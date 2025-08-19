Thứ Ba, 19/8/2025
  • Báo Nghệ An:
  • Truyền hình Nghệ An:
Giáo dục

Học sinh Nghệ An sẽ tựu trường vào ngày 25/8

Mỹ Hà 19/08/2025 09:56

Ngày tựu trường của học sinh Nghệ An diễn ra trước lễ khai giảng khoảng 10 ngày. Qua đó, tạo điều kiện cho các trường trong công tác chuẩn bị năm học mới và giúp học sinh có tâm lý thoải mái, tránh áp lực.

Ngày 18/8, UBND tỉnh Nghệ An ban hành Quyết định số 2641/QĐ-UBND về Kế hoạch thời gian năm học 2025-2026 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên áp dụng trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Theo đó, trong năm học 2025 – 2026, toàn ngành Giáo dục sẽ tổ chức tựu trường vào ngày 25/8/2025. Lễ khai giảng sẽ được tổ chức vào ngày 5/9/2025. Lịch tựu trường của học sinh Nghệ An muộn gần 1 tuần so với nhiều tỉnh, thành khác trên cả nước.

hs(1).jpeg
Học sinh Nghệ An sẽ tựu trường vào ngày 25/8. Ảnh: Mỹ Hà

Theo kế hoạch năm học, năm học này sẽ kết thúc học kỳ I trước ngày 18/1/2026 và hoàn thành chương trình, kết thúc năm học trước ngày 31/5/2026.

Việc xét công nhận hoàn thành chương trình tiểu học và xét công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở trước ngày 30/6/2026.

Tỉnh sẽ hoàn thành tuyển sinh các lớp đầu cấp trước ngày 31/7/2026.

Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 dự kiến sẽ diễn ra trong ngày 11 và 12/6/2026.

Ngoài ra, các kỳ thi cấp quốc gia khác được tổ chức theo quy định và hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các kỳ thi, cuộc thi, hội thi, hội thao cấp tỉnh theo hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo.

Theo quyết định của UBND tỉnh, số tuần thực học phải bảo đảm đủ 35 tuần (học kỳ I có 18 tuần, học kỳ II có 17 tuần).

bna_giao-vien-truong-tieu-hoc-truong-thi-sap-xep-lai-lop-hoc-cho-nam-hoc-moi.-anh-my-ha.jpg
Giáo viên Trường Tiểu học Trường Thi (phường Trường Vinh) chuẩn bị cho năm học mới. Ảnh: Mỹ Hà

Các ngày nghỉ lễ, tết được thực hiện theo quy định của Bộ Luật Lao động và các văn bản hướng dẫn hằng năm. Thời gian nghỉ phép năm của giáo viên được thực hiện trong thời gian nghỉ hè hoặc có thể bố trí xen kẽ vào thời gian khác trong năm để phù hợp với tình hình cụ thể và kế hoạch thời gian năm học của tỉnh Nghệ An.

Trong quá trình triển khai, Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ tham mưu Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thời gian nghỉ học và kéo dài thời gian năm học trong trường hợp đặc biệt; Quyết định cho học sinh nghỉ học trong trường hợp thời tiết quá khắc nghiệt, thiên tai và bố trí học bù; Thông báo lịch thi, hướng dẫn các kỳ thi, hội thi cấp tỉnh.

Bài liên quan

Đọc tiếp

Lễ khai giảng năm học 2025 - 2026 được tổ chức gắn với kỷ niệm 80 năm thành lập Bộ Quốc gia Giáo dục

Lễ khai giảng năm học 2025 - 2026 được tổ chức gắn với kỷ niệm 80 năm thành lập Bộ Quốc gia Giáo dục

Chi tiết danh sách giáo viên và học sinh đạt giải quốc gia được tỉnh Nghệ An trích hơn 2,6 tỷ đồng khen thưởng

Chi tiết danh sách giáo viên và học sinh đạt giải quốc gia được tỉnh Nghệ An trích hơn 2,6 tỷ đồng khen thưởng

Trường Trung cấp Dân tộc nội trú Nghệ An tổ chức lễ khai giảng năm học mới

Trường Trung cấp Dân tộc nội trú Nghệ An tổ chức lễ khai giảng năm học mới

Đọc tiếp

Lễ khai giảng năm học 2025 - 2026 được tổ chức gắn với kỷ niệm 80 năm thành lập Bộ Quốc gia Giáo dục

Lễ khai giảng năm học 2025 - 2026 được tổ chức gắn với kỷ niệm 80 năm thành lập Bộ Quốc gia Giáo dục

Chi tiết danh sách giáo viên và học sinh đạt giải quốc gia được tỉnh Nghệ An trích hơn 2,6 tỷ đồng khen thưởng

Chi tiết danh sách giáo viên và học sinh đạt giải quốc gia được tỉnh Nghệ An trích hơn 2,6 tỷ đồng khen thưởng

Trường Trung cấp Dân tộc nội trú Nghệ An tổ chức lễ khai giảng năm học mới

Trường Trung cấp Dân tộc nội trú Nghệ An tổ chức lễ khai giảng năm học mới

Xem thêm Giáo dục

Nổi bật Báo Nghệ An

Mới nhất

    Xem thêm

    Đọc nhiều

      x
      Giáo dục
      Học sinh Nghệ An sẽ tựu trường vào ngày 25/8

      Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Nghệ An

      Tổng biên tập: Trần Minh Ngọc

      Giấy phép hoạt động báo điện tử số: 153/GP-BTTTT

      Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24-03-2022

      Báo và Phát thanh, Truyền hình Nghệ An

      Trụ sở chính: Số 01 Nguyễn Thị Minh Khai - Phường Thành Vinh - Tỉnh Nghệ An

      Cơ sở 2: Số 378 Lênin - Phường Trường Vinh - Tỉnh Nghệ An

      Điện thoại: 0889662525; Fax:(023)83.847898

      Liên hệ gửi tin bài: [email protected]

      Liên hệ quảng cáo

      Điện thoại: (023)88 600006
      Email: [email protected]

      Mọi hình thức sao chép lại thông tin, hình ảnh phải được sự đồng ý bằng văn bản.
      © Bản quyền thuộc về Báo và Phát thanh, Truyền hình Nghệ An

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO