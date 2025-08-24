Kinh tế Nhiều xã vùng cao Nghệ An cấp tập họp thôn, bản, lên phương án di dời dân ứng phó bão số 5 Trước những dự báo về cơn bão số 5 với cường độ mạnh, vùng ảnh hưởng lớn, cùng với sự chỉ đạo của Trung ương, tỉnh, các xã vùng cao Nghệ An cấp tập họp dân để phổ biến, hướng dẫn bà con các biện pháp ứng phó, hạn chế thấp nhất thiệt hại.

Trong buổi sáng 24/8, UBND xã Mường Típ vừa họp khẩn với cán bộ các thôn, bản triển khai gấp các biện pháp ứng phó với bão số 5 Kajiki. Trưởng bản Ta Đo Hoa Văn Nức cho biết, mấy hôm nay nghe tin dự báo thời tiết được cập nhật liên tục qua sự phổ biến từ các cấp, ngành của tỉnh và cán bộ xã cũng như trên các phương tiện thông tin, người dân bản Ta Đo rất lo lắng. Bởi sau cơn lũ lịch sử, công tác khắc phục đến nay vẫn chưa xong, nhiều nhà vẫn đang phải đi ở nhờ.

Các lực lượng ở xã Mường Típ vận động người dân bản Ta Đo di dời đến nơi an toàn trước khi bão số 5 đổ bộ. Ảnh: CSCC

“Sáng nay, tôi tham dự họp khẩn tại UBND xã để triển khai vận động, di dời những hộ dân ở gần các khe, nơi có nguy cơ sạt lở và lũ quét. Trước mắt, theo định hướng của các lực lượng cũng như địa hình ở bản Ta Đo, dự kiến sẽ di dời người dân đến tránh trú bão tại Trạm Kiểm soát Biên phòng Ta Đo. Nơi đây có mặt bằng tương đối rộng có thể làm nhà bạt, lán tạm để người dân ở tạm”, anh Hoa Văn Nức cho biết.

Chỉ huy Đồn Biên phòng Mường Ải cũng khẳng định, từ đêm 23/8, đơn vị đã cử các tổ công tác đánh giá tình hình nguy cơ sạt lở, ngập lụt và vận động các hộ dân di dời để tránh, trú bão số 5.

Họp dân phổ biến việc đảm bảo an toàn khi bão số 5 đổ bộ. Ảnh: CSCC

Còn tại xã Tam Thái, cuối giờ chiều 23/8, Chủ tịch UBND xã Tam Thái Lô Dương Khánh cho biết, sau khi dự họp trực tuyến giữa UBND tỉnh và các xã về khẩn cấp ứng phó bão số 5, xã Tam Thái lập tức họp với các thôn, bản để triển khai hướng dẫn bà con các biện pháp ứng phó.

Cụ thể, UBND xã Tam Thái đã họp trực tiếp với cán bộ 14 thôn, bản, các lực lượng đóng trên địa bàn về triển khai các biện pháp chủ động ứng phó với bão số 5. Trong đó, ngoài theo dõi các thông tin dự báo và diễn biến thời tiết để cảnh báo sớm, còn kịp thời thông báo cho chủ các phương tiện, thuyền bè đang hoạt động trên sông, suối để chủ động phòng tránh, điều chỉnh kế hoạch sản xuất để đảm bảo an toàn tuyệt đối về người, tài sản.

Lãnh đạo UBND xã Tam Thái đi khảo sát tìm vị trí di dời các hộ dân bản Xốp Nặm. Ảnh: Hoài Thu

Ông Lô Dương Khánh cũng cho biết, dựa vào đặc điểm của từng bản, địa phương đã chủ động xây dựng phương án di dời, sơ tán người dân ở khu vực có nguy cơ sạt lở đất, lũ quét, ngập sâu đến nơi an toàn.

“Sau khi họp dân, xã cũng đã cử các tổ công tác để đi kiểm tra, gia cố các công trình trọng điểm, đặc biệt là hồ, đập, cầu, cống, hệ thống giao thông, thủy lợi”, ông Lô Dương Khánh nói thêm.

Trên địa bàn xã Nhôn Mai, trước những ngổn ngang chưa khắc phục xong sau cơn lũ lịch sử, UBND xã và các lực lượng đã chuẩn bị chi tiết phương án di dời người dân 19 bản để tránh trú bão. Cụ thể, ông Lê Hồng Thái - Chủ tịch UBND xã cho biết, dựa vào đánh giá tình hình nguy cơ sạt lở, lũ quét và ngập lụt ở từng bản xã đã có phương án di dời cụ thể. Qua khảo sát, cho thấy có 227 hộ với 1.207 khẩu nằm trong vùng nguy cơ sạt lở; 142 hộ 584 khẩu thuộc vùng nguy cơ lũ quét và 4 hộ (12 khẩu) có nguy cơ ngập lụt.

Xã Nhôn Mai đã lên phương án bố trí các điểm di dời người dân phòng tránh bão số 5. Ảnh: CSCC

Do đó, xã đã bố trí phương án di dời đến điểm trường, nhà công vụ, nhà văn hóa bản, trụ sở nơi cao ráo. Một số bản nhiều hộ nguy cơ cao như bản Xói Voi (29 hộ, 135 khẩu), bản Có Hạ (21 hộ, 84 khẩu) dự kiến di dời đến nhà văn hóa cộng đồng; một số khác chủ động di dời, ở nhờ các hộ có vị trí cao hơn.