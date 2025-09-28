Pháp luật Các phương tiện không lưu thông trên cao tốc trong thời gian bão số 10 đổ bộ Do ảnh hưởng trực tiếp của cơn bão số 10, Cục Cảnh sát giao thông đề nghị các phương tiện không lưu thông trên cao tốc từ 18h đến 22h đêm nay (28/9).

Thông báo từ Cục Cảnh sát giao thông nêu rõ: Do ảnh hưởng trực tiếp của cơn bão số 10, hiện nay trên tuyến cao tốc Nghi Sơn - Diễn Châu - Bãi Vọt - Hàm Nghi - Vũng Áng - Bùng- Vạn Ninh - Cam Lộ trời mưa to, mặt đường trơn trượt, một số điểm đọng nước, tầm nhìn hạn chế.

Bên cạnh đó, đây là tuyến cao tốc chỉ có 2 làn đường, chưa có làn dừng khẩn cấp, các trạm dừng nghỉ chưa hoàn thiện, đề nghị các phương tiện không lưu thông trên cao tốc trong thời gian bão số 10 đổ bộ vào đất liền từ 18h đến 22h đêm nay.

Phương tiện lưu thông trên cao tốc đoạn qua địa bàn Nghệ An vào thời điểm 14h12 ngày 28/9. Ảnh: PV

Khi lưu thông trên tuyến cao tốc luôn làm chủ tốc độ, giữ khoảng cách an toàn, nếu gặp sự cố, khẩn trương đưa xe vào dải khẩn cấp, bật đèn cảnh báo, nếu xe hư hỏng trên tuyến chính thì bật đèn cảnh báo, đặt chóp nón cách phía sau xe tối thiểu 150 mét và gọi số điện thoại đường dây nóng 19008099 của Cục CSGT để được hỗ trợ.

Trong thời gian bão đổ bộ đất liền (Bắc Quảng Trị - Nghệ An từ 19h đêm nay) khuyến cáo các phương tiện không lưu thông trên cao tốc, ra khỏi cao tốc tìm nơi tránh trú an toàn khi bão đi qua mới tiếp tục hành trình.