Pháp luật Xe vận chuyển khoáng sản gây ô nhiễm môi trường ở xã Lương Sơn Thời gian gần đây, người dân xóm Hồng Sơn 3, xã Lương Sơn (huyện Đô Lương cũ) phải sống trong cảnh bụi bặm khi hàng ngày có hàng trăm chuyến xe tải vận chuyển khoáng sản từ các mỏ trên địa bàn đi qua.

Hình ảnh xe tải vận chuyển khoáng sản tại xóm Hồng Sơn 3. Clip: Tiến Đông

Từ câu chuyện của người dân xóm Hồng Sơn 3

Báo và phát thanh, truyền hình Nghệ An nhận được phản ánh của người dân xóm Hồng Sơn 3, xã Lương Sơn (xã Hồng Sơn, huyện Đô Lương cũ), về tình trạng phải sống trong cảnh bụi mù mịt vì mỗi ngày có hàng trăm lượt xe tải chở đất, đá từ các mỏ trên địa bàn chạy qua.

Xe tải vận chuyển khoáng sản tung bụi mù trên đường. Ảnh: Tiến Đông

Theo ghi nhận của phóng viên, tuyến đường chạy qua xóm Hồng Sơn 3 nối Quốc lộ 15, đi lên xã Bạch Ngọc (xã Giang Sơn Tây cũ), trước đây chỉ phục vụ đi lại cho người dân. Tuy nhiên, từ khi mỏ đất và mỏ đá trong vùng đi vào khai thác, con đường này ngày nào cũng có hàng trăm lượt xe tải trọng lớn chở đất, đá nối đuôi nhau chạy qua. Vào những ngày nắng gắt, oi bức, từng lớp bụi dày đặc bốc lên, gây ô nhiễm môi trường.

Ông N.H.S một hộ dân sinh sống ven trục đường bức xúc: Cứ mỗi lần xe tải chạy qua, nhất là thời điểm nắng nóng, bụi lại cuộn lên bay thẳng vào nhà. Mặc dù các đơn vị khai thác có tưới nước nhưng không ăn thua. Sau hơn 1-2 tiếng khô nước là bụi lại bốc lên, chưa kể tưới nước nhiều cũng khiến nền đường bị hư hỏng, xuất hiện nhiều ổ voi, ổ gà, ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân, nhất là đối với các em học sinh.

Tuyến đường nối từ Quốc lộ 15 sang xã Bạch Ngọc (xã Giang Sơn Tây cũ), đi qua địa bàn xóm Hồng Sơn 3. Ảnh: Tiến Đông

Quá bức xúc trước việc xe tải chạy suốt ngày đêm, người dân đã nhiều lần phản đối. Đêm 15/9, một số người dân xã Lương Sơn đã ra chặn xe để phản đối.

Người dân địa phương cho rằng, việc xe tải chạy cả ban đêm là điều khó chấp nhận. Tiếng động cơ, tiếng va đập từ thùng xe khiến các cháu học sinh không thể học bài, người lớn tuổi không thể nghỉ ngơi và nhiều người mất ngủ sau một ngày làm việc vất vả.

Một số người dân chặn xe tải trong đêm 15/9. Ảnh: cắt từ clip người dân đăng tải trên Facebook

Ông Phan Đăng Sơn - xóm trưởng xóm Hồng Sơn 3, thừa nhận có tình trạng người dân bức xúc vì ô nhiễm và cho biết, thời gian gần đây, việc xử lý bụi cũng được cải thiện bằng cách tưới nước. "Mặc dù vậy, các đơn vị vận tải hoạt động cả đêm khuya là không thể được. Bởi trước đây, khi còn xã Hồng Sơn cũ, địa phương đã yêu cầu các đơn vị phải tuân thủ đúng giờ giấc, không chạy xe ban đêm để tránh làm ảnh hưởng đến đời sống người dân".

Nhìn từ trên cao có thể thấy rõ xe tải vận chuyển khoáng sản nối đuôi nhau chạy trên đường. Ảnh: Tiến Đông

Theo tìm hiểu của chúng tôi, ngay trên tuyến đường đi qua xóm Hồng Sơn 3, có mỏ đá Hồng Sơn của Công ty CP XD&TM Hoàng Long và mỏ đất của Công ty CP Xây dựng Hoàng Đông Đô. Trong đó, mỏ đá Hồng Sơn đã hoạt động nhiều năm. Riêng mỏ đất thì được cấp phép từ năm 2021, sau một thời gian dừng hoạt động, gần đây đã bắt đầu khai thác trở lại.

Cũng theo ông Sơn, trước đây, lãnh đạo UBND huyện Đô Lương đi kiểm tra cũng đã thông tin rằng mỏ đất của Công ty CP Xây dựng Hoàng Đông Đô sẽ đi đường khác, nhưng không hiểu sao vẫn không thực hiện.

Sẽ kiểm tra hàng loạt mỏ đất, đá trên địa bàn

Trước những bức xúc của người dân, chúng tôi đã có buổi làm việc với ông Trần Xuân Long - Giám đốc Công ty Cổ phần XD & TM Hoàng Long, đơn vị đang quản lý, khai thác mỏ đá Hồng Sơn.

Ông Long cho biết, doanh nghiệp đã lắp đặt hệ thống tưới nước tự động ở đoạn gần cổng mỏ, đồng thời bố trí xe bồn tưới thủ công nhiều lần trong ngày nhằm giảm bụi.

Mỏ đá của Công ty CP XD&TM Hoàng Long. Ảnh: Tiến Đông

Tuy nhiên, ông Long cũng thừa nhận do tính chất đặc thù của khai thác, việc hoàn toàn không gây bụi là rất khó. Ngoài xe chở đá thì còn có xe chở đất từ mỏ khác, trong quá trình vận chuyển có thể rơi vãi, làm gia tăng bụi trên đường.

Thực tế cho thấy, bụi từ xe tải chở đất, đá không chỉ là câu chuyện riêng của xóm Hồng Sơn 3, mà là vấn đề chung ở xã Lương Sơn hiện nay. Được biết, sau khi sáp nhập xã, hiện trên địa bàn xã Lương Sơn có đến 5 đơn vị hoạt động trong lĩnh vực khai thác và tập kết khoáng sản.

Mỏ đất của Công ty CP Xây dựng Hoàng Đông Đô. Ảnh: Tiến Đông

Ông Trần Kim Đoàn - Chủ tịch UBND xã Lương Sơn cho biết: Địa phương cũng đã nắm được thông tin người dân phản ánh. Vào ngày 8/9 vừa qua, UBND xã cũng đã ban hành Quyết định 181/QĐ-UBND về việc kiện toàn Đoàn liên ngành kiểm tra việc chấp hành pháp luật trong hoạt động khoáng sản và bảo vệ môi trường trên địa bàn xã.

Cũng theo ông Đoàn, đoàn kiểm tra liên ngành của xã sẽ kiểm tra việc sử dụng đất và bảo vệ môi trường, khai thác theo mốc giới được cấp phép; kiểm tra các hồ sơ, thủ tục pháp lý về khai thác khoáng sản... Kiểm tra, ký kết giao ước với các doanh nghiệp, cá nhân nhằm hạn chế xe quá khổ, quá tải; trực tiếp kiểm tra các tuyến đường nhằm phát hiện, xử lý các xe chở quá khổ, quá tải. Đồng thời sẽ xử lý nghiêm đối với các trường hợp vi phạm.

Một chiếc xe tải di chuyển từ mỏ ra được chụp từ trên cao. Ảnh: Tiến Đông

Từ nay đến hết năm 2025, đoàn liên ngành sẽ tiến hành kiểm tra đối với 5 đơn vị khai thác, tập kết khoáng sản trên địa bàn xã Lương Sơn, bao gồm: Công ty TNHH MTV B&T (được cấp phép bến thuỷ nội địa tập kết cát sỏi trên sông Lam); Công ty CP XD&TM Hoàng Long (khai thác đá); Công ty CP Xây dựng Hoàng Đông Đô và Công ty TNHH Trường An (khai thác đất) và Công ty CP Xi măng Sông Lam (khai thác đất sét, đá làm nguyên liệu sản xuất xi măng).

Theo quy định, các doanh nghiệp khai thác khoáng sản phải thực hiện đầy đủ cam kết bảo vệ môi trường, trong đó có biện pháp giảm bụi, giảm tiếng ồn, đảm bảo an toàn giao thông. Trên thực tế, để đảm bảo tuyệt đối điều này là rất khó. Tuy nhiên, không vì thế mà buông lỏng quản lý, làm ảnh hưởng đến đời sống của người dân địa phương nơi chịu tác động trực tiếp từ các cơ sở khai thác khoáng sản.