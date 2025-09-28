Kinh tế Hơn 1.000 cán bộ, chiến sỹ Bộ đội Biên phòng Nghệ An sẵn sàng giúp người dân ứng phó bão số 10 Để chủ động ứng phó với bão số 10, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An duy trì ứng trực với quân số hơn 1.000 cán bộ chiến sĩ cùng 3 tàu, 12 xuồng, 30 ô tô các loại sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ, giúp nhân dân ứng phó với bão số 10 (Bualoi).

Từ ngày 27/9, các đơn vị tuyến biển thuộc Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An phối hợp với chính quyền địa phương và các lực lượng tổ chức thông báo, kêu gọi, hướng dẫn 2.895 phương tiện (100%) tránh khỏi vùng nguy hiểm, vào nơi neo đậu, tránh trú an toàn.

Các Đồn Biên phòng tuyến biển thông báo, kêu gọi, hướng dẫn và hỗ trợ tàu thuyền vòng tránh khỏi vùng nguy hiểm, vào nơi neo đậu, tránh trú an toàn. Ảnh: Lê Thạch

Bên cạnh đó, các đơn vị còn tích cực tuyên truyền vận động các chủ lồng bè nuôi trồng thủy sản có các biện pháp đảm bảo an toàn, giảm thiểu thiệt hại. Lên phương án, hỗ trợ di dời các hộ dân tại các khu vực có nguy cơ sạt lở, ngập úng, nhằm đảm bảo tuyệt đối an toàn về tính mạng cho người dân và giảm thiểu thiệt hại về tài sản khi bão đổ bộ vào bờ.

Đứng chân trên địa bàn có nhiều phương tiện khai thác thủy sản xa bờ nhất tỉnh, Đồn Biên phòng Quỳnh Phương đã sớm triển khai lực lượng, phương tiện kêu gọi, hỗ trợ ngư dân đưa tàu thuyền vào nơi tránh trú đảm bảo an toàn. Đơn vị còn triển khai các tổ công tác xuống địa bàn, phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương các phường trên địa bàn kiểm tra các điểm xung yếu, sẵn sàng hỗ trợ, giúp đỡ nhân dân khi có tình huống.

Đồn Biên phòng Quỳnh Thuận điều động 26 cán bộ chiến sĩ tham gia phối hợp với chính quyền địa phương, các lực lượng đắp bao cát chắn nước biển tại thôn Cộng Hòa và Đại Bắc xã Quỳnh Phú với khối lượng 3 xe cát, khoảng 100 m bì, 2-3 lớp bì với tổng số 60 người tham gia. Cán bộ chiến sĩ đơn vị còn giúp các hộ gia đình neo đơn, người già, phụ nữ di chuyển, chằng buộc tài sản, đắp bao cát chắn nước tràn, ngập vào nhà. Đồng thời phối hợp tuyên truyền vận động, hỗ trợ, giúp đỡ 15 hộ dân thôn Đại Bắc chằng buộc tài sản, di chuyển người về nơi an toàn.

Lực lượng Biên phòng giúp di dời người dân các xã vùng biển trước khi bão số 10 đổ bộ. Ảnh: Lê Thạch

Tại địa bàn Đồn Biên phòng Diễn Thành, trước nguy cơ triều cường, nước biển dâng cao, đơn vị tổ chức 2 tổ công tác với 12 cán bộ chiến sĩ phối hợp với chính quyền địa phương tuyên truyền, giúp ngư dân di chuyển tàu thuyền vào khu neo đậu, tránh trú an toàn phòng tránh cơn bão số 10. Đồn Biên phòng Quỳnh Phương đã triển khai lực lượng, phương tiện kêu gọi, hỗ trợ ngư dân đưa tàu thuyền vào nơi tránh trú an toàn. Tính đến 7h00 ngày 28/9, tất cả các phương tiện đã vào nơi neo đậu, trú bão; tiến hành chằng níu, gia cố đảm bảo an toàn.

Tại Đồn Biên phòng cửa khẩu Cảng Cửa Lò – Bến Thủy, đơn vị tập trung tuyên truyền các hộ dân nuôi trồng lồng bè các biện pháp đảm bảo an toàn, giảm thiểu thiệt hại về tài sản. Đặc biệt phối hợp với các lực lượng, cấp ủy chính quyền địa phương khẩn trương di chuyển người ở nơi thấp trũng, nguy cơ sạt lở nguy hiểm đến vị trí an toàn.

Càng gần thời gian dự báo, ngay từ sáng sớm 28/9, các Đồn Biên phòng trên các tuyến biển, tuyến núi càng khẩn trương, quyết liệt thực hiện các biện pháp ứng phó trước khi bão đổ bộ vào bờ.

Các đơn vị Biên phòng ở các xã vùng cao phối hợp cùng chính quyền địa phương ứng trực, khảo sát các điểm có nguy cơ sạt lở. Ảnh: Lê Thạch

Trên địa bàn xã Mỹ Lý, Bắc Lý, Đồn Biên phòng Mỹ Lý cũng đã triển khai kế hoạch phòng chống bão số 10. Trung tá Phan Đức Tâm – Chính trị viên, cho biết, đơn vị đã thành lập 01 tiểu đội thường trực ứng cứu tại đơn vị gồm 10 đồng chí, do đồng chí Phó Đồn trưởng chỉ huy sẵn sàng cơ động thực hiện nhiệm vụ khi có lệnh. Triển khai lực lượng phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương ứng trực phòng chống bão tại 02 xã biên giới Bắc Lý, Mỹ Lý, mỗi xã 05 người. Phối hợp với cấp ủy, chính quyền các xã rà soát, đánh giá thực tế tình hình tại địa bàn, tham mưu triển khai kiểm tra, khảo sát, xác định khu vực trọng điểm có thể xảy ra sạt lở, lũ quét, chia cắt để có biện pháp gia cố, khắc phục và kịp thời sơ tán dân theo đúng kế hoạch.

Đồn Biên phòng Mỹ Lý cũng thành lập 2 đoàn kiểm tra, sẵn sàng phối hợp các ban, ngành, xã để kiểm tra các khu vực trên địa bàn. Bố trí 10 xe máy cá nhân của cán bộ đơn vị, 01 thuyền máy vỏ gỗ để thường trực chở lực lượng tiểu đội cơ động đi thực hiện nhiệm vụ.

Lực lượng Đồn Biên phòng Cửa khẩu Thanh Thuỷ cùng chính quyền địa phương kiểm tra, cảnh báo các điểm ngập lụt, sạt lở. Ảnh: Lê Thạch

Hiện nay, cán bộ chiến sĩ các đơn vị Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Nghệ An đang hết sức quyết liệt, khẩn trương bởi thời gian đến lúc bão vào bờ không còn nhiều, nhằm đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân và giảm thiểu đến mức thấp nhất về tài sản do thiên tai gây ra./.