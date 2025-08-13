Pháp luật Cảm xúc ngày trở về sau 4 tháng bị giam giữ vì 13 con gà lôi trắng của anh Thái Khắc Thành Sau 4 tháng bị giam giữ, anh Thái Khắc Thành (SN 1980, trú tại xã Đô Lương), từng bị tuyên phạt 6 năm tù và phạt bổ sung 30 triệu đồng vì nuôi và bán 13 con gà lôi trắng – loài động vật quý hiếm có tên trong sách đỏ Việt Nam, nay đã được thay đổi biện pháp ngăn chặn, trở về gia đình chờ phiên tòa phúc thẩm.

Vào khoảng 16h45 phút chiều nay (13/8), khu vực xóm Thịnh Tâm, xã Đô Lương (thuộc xã Thịnh Sơn, huyện Đô Lương trước đây), trở nên ồn ào và náo nhiệt hơn hẳn, khi có rất đông bà con lối xóm, anh em bạn bè và người thân đến chia vui với gia đình anh Thái Khắc Thành - người từng bị TAND khu vực 5 tỉnh Hưng Yên tuyên phạt 6 năm tù và phạt bổ sung 30 triệu đồng vì nuôi và bán 13 con gà lôi trắng – loài động vật quý hiếm có tên trong sách đỏ Việt Nam.

Anh Thái Khắc Thành (áo sáng ở giữa), trở về trong vòng tay của người thân. Ảnh: Ngọc Phương

Ngay sau đó, vụ án này đã gây xôn xao dư luận bởi hình phạt 6 năm tù giam. Trở về sau 4 tháng bị tạm giam, anh Thái Khắc Thành không giấu được cảm xúc. Anh Thành chia sẻ: Gặp lại mẹ, vợ, con và mọi người tôi rất vui mừng và hạnh phúc. Tôi không nghĩ mình nuôi gà cảnh, đem bán lại đổi lấy mức án lớn như vậy. Tôi mong chờ phiên tòa phúc thẩm sẽ xem xét lại các tình tiết, giảm nhẹ hình phạt để tôi có cơ hội làm lại.

Xúc động trước sự quan tâm của anh em, bạn bè ở quê nhà, anh Thành cũng không quên gửi lời cảm ơn tới cộng đồng mạng, dư luận và cơ quan chức năng đã xem xét cho tại ngoại. Anh Thành cũng nhắn gửi mọi người khi nuôi các loại động vật phải tìm hiểu kỹ nguồn gốc, xuất xứ, chủng loại, tránh nuôi động vật quý, hiếm rồi gặp phải tình huống vướng vào vòng lao lý như mình.

Rất đông bà con lối xóm, anh em đến đón anh Thái Khắc Thành trở về. Ảnh: Tiến Đông

Hiện tại, theo chính quyền địa phương, dù anh Thành được về nhà, nhưng đây cũng chỉ là cách thay đổi biện pháp ngăn chặn từ tạm giam sang cấm đi khỏi nơi cư trú để chờ xét xử phúc thẩm. Chính vì thế, anh Thành đã được chính quyền địa phương hướng dẫn lên trụ sở để làm thủ tục khai báo trong thời gian tại ngoại, chờ phiên xét xử phúc thẩm.

Anh Thái Khắc Thành trầm tư trước bản án dành cho mình và tình cảm người dân, cộng đồng mạng. Ảnh: Tiến Đông