Pháp luật Chủ xe bị phạt tới 12 triệu đồng khi giao ô tô cho người không có bằng lái? Cho bạn mượn ô tô để đi công việc. Khi bị cảnh sát giao thông kiểm tra, người điều khiển chưa có giấy phép lái xe. Trong trường hợp này, người lái và chủ xe sẽ bị xử phạt thế nào? Vấn đề quan tâm của ông Phan Thái Sơn (xã Đô Lương, Nghệ An).

Trả lời: Theo điểm b khoản 9, Điều 18, Nghị định 168/2024/NĐ-CP quy định:

Xử phạt, trừ điểm giấy phép lái xe các hành vi vi phạm quy định về điều kiện của người điều khiển xe cơ giới

... 9. Phạt tiền từ 18.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với người điều khiển xe ô tô và các loại xe tương tự xe ô tô, xe chở người bốn bánh có gắn động cơ, xe chở hàng bốn bánh có gắn động cơ vi phạm một trong các hành vi sau đây:

...b) Không có giấy phép lái xe hoặc sử dụng giấy phép lái xe đã bị trừ hết điểm hoặc sử dụng giấy phép lái xe không do cơ quan có thẩm quyền cấp, giấy phép lái xe bị tẩy xóa, giấy phép lái xe không còn hiệu lực.

Như vậy, người điều khiển ô tô không có giấy phép lái xe bị phạt tiền từ 18 đến 20 triệu đồng, đồng thời bị tạm giữ phương tiện để xử lý theo quy định.

Đối với chủ xe, căn cứ khoản 7, Điều 30, Nghị định 168/2024/NĐ-CP, hành vi giao xe cho người không có giấy phép lái xe cũng bị xử phạt:

“Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 12.000.000 đồng đối với cá nhân; từ 20.000.000 đồng đến 24.000.000 đồng đối với tổ chức là chủ xe ô tô, xe tương tự ô tô giao xe hoặc để cho người không có giấy phép lái xe theo quy định điều khiển”.

Như vậy, trong tình huống nêu trên: