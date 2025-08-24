Chủ Nhật, 24/8/2025
Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Nguyễn Đức Trung kiểm tra, chỉ đạo công tác ứng phó bão số 5

Phạm Bằng 24/08/2025 17:07

Trước diễn biến phức tạp của cơn bão số 5, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Nguyễn Đức Trung yêu cầu các cấp, ngành, địa phương tuyệt đối không được lơ là, chủ quan, phải chủ động ứng phó, bảo đảm an toàn tối đa tính mạng, tài sản cho người dân.

Chiều 24/8, đồng chí Nguyễn Đức Trung - Bí thư Tỉnh ủy đã trực tiếp đi kiểm tra, chỉ đạo công tác ứng phó bão số 5 tại các địa phương ven biển. Cùng đi có lãnh đạo UBND tỉnh và các sở, ngành, đơn vị liên quan.

bna__dsc0316.jpg
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đức Trung đã đến kiểm tra, chỉ đạo công tác ứng phó với bão số 5 tại khu neo đậu, tránh trú bão Lạch Cờn ở phường Quỳnh Mai. Ảnh: Phạm Bằng

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đức Trung đã đến kiểm tra, chỉ đạo công tác ứng phó với bão số 5 tại khu neo đậu, tránh trú bão Lạch Cờn ở phường Quỳnh Mai; khu neo đậu, tránh trú bão Lạch Quèn ở xã Quỳnh Phú; kiểm tra địa điểm di dời, sơ tán dân tại phường Quỳnh Mai.

Lãnh đạo các địa phương báo cáo, thực hiện các chỉ đạo của Ban Bí thư, Thủ tướng Chính phủ và của Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, các xã, phường dọc ven biển đã và đang tổ chức quyết liệt các biện pháp ứng phó với cơn bão số 5 với phương châm "4 tại chỗ".

bna__dsc0331.jpg
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đức Trung nhấn mạnh, đây là cơn bão được dự báo rất mạnh, di chuyển nhanh, phạm vi và cường độ ảnh hưởng trên biển và đất liền rất rộng và nguy hiểm, vì thế tuyệt đối không được lơ là, chủ quan. Ảnh: Phạm Bằng
bna__dsc0340.jpg
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đức Trung đã đến kiểm tra, chỉ đạo công tác ứng phó với bão số 5 tại khu neo đậu, tránh trú bão Lạch Cờn ở phường Quỳnh Mai. Ảnh: Phạm Bằng

Phường Quỳnh Mai đã lên phương án sơ tán 245 hộ dân, với hơn 900 nhân khẩu đến nơi an toàn khi bão đổ bộ. Xã Quỳnh Phú lên phương án di dời 521 hộ dân, với hơn 1.800 nhân khẩu của các thôn ven đê, sát núi đến nhà văn hóa, trường học, nhà cao tầng để tránh trú.

Toàn tỉnh có hơn 2.900 phương tiện, với 13.240 lao động trực tiếp đánh bắt hải sản. Tính đến 12h ngày 24/8, tất cả tàu, thuyền trên địa bàn đã vào nơi neo đậu an toàn, không có tàu cá không liên lạc được, không có tàu cá hoạt động trong vùng nguy hiểm. Người dân đã chằng néo, gia cố tàu thuyền, kéo bè cá lên bờ tránh bão.

bna__dsc0284.jpg
Tàu, thuyền của ngư dân đã về nơi neo đậu, tránh trú an toàn. Ảnh: Phạm Bằng
bna__dsc0303.jpg
Người dân đang chằng néo tàu, thuyền trước khi bão đổ bộ. Ảnh: Phạm Bằng

Qua nghe báo cáo và kiểm tra thực tế, Bí thư Tỉnh ủy ghi nhận, đánh giá cao công tác chuẩn bị ứng phó với cơn bão số 5 của các địa phương; đồng thời nhấn mạnh, đây là cơn bão được dự báo rất mạnh, di chuyển nhanh, phạm vi và cường độ ảnh hưởng trên biển và đất liền rất rộng và nguy hiểm, vì thế, tuyệt đối không được lơ là, chủ quan.

Trên tinh thần đó, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đức Trung yêu cầu các cấp, ngành, địa phương thực hiện nghiêm chỉ đạo của Ban Bí thư, công điện của Thủ tướng Chính phủ và công văn, công điện chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh về việc tập trung ứng phó khẩn cấp cơn bão số 5.

bna__dsc0453.jpg
Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh quan điểm tuyệt đối không được lơ là, chủ quan, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai có hiệu quả các biện pháp ứng phó với bão số 5. Ảnh: Phạm Bằng

Các cấp, ngành, địa phương theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão và mưa lũ do hoàn lưu bão; thường xuyên cập nhật, cung cấp đầy đủ kịp thời thông tin về tình hình thiên tai để Nhân dân chủ động ứng phó, bảo đảm an toàn; tuyên truyền, hướng dẫn cho người dân các biện pháp, kỹ năng ứng phó, nhất là đối với gió mạnh, lũ ống, lũ quét, ngập lụt, sạt lở đất.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đức Trung yêu cầu các cấp, ngành, địa phương tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai có hiệu quả các biện pháp ứng phó với bão số 5 và mưa lũ do bão với tinh thần khẩn trương nhất, quyết liệt nhất, chủ động các biện pháp ứng phó ở mức cao nhất để bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của Nhân dân và tài sản Nhà nước, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại xảy ra.

bna__dsc0541.jpg
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đức Trung đã đến kiểm tra, chỉ đạo công tác ứng phó với bão số 5 tại khu neo đậu, tránh trú bão Lạch Quèn ở xã Quỳnh Phú. Ảnh: Phạm Bằng

Các địa phương chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc và huy động lực lượng hỗ trợ Nhân dân chằng chống nhà cửa, cắt tỉa cây xanh, gia cố bảo vệ trụ sở, kho tàng, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, công trình công cộng, công trình cơ sở hạ tầng.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đức Trung yêu cầu các địa phương tiếp tục rà soát, chủ động bố trí lực lượng, phương tiện sẵn sàng tổ chức triển khai công tác hỗ trợ sơ tán, di dời dân tại các khu vực không bảo đảm an toàn.

bna__dsc0516.jpg
Tàu, thuyền của ngư dân đã về nơi neo đậu, tránh trú an toàn. Ảnh: Phạm Bằng

"Kiên quyết không để người dân ở lại trên tàu, thuyền, lồng bè, chòi canh nuôi trồng thủy, hải sản khi bão ảnh hưởng trực tiếp, có biện pháp phòng, chống cháy, nổ. Trường hợp cần thiết phải thực hiện các biện pháp cưỡng chế để bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân", Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đức Trung nhấn mạnh.

Các địa phương phải chủ động bố trí lực lượng, vật tư, phương tiện tại các khu vực trọng điểm để sẵn sàng triển khai công tác ứng phó, cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống xảy ra; dự trữ lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm tại các khu dân cư xảy ra chia cắt khi mưa lũ, sạt lở, hạn chế tình trạng thiếu lương thực, thực phẩm khi bão, lũ gây chia cắt kéo dài.

bna__dsc0573.jpg
Lực lượng Bộ đội tuyên truyền, vận động người dân chằng néo tàu, thuyền, không ở lại trên tàu khi bão vào. Ảnh: Phạm Bằng

Theo dự báo của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia và các trung tâm dự báo quốc tế, cơn bão số 5 (Kajiki) có thể đạt cấp 12-13, giật cấp 15-16 tại khu vực Vịnh Bắc Bộ và vùng biển từ tỉnh Quảng Trị đến TP. Huế.

Đây là cơn bão rất mạnh, di chuyển nhanh, phạm vi và cường độ ảnh hưởng trên biển và đất liền rất rộng và nguy hiểm. Dự báo của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia cũng đánh giá bão còn tiếp tục mạnh lên; dự báo đến sáng 25/8, bão có khả năng mạnh cấp 11-12, giật cấp 15, trên vùng biển từ tỉnh Thanh Hóa đến TP. Huế và đi vào vùng đất liền khu vực Trung Bộ.

