổ biến 100-250mm, cục bộ trên 400mm.

Dự báo suy yếu

7h ngày 29/9: Bão đi vào đất liền các tỉnh Nghệ An-Hà Tĩnh, suy yếu còn cấp 8-9, giật cấp 11.

19h ngày 29/9: Bão suy yếu dần thành Áp thấp nhiệt đới trên khu vực Thượng Lào.