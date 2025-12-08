Giáo dục Hai nam sinh trường Trường THPT Đô Lương 2 "vượt khó" được vinh danh ở lễ tuyên dương Mùa thi tốt nghiệp THPT 2025 đánh dấu với sự bứt phá của Trường THPT Đô Lương 2 khi lần đầu tiên trường có 2 học sinh lọt vào danh sách được UBND tỉnh tuyên dương. Đó cũng là 2 học sinh vượt lên hoàn cảnh, là tấm gương sáng về tinh thần hiếu học ở ngôi trường còn nhiều khó khăn này.

Hồ Minh Quang: Học giỏi để trở thành thầy giáo giỏi

Hồ Minh Quang hoàn thành Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 với 37,75 điểm, nằm trong tốp 5 toàn tỉnh, trong đó, Toán 9,5 điểm, Ngữ văn 9 điểm, Vật lý 10 điểm và Hóa học 9,25 điểm.

Nhìn vào kết quả của Quang, khó tin được 3 năm trước khi mới vào lớp 10 em đã có ý định không thi vào đại học để đi xuất khẩu lao động.

Cô giáo Đoàn Thị Hương Ly - chủ nhiệm lớp 12A1 kể rằng: Ngày mới nhập học, Quang ít nói và khá nhút nhát. Có lần, em chia sẻ với tôi không muốn vào đại học vì sợ bố mẹ nghèo, khó có tiền để nuôi ăn học. Biết Quang học tốt, từng đạt học sinh giỏi cấp huyện năm lớp 9, tôi đã động viên em cố gắng bởi đây sẽ là con đường ngắn nhất để em và gia đình vượt qua hoàn cảnh.

Góc học tập của Quang nằm ngay trong trong bếp, xung quanh chất đầy đồ đạc. Ảnh: Mỹ Hà

Gắn bó lâu hơn với Quang, cô giáo Hương Ly nhận ra Quang là một học trò rất thông minh. Tuy nhiên, để Quang có thể phát huy được năng lực cá nhân, cô giáo phải tổ chức nhiều hoạt động và mạnh dạn giao Quang làm trưởng nhóm, tổ chức, xây dựng chương trình…

Từ tham gia phong trào, Quang dần cởi mở hơn, hào hứng với các phong trào của lớp, của trường. Điều đó, cũng khích lệ Quang trong học tập và vươn lên dẫn đầu lớp ở nhiều môn học. Năm lớp 10, nam sinh này đã chủ động nhắn tin cho cô giáo chủ nhiệm và cô giáo bộ môn để bày tỏ nguyện vọng được chọn vào đội tuyển học sinh giỏi.

Mẹ sinh Quang khi đã ngoài 35 tuổi. Những năm qua, dù hoàn cảnh khó khăn phải đi làm thuê nhưng bà vẫn cố gắng nuôi con ăn học và là điểm tựa tinh thần để Quang vượt lên hoàn cảnh. Ảnh: Mỹ Hà

Nói về Quang, cô giáo Trần Thị Kiều Quý - giáo viên dạy Vật lý, Tổ trưởng Tổ Khoa học tự nhiên của nhà trường cho biết: Quang là một học sinh chăm chỉ, chịu khó, chưa bao giờ khiến cô phải nhắc nhở. Ngoài việc học ở lớp, Quang còn có ý thức tự học, tự tìm tòi…

Trong quá trình dạy học và bồi dưỡng học sinh giỏi cho Quang, cô Quý nhớ nhất là mùa thi năm nay khi cùng lúc Quang đăng ký dự thi 2 môn Vật lý và Toán. Tuy nhiên, do thể chất của Quang khá nhỏ, sức khỏe yếu nên điều cô lo lắng nhất đó là Quang sẽ bị đổ bệnh vì học quá nhiều. Gần ngày thi, cô đã chở Quang đến trạm xá để tiêm phòng cảm cúm. Không phụ lòng thầy cô, kỳ thi học sinh giỏi tỉnh năm học 2024 - 2025, Quang đã đem về giải Nhất, Á khoa toàn tỉnh môn Vật lý và giải Nhì môn Toán.

Cô giáo chủ nhiệm Đoàn Thị Hương Ly (áo đen) và cô giáo Vật lý Trần Thị Kiều Quý (áo sọc) bên hai học sinh được tuyên dương, đó là em Hồ Minh Quang (thứ 2 từ phải sang) và em Lê Văn Hải (thứ 3 từ phải sang). Ảnh: Mỹ Hà

Bà Bùi Thị Hương - mẹ Quang chia sẻ: Vợ chồng tôi đều đã nhiều tuổi, chỉ làm nông nên việc học của con ở trường đều phó thác cho thầy cô. Trong quá trình học phổ thông, tôi biết có nhiều lần con rất ngại vì phải xin bố mẹ tiền nộp học, tiền dự thi đánh giá năng lực… Tuy nhiên, tôi vẫn luôn động viên con, phải cố gắng học tập để sau này vào đại học, có công việc tử tế.

Trong lớp 12 A1, hoàn cảnh của Quang thực khó khăn bởi bố của Quang năm nay đã ngoài 52 tuổi, từng đi làm bảo vệ ở Hà Nội nhưng sức khỏe yếu phải nghỉ giữa chừng. Mẹ của Quang, ngoài làm nông chỉ đi làm thuê, như cuốc cỏ, cắt cành, đào hố trồng tràm nên thu nhập bấp bênh, bữa có bữa không. Thương bố mẹ, Quang quyết định chọn ngành Sư phạm của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội để gia đình vơi bớt gánh nặng.

Quang cùng bố mẹ và bà nội trong căn nhà nhỏ đơn sơ ở xã Bạch Ngọc. Ảnh: Mỹ Hà

“ Trong quãng đời học sinh của mình, em đã nhận được rất nhiều sự quan tâm, giúp đỡ của các thầy, cô giáo và nhờ cô thầy em mới có được kết quả như ngày hôm nay. Em tin rằng, khi là một thầy giáo em cũng sẽ cố gắng làm một người thầy giáo giỏi để truyền dạy kiến thức, nâng đỡ học trò, tận tâm với công việc. Học sinh Hồ Minh Quang

Lê Văn Hải: Học để vượt lên hoàn cảnh

Cùng lớp với Quang, Hải cũng là một học sinh nổi bật khi ở Kỳ thi học sinh giỏi lớp 12 vừa qua, em cũng đồng thời đạt giải Nhì ở cả 2 môn Toán và Hóa học.

Tại Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025, em lọt vào danh sách học sinh khối A có điểm tốt nghiệp cao được tuyên dương với điểm 9 hai môn Toán và Ngữ văn. Ngoài ra, em được điểm 10 ở cả 2 môn Vật lý và Hóa học.

Trong 3 năm học tại Trường THPT Đô Lương 2, Quang và Hải luôn nhận được sự đồng hành của các thầy, cô giáo. Ảnh: Mỹ Hà

Chia sẻ về kết quả thi của mình, Hải nói thêm: Em nghĩ rằng, đề Vật lý và Hóa học năm nay không quá khó và em đã hoàn thành sớm hơn thời gian quy định. Với môn Toán, em nghĩ mình sẽ làm tốt hơn nếu không quá lo lắng khi làm bài. Riêng môn Ngữ văn em khá bất ngờ. Nếu không có sự ôn tập kỹ lưỡng của thầy cô, em nghĩ mình khó có thể đạt được kết quả tốt như vậy.

Lớn lên tại xã Bạch Ngọc trong một gia đình bố và mẹ đều làm nông nên Hải cũng cho rằng, học chính là con đường duy nhất để em vượt lên hoàn cảnh. Với ý nghĩ đơn giản đó, từ năm lớp 10 đến nay, Hải luôn đề ra cho mình một kế hoạch học tập khoa học và chăm chỉ.

Quang và Hải là đôi bạn học cùng lớp 12A1 - Trường THPT Đô Lương 2. Ảnh: Mỹ Hà

Hàng ngày, ngoài học ở lớp và tham gia các lớp ôn tập, bồi dưỡng ở trường Hải dành khá nhiều thời gian để tự học: Em nghĩ điều quan trọng nhất vẫn là nắm vững kiến thức trong sách giáo khoa. Bên cạnh đó, phải luyện đề nhiều để làm quen với nhiều dạng bài tập khác nhau và rèn cho mình tính cần thận khi làm bài…

Trong những ngày ôn thi, Hải luôn cảm ơn thầy cô bởi do hoàn cảnh khó khăn nên em gần như không đi học thêm ở ngoài. Em cũng không tham gia các kỳ thi đánh giá năng lực, đánh giá tư duy vì lo ngại phải tốn nhiều chi phí ôn tập và đi lại. Bù lại, nhờ được ôn tập, bồi dưỡng thường xuyên ở trường, học thêm miễn phí ở nhà cô, thầy nên em nắm vững kiến thức và tự tin để thể hiện bản thân.

Với kết quả này, hiện Hải cũng đã đăng ký vào Học viện Khoa học quân sự và nuôi ước mơ trở thành một quân nhân trong tương lai. Cô giáo Đoàn Thị Hương Ly – chủ nhiệm lớp 12A1 chia sẻ, rất vui bởi tập thể lớp đã có một mùa thi thành công. Hải và Quang đều là những học sinh xứng đáng được tuyên dương trong mùa thi năm nay. Chính nghị lực đã giúp các em vượt lên hoàn cảnh.

Về phía nhà trường, với việc lần đầu tiên có 2 học sinh lọt vào danh sách được tuyên dương, đây cũng được xem là một kỳ tích.

Trong 32 trường có học sinh được tuyên dương năm 2025 chỉ có 13 trường có 2 học sinh trở lên được tuyên dương. Trong đó, có ít trường đến từ vùng khó như Trường THPT Đô Lương 2. Ảnh: Mỹ Hà

Thầy giáo Trần Văn Trung - Hiệu trưởng nhà trường nói thêm: Trường THPT Đô Lương 2 là ngôi trường vùng khó, nhiều năm điểm tuyển sinh đầu vào nằm trong tốp cuối của cả tỉnh. Trong quá trình học tập, rất nhiều em đã nghĩ đến việc bỏ học hoặc không thi đại học vì hoàn cảnh khó khăn. Để vượt qua những trở ngại này, thầy cô là người làm bệ đỡ, khích lệ, động viên và tiếp lửa cho học trò. Bản thân các em cũng đã không ngừng cố gắng, để không phụ lòng tin của thầy cô và gia đình.