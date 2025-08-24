Giáo dục Ứng phó bão số 5, nhiều trường tại Nghệ An điều chỉnh lịch tựu trường Bão số 5 được dự báo di chuyển rất nhanh, tăng cấp rất mạnh và có thể gây mưa và gió mạnh cho ven biển Bắc Trung Bộ, trong đó có Nghệ An bắt đầu từ tối nay 24/8. Trước thực tế này, nhiều nhà trường đã lùi kế hoạch tựu trường vào ngày mai (25/8).

Trước đó, theo kế hoạch năm học đã được UBND tỉnh phê duyệt, từ ngày 25/8, học sinh trên toàn tỉnh Nghệ An sẽ bắt đầu tựu trường, chuẩn bị cho năm học mới 2025 - 2026.

Tuy nhiên, dự báo trong ngày 25/8, bão sẽ đổ bộ đất liền khu vực từ Nghệ An đến Quảng Trị với cường độ rất mạnh, sau đó đi sâu vào khu vực Trung Lào, suy yếu dần thành một áp thấp nhiệt đới.

Xã Diễn Châu kiểm tra công tác tựu trường tại các trường học trên địa bàn xã. Ảnh: Mỹ Hà

Từ đêm 24/8 đến hết ngày 26/8, dự báo ở khu vực tỉnh Nghệ An có khả năng xảy ra một đợt mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 150 - 300mm, cục bộ có nơi trên 500mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường suất lớn (>200mm/3h).

Từ thực tế này, hiện nhiều trường học trên địa bàn tỉnh đã thông báo lùi kế hoạch tựu trường. Cụ thể, tại Trường THPT Quế Phong, để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho học sinh, nhà trường đã hoãn buổi tựu trường trong sáng mai (25/8) và sẽ thông báo thời gian tựu trường cụ thể sau khi bão đi qua và tình hình ổn định trở lại.

Nhiều trường học trên địa bàn tỉnh đã ra thông báo hoãn lịch tựu trường. Ảnh: Mỹ Hà

Tại xã Nhôn Mai, nơi mới chịu ảnh hưởng nặng nề sau cơn bão số 3, Trường PT DTBT THCS Nhôn Mai cũng lùi kế hoạch tựu trường. Đồng thời, Ban giám hiệu nhà trường đã nhờ Ban quản lý các thôn, bản thông tin đến phụ huynh và học sinh. Thầy giáo Nguyễn Ngọc Tân - Hiệu trưởng nhà trường cho biết: Địa điểm của trường chúng tôi khá cao nên khá an toàn nếu tổ chức cho học sinh tựu trường. Tuy nhiên, do đặc thù ở xã miền núi, toàn trường chỉ có hai bản vùng trung tâm là đi lại dễ dàng. Còn lại, học sinh ở 10 bản khác đến trường đều đi qua đồi núi, qua sông, suối nên tiềm ẩn nhiều nguy cơ rủi ro khi có mưa lớn. Trong bối cảnh hiện nay, đảm bảo an toàn cho học sinh là điều được nhà trường ưu tiên hàng đầu.

Ngoài các huyện miền núi, một số trường ở các xã đồng bằng cũng đã hoãn kế hoạch tựu trường. Cụ thể, tại phường Thành Vinh, Trường Tiểu học Cửa Nam 1, Trường Mầm non Lê Mao, Tiểu học Lê Mao đã thông báo không tổ chức tựu trường vào ngày 25/8.

Tại xã Vạn An, Trường THCS Đặng Chánh Kỷ đã thông báo lùi thời gian tựu trường và sẽ tổ chức lại khi nào đảm bảo an toàn cho học sinh.

Sáng nay, Trường THPT Nguyễn Duy Trinh, Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng, Trường PTTH DTNT tỉnh cũng đã quyết định tạm hoãn lịch tựu trường. Trong đó, một số trường đã dự kiến lùi lịch sang ngày 27/8.