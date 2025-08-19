Giáo dục Học sinh Nghệ An sẽ tựu trường vào ngày 25/8 Ngày tựu trường của học sinh Nghệ An diễn ra trước lễ khai giảng khoảng 10 ngày. Qua đó, tạo điều kiện cho các trường trong công tác chuẩn bị năm học mới và giúp học sinh có tâm lý thoải mái, tránh áp lực.

Ngày 18/8, UBND tỉnh Nghệ An ban hành Quyết định số 2641/QĐ-UBND về Kế hoạch thời gian năm học 2025-2026 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên áp dụng trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Theo đó, trong năm học 2025 – 2026, toàn ngành Giáo dục sẽ tổ chức tựu trường vào ngày 25/8/2025. Lễ khai giảng sẽ được tổ chức vào ngày 5/9/2025. Lịch tựu trường của học sinh Nghệ An muộn gần 1 tuần so với nhiều tỉnh, thành khác trên cả nước.

Học sinh Nghệ An sẽ tựu trường vào ngày 25/8. Ảnh: Mỹ Hà

Theo kế hoạch năm học, năm học này sẽ kết thúc học kỳ I trước ngày 18/1/2026 và hoàn thành chương trình, kết thúc năm học trước ngày 31/5/2026.

Việc xét công nhận hoàn thành chương trình tiểu học và xét công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở trước ngày 30/6/2026.

Tỉnh sẽ hoàn thành tuyển sinh các lớp đầu cấp trước ngày 31/7/2026.

Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 dự kiến sẽ diễn ra trong ngày 11 và 12/6/2026.

Ngoài ra, các kỳ thi cấp quốc gia khác được tổ chức theo quy định và hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các kỳ thi, cuộc thi, hội thi, hội thao cấp tỉnh theo hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo.

Theo quyết định của UBND tỉnh, số tuần thực học phải bảo đảm đủ 35 tuần (học kỳ I có 18 tuần, học kỳ II có 17 tuần).

Giáo viên Trường Tiểu học Trường Thi (phường Trường Vinh) chuẩn bị cho năm học mới. Ảnh: Mỹ Hà

Các ngày nghỉ lễ, tết được thực hiện theo quy định của Bộ Luật Lao động và các văn bản hướng dẫn hằng năm. Thời gian nghỉ phép năm của giáo viên được thực hiện trong thời gian nghỉ hè hoặc có thể bố trí xen kẽ vào thời gian khác trong năm để phù hợp với tình hình cụ thể và kế hoạch thời gian năm học của tỉnh Nghệ An.

Trong quá trình triển khai, Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ tham mưu Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thời gian nghỉ học và kéo dài thời gian năm học trong trường hợp đặc biệt; Quyết định cho học sinh nghỉ học trong trường hợp thời tiết quá khắc nghiệt, thiên tai và bố trí học bù; Thông báo lịch thi, hướng dẫn các kỳ thi, hội thi cấp tỉnh.