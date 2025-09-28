Chủ Nhật, 28/9/2025
Tiếng Việt
  • Báo Nghệ An:
  • Truyền hình Nghệ An:
Pháp luật

Các phương tiện không lưu thông trên cao tốc trong thời gian bão số 10 đổ bộ

PV 28/09/2025 14:45

Do ảnh hưởng trực tiếp của cơn bão số 10, Cục Cảnh sát giao thông đề nghị các phương tiện không lưu thông trên cao tốc từ 18h đến 22h đêm nay (28/9).

Thông báo từ Cục Cảnh sát giao thông nêu rõ: Do ảnh hưởng trực tiếp của cơn bão số 10, hiện nay trên tuyến cao tốc Nghi Sơn - Diễn Châu - Bãi Vọt - Hàm Nghi - Vũng Áng - Bùng- Vạn Ninh - Cam Lộ trời mưa to, mặt đường trơn trượt, một số điểm đọng nước, tầm nhìn hạn chế.

Bên cạnh đó, đây là tuyến cao tốc chỉ có 2 làn đường, chưa có làn dừng khẩn cấp, các trạm dừng nghỉ chưa hoàn thiện, đề nghị các phương tiện không lưu thông trên cao tốc trong thời gian bão số 10 đổ bộ vào đất liền từ 18h đến 22h đêm nay.

12.ảnh pv
Phương tiện lưu thông trên cao tốc đoạn qua địa bàn Nghệ An vào thời điểm 14h12 ngày 28/9. Ảnh: PV

Khi lưu thông trên tuyến cao tốc luôn làm chủ tốc độ, giữ khoảng cách an toàn, nếu gặp sự cố, khẩn trương đưa xe vào dải khẩn cấp, bật đèn cảnh báo, nếu xe hư hỏng trên tuyến chính thì bật đèn cảnh báo, đặt chóp nón cách phía sau xe tối thiểu 150 mét và gọi số điện thoại đường dây nóng 19008099 của Cục CSGT để được hỗ trợ.

Trong thời gian bão đổ bộ đất liền (Bắc Quảng Trị - Nghệ An từ 19h đêm nay) khuyến cáo các phương tiện không lưu thông trên cao tốc, ra khỏi cao tốc tìm nơi tránh trú an toàn khi bão đi qua mới tiếp tục hành trình.

Bài liên quan

Đọc tiếp

Đi ô tô dưới tốc độ tối thiểu cho phép trên cao tốc bị phạt bao nhiêu theo Nghị định 168?

Đi ô tô dưới tốc độ tối thiểu cho phép trên cao tốc bị phạt bao nhiêu theo Nghị định 168?

Tạm thời cấm toàn bộ phương tiện lưu thông trên tuyến cao tốc Bắc - Nam đoạn qua Nghệ An

Tạm thời cấm toàn bộ phương tiện lưu thông trên tuyến cao tốc Bắc - Nam đoạn qua Nghệ An

Đọc tiếp

Đi ô tô dưới tốc độ tối thiểu cho phép trên cao tốc bị phạt bao nhiêu theo Nghị định 168?

Đi ô tô dưới tốc độ tối thiểu cho phép trên cao tốc bị phạt bao nhiêu theo Nghị định 168?

Tạm thời cấm toàn bộ phương tiện lưu thông trên tuyến cao tốc Bắc - Nam đoạn qua Nghệ An

Tạm thời cấm toàn bộ phương tiện lưu thông trên tuyến cao tốc Bắc - Nam đoạn qua Nghệ An

Xem thêm Pháp luật

Nổi bật Báo Nghệ An

Mới nhất

    Xem thêm

    Đọc nhiều

      x
      Pháp luật
      Các phương tiện không lưu thông trên cao tốc trong thời gian bão số 10 đổ bộ

      Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Nghệ An

      Tổng biên tập: Trần Minh Ngọc

      Giấy phép hoạt động báo điện tử số: 153/GP-BTTTT

      Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24-03-2022

      Báo và Phát thanh, Truyền hình Nghệ An

      Trụ sở chính: Số 01 Nguyễn Thị Minh Khai - Phường Thành Vinh - Tỉnh Nghệ An

      Cơ sở 2: Số 378 Lênin - Phường Trường Vinh - Tỉnh Nghệ An

      Điện thoại: 0889662525; Fax:(023)83.847898

      Liên hệ gửi tin bài: [email protected]

      Liên hệ quảng cáo

      Điện thoại: (023)88 600006
      Email: [email protected]

      Mọi hình thức sao chép lại thông tin, hình ảnh phải được sự đồng ý bằng văn bản.
      © Bản quyền thuộc về Báo và Phát thanh, Truyền hình Nghệ An

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO