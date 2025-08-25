Thời sự Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà giao ban với các tỉnh, thành ứng phó bão số 5 Chiều 25/8, tại Sở Chỉ huy tiền phương (tỉnh Nghệ An), Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà tiếp tục chủ trì giao ban với các điểm cầu Văn phòng Chỉnh phủ, Cục Khí tượng thuỷ văn, các tỉnh, thành để chỉ đạo công tác ứng phó cơn bão số 5.

Cùng dự có các đồng chí: Thượng tướng Nguyễn Văn Hiền - Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng và các thành viên đoàn công tác của Chính phủ; Trung tướng Hà Thọ Bình - Tư lệnh Quân khu 4; Thiếu tướng Đoàn Xuân Bường - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 4.

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An có các đồng chí: Nguyễn Đức Trung - Bí thư Tỉnh ủy; Lê Hồng Vinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà tiếp tục chủ trì giao ban với các điểm cầu Văn phòng Chỉnh phủ, Cục Khí tượng Thuỷ văn, các tỉnh, thành để chỉ đạo công tác ứng phó cơn bão số 5. Ảnh: Thành Cường



Lãnh đạo Quân khu 4 và tỉnh Nghệ An tham dự cuộc họp. Ảnh: Thành Cường

Trọng tâm của bão dự kiến là Nghệ An và nam Thanh Hoá, bắc Hà Tĩnh

Báo cáo diễn biến mới của bão đến 14h ngày 25/8, Cục Khí tượng Thuỷ văn cho biết, bão chưa vào bờ, nhưng đã gây gió mạnh tại các tỉnh: Thanh Hoá, Nghệ An, Quảng Trị.

Bão đang duy trì cường độ cấp 13 và dự kiến từ 15-19h ngày 25/8, bão sẽ vào đến đất liền. Trọng tâm của bão dự kiến là Nghệ An và nam Thanh Hoá, bắc Hà Tĩnh.

Đại diện Cục Khí tượng thủy văn báo cáo tình hình diễn biến của bão số 5. Ảnh: Thành Cường

Sau khi đi vào đất liền bão sẽ suy yếu, nhưng khu vực thành phố Vinh (cũ) vẫn có gió mạnh cấp 10-11, giật cấp 13. Hiện nay, Nghệ An và Hà Tĩnh đang mưa to, đa số điểm có lượng mưa 200mm. Thuỷ triều sẽ dự kiến dâng 1-1,5m từ vùng biển nam Thanh Hoá đến bắc Hà Tĩnh.

Tại tỉnh Hà Tĩnh, Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Duy Lâm cho biết, đến nay chưa có thiệt hại do bão, nhưng mưa to, gió mạnh. Tỉnh Hà Tĩnh đã sơ tán 17.300 người dân đến nơi an toàn; tiếp tục theo dõi tiếp các điểm xung yếu.

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An báo cáo tình hình đến 14h chiều 25/8. Ảnh: Thành Cường

Tại tỉnh Nghệ An, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh cho biết, Nghệ An đã ban hành văn bản cấm đường tạm thời từ 11h ngày 25/8 để phòng, chống bão số 5. Tất cả các tàu thuyền đã về nơi neo đậu, tránh trú bão an toàn.

Tỉnh Nghệ An đã tổ chức di dời 4.245 hộ với 14.113 khẩu, trong đó vùng ven biển hơn 2.000 hộ với hơn 9.000 nhân khẩu đến nơi tránh trú bão an toàn. Các lực lượng trực 24/24h tại các điểm xung yếu, nguy cơ ngập lụt, sạt lở để ứng phó khi có tình huống xảy ra.

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp báo cáo tình hình đến 14h ngày 25/8. Ảnh: Thành Cường

Tại tỉnh Thanh Hoá, đã di dời 1.905 hộ với hơn 7.000 khẩu tại 17 xã đến nhà cao tầng, kiên cố để tránh trú bão. Lãnh đạo tỉnh tổ chức 8 đoàn đi kiểm tra, chỉ đạo ứng phó với bão; các đồn biên phòng ven biển, biên giới đã chuẩn bị lương thực, nhu yếu phẩm; các lực lượng khác đã sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ.

Tại tỉnh Quảng Trị, khu vực phía Nam lượng mưa không lớn, từ 50-100mm. Tuy nhiên, 20.000 ha hoa màu tại phía Nam do gió mạnh đã gây đổ sạp. Mực nước trên sông Gianh ở mức báo động 3.

(Báo và phát thanh, truyền hình Nghệ An tiếp tục cập nhật...)