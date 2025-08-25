Thứ Hai, 25/8/2025
Pháp luật

Tạm thời cấm toàn bộ phương tiện lưu thông trên tuyến cao tốc Bắc - Nam đoạn qua Nghệ An

Đặng Cường 25/08/2025 16:46

Lực lượng chức năng đã quyết định tạm thời cấm toàn bộ phương tiện lưu thông trên tuyến cao tốc Bắc - Nam đoạn đi qua địa bàn tỉnh Nghệ An từ 13h30' hôm nay (25/8).

2.ảnh pv
Quyết định cấm toàn bộ phương tiện lưu thông trên tuyến cao tốc Bắc - Nam đoạn đi qua địa bàn tỉnh Nghệ An được thực hiện từ 13h30' hôm nay (25/8). Ảnh: P.V

Chiều 25/8, Trung tá Nguyễn Kim Thi - Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 4, Phòng Hướng dẫn tuần tra, kiểm soát giao thông đường bộ, đường sắt (Cục CSGT) cho biết, do diễn biến phức tạp của cơn bão số 5, lực lượng chức năng đã quyết định tạm thời cấm toàn bộ phương tiện lưu thông trên tuyến cao tốc Bắc - Nam đoạn đi qua địa bàn tỉnh Nghệ An từ 13h30' hôm nay (25/8) để đảm bảo an toàn cho người và phương tiện.

0.ảnh pv
Hướng dẫn lái xe lưu thông ra vị trí tránh trú an toàn. Ảnh: P.V

Việc tạm dừng lưu thông này nhằm phòng ngừa nguy cơ tai nạn giao thông do mưa lớn, gió mạnh, sạt lở hoặc các tình huống bất khả kháng có thể xảy ra trong điều kiện thời tiết cực đoan.

Thời gian cấm kéo dài cho đến khi có thông báo mới từ cơ quan chức năng.

Trung tá Nguyễn Kim Thi cũng đề nghị các tài xế và doanh nghiệp vận tải nghiêm túc chấp hành sự điều tiết, hướng dẫn của lực lượng CSGT trên tuyến; đồng thời, theo dõi sát tình hình thời tiết và cập nhật thông tin từ các kênh chính thống để có phương án di chuyển phù hợp.

Trong trường hợp gặp sự cố khẩn cấp hoặc tình huống nguy hiểm khi đang lưu thông trên cao tốc, người dân cần liên hệ ngay với lực lượng Cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc theo số điện thoại hỗ trợ: 1900 8099 để được hướng dẫn và hỗ trợ kịp thời.

      Pháp luật
