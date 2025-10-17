Kinh tế Tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ bồi thường để bàn giao mặt bằng các dự án đường dây 220kV trên địa bàn Nghệ An Chiều 17/10, UBND tỉnh Nghệ An và Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia có cuộc làm việc về tình hình thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng các dự án đường dây 220kV Tương Dương - Đô Lương và đường dây 220kV Đô Lương- Nam Cấm trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Tiến độ thi công các dự án đường dây 220kV

Tham dự cuộc làm việc, về phía UBND tỉnh Nghệ An có đồng chí Phùng Thành Vinh - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện các sở, ngành, đơn vị liên quan và lãnh đạo các địa phương có dự án triển khai trên địa bàn.

Về phía Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia có ông Trương Hữu Thành - Phó Tổng Giám đốc và các thành viên liên quan.

Cuộc làm việc thống nhất phương án đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án đường dây 220kV trên địa bàn Nghệ An. Ảnh: Hoài Thu

Đại diện Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia thông tin tiến độ thi công các dự án đường dây 220kV tại Nghệ An tuyến Tương Dương - Con Cuông và Đô Lương - Nam Cấm. Quy mô các dự án gồm 2 mạch, với chiều dài toàn tuyến là 80,66 km, từ trạm biến áp (TBA) 220kV Tương Dương đến TBA 220kV Đô Lương gồm 191 vị trí móng, đi qua địa bàn 9 xã: Tam Quang, Châu Khê, Con Cuông, Môn Sơn, Vĩnh Tường, Anh Sơn, Yên Xuân, Cát Ngạn và Đô Lương. Các dự án được khởi công trong quý II/2024, kế hoạch hoàn thành đóng điện vận hành trong tháng 10/2025.

Các dự án có 191 vị trí móng cọc, được phê duyệt phương án bồi thường 185/191 vị trí; phần hành lang được phê duyệt phương án bồi thường 179/191 khoảng cột, trong đó vận động, chi trả bàn giao mặt bằng 159 khoảng cột. Đến nay phần móng cơ bản đã thi công và hoàn thành.

Đồng chí Phùng Thành Vinh - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất các nội dung tại cuộc làm việc. Ảnh: Hoài Thu



Đối với phần hành lang, hiện vẫn còn một số vướng mắc, còn một số hộ chưa bàn giao mặt bằng như xã Con Cuông 33 hộ, xã Môn Sơn 8 hộ, xã Vĩnh Tường 18 hộ, xã Anh Sơn 4 hộ và xã Yên Xuân 8 hộ.

Trên cơ sở vướng mắc được báo cáo từ các xã, Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia đề nghị các địa phương đẩy nhanh tiến độ công tác vận động, triển khai tháo gỡ các vướng mắc để các dự án đáp ứng tiến độ đặt ra.

Đẩy nhanh tiến độ, tháo gỡ vướng mắc, hoàn thành bàn giao mặt bằng thi công

Tại cuộc làm việc, các địa phương, đơn vị liên quan đã nêu thực trạng, quá trình triển khai cụ thể trên địa bàn. Qua đó, các xã cũng nêu một số khó khăn như triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp nên có độ trễ trong bàn giao, tiếp nhận hồ sơ dự án và thực hiện các quy trình tiếp theo.

Thi công đào múc móng Dự án đường dây 220kV Đô Lương – Nam Cấm. Ảnh: Thu HUyền

Một số phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng có sự chênh lệch giá đền bù theo chế độ chính sách sau sáp nhập xã xóm nên người dân chưa đồng tình. Địa phương sẽ tiếp tục nỗ lực để tuyên truyền, vận động nhân dân.

Một số vướng mắc khác như một số vị trí chưa lập phương án bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng do vướng mắc về pháp lý và yêu cầu đủ thời gian để giải quyết, địa phương sẽ nỗ lực bàn giao mặt bằng trước ngày 31/10 như 11 trường hợp ở xã Con Cuông.

Lãnh đạo các địa phương cũng khẳng định, sẽ tiếp tục nỗ lực tuyên truyền, vận động người dân, triển khai các trình tự, thủ tục đúng quy định để bàn giao mặt bằng cho dự án đúng tiến độ.

Ông Trương Hữu Thành - Phó Tổng giám đốc Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Hoài Thu

Đại diện Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia cũng kiến nghị, nhằm đảm bảo tiến độ thi công đóng điện các Dự án theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công Thương với mục tiêu giải phóng công suất từ cụm Nhà máy Thủy điện Nậm Mô tại Lào, Nhà máy Điện gió Trường Sơn, Nhà máy Điện gió Trường Sơn 2 đấu nối vào hệ thống điện quốc gia, Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia đề nghị UBND tỉnh Nghệ An quan tâm chỉ đạo, hỗ trợ giải quyết các vướng mắc.

Với những trường hợp đã thực hiện đầy đủ chế độ chính sách, thực hiện tuyên truyền, vận động theo quy định, nếu các hộ dân vẫn không đồng thuận theo quyết định phê duyệt, UBND các xã khẩn trương hoàn thiện các thủ tục pháp lý, tổ chức bảo vệ thi công hỗ trợ nhà thầu triển khai thi công kéo dây bắt đầu từ ngày 26/10/2025.

Lãnh đạo các địa phương tham gia cuộc làm việc. Ảnh: Hoài Thu

Kết luận cuộc làm việc, đồng chí Phùng Thành Vinh đề nghị Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia tiếp tục đồng hành, hỗ trợ địa phương để thực hiện dự án chất lượng, hiệu quả. Đồng thời, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng đề nghị các sở, ngành tiếp tục phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương nhanh chóng tháo gỡ các vướng mắc, đẩy nhanh giải quyết các thủ tục theo đúng quy định hiện hành, phối hợp với chủ đầu tư bàn giao sớm nhất mặt bằng thi công các dự án để kịp tiến độ đóng điện, vận hành các đường dây 220kV trên địa bàn tỉnh.