Cảm xúc ngày trở về sau 4 tháng bị giam giữ vì 13 con gà lôi trắng của anh Thái Khắc Thành
Sau 4 tháng bị giam giữ, anh Thái Khắc Thành (SN 1980, trú tại xã Đô Lương), từng bị tuyên phạt 6 năm tù và phạt bổ sung 30 triệu đồng vì nuôi và bán 13 con gà lôi trắng – loài động vật quý hiếm có tên trong sách đỏ Việt Nam, nay đã được thay đổi biện pháp ngăn chặn, trở về gia đình chờ phiên tòa phúc thẩm.
Vào khoảng 16h45 phút chiều nay (13/8), khu vực xóm Thịnh Tâm, xã Đô Lương (thuộc xã Thịnh Sơn, huyện Đô Lương trước đây), trở nên ồn ào và náo nhiệt hơn hẳn, khi có rất đông bà con lối xóm, anh em bạn bè và người thân đến chia vui với gia đình anh Thái Khắc Thành - người từng bị TAND khu vực 5 tỉnh Hưng Yên tuyên phạt 6 năm tù và phạt bổ sung 30 triệu đồng vì nuôi và bán 13 con gà lôi trắng – loài động vật quý hiếm có tên trong sách đỏ Việt Nam.
Ngay sau đó, vụ án này đã gây xôn xao dư luận bởi hình phạt 6 năm tù giam. Trở về sau 4 tháng bị tạm giam, anh Thái Khắc Thành không giấu được cảm xúc. Anh Thành chia sẻ: Gặp lại mẹ, vợ, con và mọi người tôi rất vui mừng và hạnh phúc. Tôi không nghĩ mình nuôi gà cảnh, đem bán lại đổi lấy mức án lớn như vậy. Tôi mong chờ phiên tòa phúc thẩm sẽ xem xét lại các tình tiết, giảm nhẹ hình phạt để tôi có cơ hội làm lại.
Xúc động trước sự quan tâm của anh em, bạn bè ở quê nhà, anh Thành cũng không quên gửi lời cảm ơn tới cộng đồng mạng, dư luận và cơ quan chức năng đã xem xét cho tại ngoại. Anh Thành cũng nhắn gửi mọi người khi nuôi các loại động vật phải tìm hiểu kỹ nguồn gốc, xuất xứ, chủng loại, tránh nuôi động vật quý, hiếm rồi gặp phải tình huống vướng vào vòng lao lý như mình.
Hiện tại, theo chính quyền địa phương, dù anh Thành được về nhà, nhưng đây cũng chỉ là cách thay đổi biện pháp ngăn chặn từ tạm giam sang cấm đi khỏi nơi cư trú để chờ xét xử phúc thẩm. Chính vì thế, anh Thành đã được chính quyền địa phương hướng dẫn lên trụ sở để làm thủ tục khai báo trong thời gian tại ngoại, chờ phiên xét xử phúc thẩm.
Trước đó, vào ngày 2/4, tại đường ĐH07 thuộc địa phận xã Song An, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình cũ (nay là tỉnh Hưng Yên), Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, tham nhũng, buôn lậu và môi trường Công an tỉnh Thái Bình phối hợp với Chi cục Kiểm lâm tỉnh Thái Bình kiểm tra phát hiện xe ô tô BKS 37K - 25841 đang vận chuyển 10 cá thể động vật nghi là gà lôi trắng nằm trong danh mục IB động vật nguy cấp, quý, hiếm. Lái xe khai nhận, số hàng trên được vận chuyển thuê cho Thái Khắc Thành.
Sau đó, cơ quan điều tra thu giữ tiếp 3 cá thể gà lôi trắng, có tên khoa học là Lophura nycthemera, thuộc lớp chim, bộ gà, họ Trĩ nằm trong danh mục động vật nguy cấp, quý, hiếm, tại nhà anh Thành.
Ngày 8/8, sau quá trình điều tra, tại phiên toà sơ thẩm, TAND khu vực 5, tỉnh Hưng Yên đã tuyên phạt anh Thái Khắc Thành 6 năm tù giam, phạt bổ sung 30 triệu đồng.
Tuy nhiên, sau khi nhận được nhiều thông tin phản ánh khác nhau trên mạng xã hội về phiên toà xét xử sơ thẩm anh Thái Khắc Thành, Chánh án TAND tỉnh Hưng Yên có văn bản kiến nghị Viện trưởng VKSND tỉnh Hưng Yên, đề nghị kháng nghị bản án hình sự sơ thẩm vụ án “Vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý hiếm” nói trên.
Đến ngày 13/8, TAND tỉnh Hưng Yên đã ban hành Quyết định thay đổi biện pháp ngăn chặn "Tạm giam" bằng biện pháp ngăn chặn "Cấm đi khỏi nơi cư trú" đối với bị cáo Thái Khắc Thành.