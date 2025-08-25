Thời sự Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà trực tiếp chỉ huy ứng phó bão số 5 tại Sở Chỉ huy tiền phương ở Nghệ An Sáng 25/8, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà trực tiếp chỉ đạo công tác ứng phó bão số 5 tại Sở Chỉ huy tiền phương.

Toàn cảnh buổi làm việc. Ảnh: Phạm Bằng

Cùng dự họp có đồng chí Thượng tướng Nguyễn Văn Hiền - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng và các thành viên đoàn công tác của Chính phủ.

Dự họp có Trung tướng Hà Thọ Bình - Tư lệnh Quân khu; Thiếu tướng Đoàn Xuân Bường - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu.

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An có đồng chí Nguyễn Đức Trung - Bí thư Tỉnh ủy.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà trực tiếp chỉ đạo công tác ứng phó bão số 5 tại Sở Chỉ huy tiền phương. Ảnh: Phạm Bằng

Lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh có các đồng chí: Nguyễn Duy Lâm - Bí thư Tỉnh ủy; Võ Trọng Hải - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.

Bão mạnh cấp 14, giật cấp 17.

Tại Trung tâm chỉ huy, đồng chí Nguyễn Hoàng Hiệp - Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường báo cáo Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà thông tin mới nhất về diễn biến cơn bão số 5; tình hình các điểm đê biển xung yếu trong khu vực bị ảnh hưởng bởi bão.

Ảnh: Phạm Bằng

Theo đó, vào 4 giờ sáng nay 25/8, tâm bão cách Nghệ An khoảng 220km, cách Hà Tĩnh khoảng 200km về phía đông đông nam, cách Bắc Quảng Trị khoảng 180km về phía đông đông bắc.

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 14 (150-166km/giờ), giật cấp 17 từ sáng 25/8 đến hết ngày 26/8, khu vực Thanh Hóa đến Bắc Quảng Trị có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 200-400mm, có nơi trên 700mm. Nguy cơ xuất hiện mưa dữ dội trên 200mm trong 3 giờ có khả năng gây ngập úng sâu.



Ảnh: Phạm Bằng

Ngoài ra, từ ngày 25-27/8, khu vực Thượng và Trung Lào có mưa to với lượng mưa phổ biến 100-250mm, riêng khu vực Trung Lào cục bộ có nơi trên 500mm. Mưa lớn ở khu vực này làm gia tăng nguy cơ xuất hiện lũ trên thượng nguồn các sông chảy qua Bắc Trung Bộ.

Huy động 16.500 quân nhân, 107.000 dân quân tự vệ, dự bị động viên.



Báo cáo Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà, Trung tướng Hà Thọ Bình - Tư lệnh Quân khu cho biết, Quân khu đã huy động 100% với 16.500 quân nhân, 107.000 dân quân tự vệ, dự bị động viên tham gia ứng trực, sẵn sàng ứng phó bão số 5; Phối hợp với các địa phương kêu gọi 23.307 tàu thuyền về nơi trú ẩn, chằng nèo đảm bảo an toàn; huy dộng 500 chiến sĩ tham gia gia cố đê Hội Thống xã Nghi Xuân ( Hà Tĩnh); Phối hợp với chính quyền địa phương tham gia di dời, sơ tán dân ra đến các nơi an toàn.



Bên cạnh đó, các đồn biên phòng khu vực biên giới đã chuẩn bị 426 tấn lương thực, thực phẩm, sẵn sàng ứng phó, cấp cho người dân khi bị cô lập. Đảm bảo 100% người dân được di dời đến nơi an toàn.

Báo cáo Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An, đồng chí Nguyễn Đức Trung cho biết, đến sáng nay, tỉnh đã di dời được 10.242 hộ với 39.476 người dân của 10 xã, phường ven biển. Ngay sáng sớm 25/8, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh đã trực tiếp xuống các xã, phường để chỉ đạo, huy động lực lượng tiếp tục di dời, sơ tán dân và hoàn thành trước 9h sáng nay. Đảm bảo 100% người dân được di dời đến nơi an toàn tại các trụ sở, trường học,...

Trên địa bàn Nghệ An có 82km bờ biển, trong đó có 4,8km đê và 11,65km kè. Các tuyến đê, kè được thiết kế chịu được bão gió cấp 10. Trong đó một số đê biển xung yếu như Diễn Châu (xã Diễn Thành cũ), Quỳnh Phú (xã Quỳnh Thọ cũ). Bên cạnh công tác sơ tán dân, tỉnh cũng đã huy động các lực lượng ứng trực, sẵn sàng vật tư đảm bảo xử lý kịp thời khi có sự cố xảy ra.



Đến thời điểm hiện tại, nhờ sự hỗ trợ của các lực lượng quân sự, công an, Nghệ An đã sẵn sàng các điều kiện để ứng phó bão số 5.