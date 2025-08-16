Giáo dục 3 học sinh Trường THPT Thanh Chương 1 và hành trình tỏa sáng trong mùa thi Với 3 học sinh có tên trong danh sách tại Lễ tuyên dương học sinh đạt giải quốc tế, quốc gia và đạt điểm cao kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 dự kiến diễn ra vào ngày 22/8 tới, Trường THPT Thanh Chương 1 nằm trong tốp 5 trường có số lượng học sinh tiêu biểu nhiều nhất tỉnh. Điều đáng trân trọng là mỗi em đều mang một câu chuyện riêng, vượt qua hoàn cảnh và thử thách để chạm đến đỉnh cao, để lại những dấu ấn khó quên.

Nguyễn Thị Hải Uyên - Không chọn môn thế mạnh vẫn là Á khoa

Nguyễn Thị Hải Uyên là cái tên được nhắc đến nhiều nhất ngay khi công bố điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2025. Em đạt 38,50 điểm ở 4 môn thi, xếp thứ 2 toàn tỉnh, trong đó, Toán 9,5 điểm, Ngữ văn 9,25 điểm, Vật lý 10 điểm và Hóa học 9,75 điểm.

Nguyễn Thị Hải Uyên cùng thầy giáo chủ nhiệm. Ảnh: Mỹ Hà

Nhỏ bé, gầy gò nhưng Hải Uyên luôn có sức bật mạnh mẽ. Em chia sẻ: “Em bất ngờ nhất là điểm Ngữ văn vượt ngoài mong đợi và càng bất ngờ hơn khi đứng thứ 2 toàn tỉnh”.

Từ lớp 10 đến lớp 12, ở lớp chọn thiên về khối tự nhiên (12A1), Uyên luôn giữ vị trí tốp đầu. Từ năm lớp 6, em đã yêu thích Toán, định hướng theo khối tự nhiên và cho rằng “chìa khóa của thành công là sự chăm chỉ, nắm chắc kiến thức, luyện đề đều đặn”.

Thầy Trần Đình Hùng - giáo viên chủ nhiệm nhận xét: “Uyên ổn định ở các kỳ thi thử và thường nằm trong tốp cao nhất trường. Hơn nữa, tôi cho rằng, chính môi trường học tập với một tập thể luôn nỗ lực, thi đua đã tạo thêm động lực để em không ngừng phấn đấu".

Đặc biệt, thế mạnh thật sự của Uyên lại là Sinh học, môn mà em từng đạt giải Nhì học sinh giỏi tỉnh lớp 9 và lớp 12. Nhưng khi thi tốt nghiệp, em chọn khối A (Toán - Lý - Hóa). Hiện Uyên đăng ký vào Khoa Sư phạm Toán, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, vừa thực hiện ước mơ làm giáo viên, vừa giảm gánh nặng cho gia đình làm nông.

Lê Quang Huy - Nỗ lực vượt khó

Với 37,75 điểm (Toán 9, Văn 9, Vật lý 10 và Hóa 9,75), Lê Quang Huy đã lọt vào tốp 5 học sinh được điểm cao của tỉnh Nghệ An. Em cũng đã quyết định đăng ký vào ngành Sư phạm Toán của Trường Đại học Vinh.

Ít ai biết Huy có hoàn cảnh đặc biệt. Mẹ mất khi em mới 8 tuổi, bố bị di chứng sau tai nạn nên mất sức lao động, gia đình chủ yếu sống nhờ ông bà nội và người thân hỗ trợ. Dù vậy, Huy vẫn học giỏi, từng giành giải Nhất học sinh giỏi Hóa học tỉnh năm lớp 12.

Ước mơ ban đầu của Huy là vào Đại học Bách khoa Hà Nội, nhưng vì muốn gần bố và tiếp nối ước mơ còn dang dở của cha - người từng học dở dang ngành Toán Tin Trường Đại học Sư phạm Vinh, nên em đã chọn con đường sư phạm.

Học sinh Lê Quang Huy và cô giáo chủ nhiệm. Ảnh: Mỹ Hà

Ông Lê Minh Hữu, bố của Huy xúc động: “Tôi không giúp gì được cho con, chỉ khuyên con đừng thức khuya quá. Thành tích hôm nay là niềm hạnh phúc nhất đời tôi”.

Lê Quang Huy đã chọn ngành Sư phạm để thực hiện ước mơ dang dở của bố. Ảnh: Mỹ Hà

Cô giáo chủ nhiệm Nguyễn Thị Thu Trang chia sẻ: “Huy có mục tiêu rõ ràng, nỗ lực bền bỉ. Kết quả em đạt được hoàn toàn xứng đáng và là niềm tự hào của nhà trường”.

Nguyễn Thế Hiếu - Không ngại thay đổi vì đam mê

Là một trong số ít nam sinh đạt thành tích nổi bật ở khối xã hội, Nguyễn Thế Hiếu (12C2) gây ấn tượng với 9,25 điểm Ngữ văn, 10 điểm Lịch sử, 10 điểm Địa lý và 8 điểm Toán. Em đứng thứ 2 toàn tỉnh ở khối C.

Trước đó, Hiếu vốn là học sinh khối A, từng nằm trong đội tuyển Sinh học của trường. Nhưng đầu năm lớp 12, em xin chuyển sang khối C vì đam mê Lịch sử và ước mơ trở thành sĩ quan chính trị.

Học sinh Nguyễn Thế Hiếu và cô giáo chủ nhiệm. Ảnh: Mỹ Hà

Quyết định bất ngờ này khiến thầy cô lo lắng, nhưng Hiếu kiên định: “Em có niềm đam mê đặc biệt với Lịch sử, thích kể chuyện về Bác Hồ và muốn sống đúng với lựa chọn của mình”.

3 học sinh được tuyên dương của Trường THPT Thanh Chương 1. Ảnh: Mỹ Hà

Việc chuyển khối khiến Hiếu phải học lại toàn bộ chương trình Địa lý, gấp đôi nỗ lực so với bạn bè. Em miệt mài làm đề, ôn kỹ từng bài, mỗi ngày viết một đề Ngữ văn để luyện khả năng diễn đạt. Nhờ đó, Hiếu giành giải Nhì học sinh giỏi tỉnh môn Lịch sử lớp 12 và đạt kết quả cao trong kỳ thi.

Thầy và trò Trường THPT Thanh Chương 1 đã có một mùa thi thành công. Ảnh: Mỹ Hà