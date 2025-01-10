Kinh tế Agribank Chi nhánh Đô Lương II Nam Nghệ An chính thức đi vào hoạt động từ ngày 1/10/2025 Được sự chấp thuận của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Chi nhánh khu vực 8, ngày 1/10, Hội đồng thành viên và Ban điều hành Agribank, Agribank Chi nhánh Nam Nghệ An tổ chức Lễ công bố Quyết định công tác mạng lưới và khai trương Agribank Chi nhánh Đô Lương II Nam Nghệ An.

Dự lễ có các đồng chí: Bùi Thanh An - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nghệ An; Nguyễn Đình Hùng - Phó Chủ tịch Thường trực Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An.

Đại diện Lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - Chi nhánh khu vực 8; Đại diện Ban lãnh đạo Agribank có ông Tô Huy Vũ - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Thành viên Agribank cùng các đại diện lãnh đạo Agribank tại trụ sở chính và các chi nhánh trên địa bàn tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh.

Agribank - Ngân hàng chủ lực đồng hành cùng “tam nông”

Agribank là một trong những ngân hàng thương mại hàng đầu Việt Nam với mạng lưới hơn 2.300 chi nhánh, phòng giao dịch trên toàn quốc. Ngân hàng hiện đồng hành cùng hơn 60.000 doanh nghiệp, 4 triệu hộ sản xuất và 10 triệu khách hàng cá nhân, giữ vai trò chủ lực trong lĩnh vực tài chính nông nghiệp, nông thôn.

Tự hào là chi nhánh loại I hạng 1, Agribank Nam Nghệ An hiện có 4 chi nhánh loại II và 17 phòng giao dịch, luôn đổi mới để đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng, gắn liền sứ mệnh phục vụ “Tam nông”.

Đồng chí Tô Huy Vũ - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Agribank trao quyết định mạng lưới cho đại diện lãnh đạo Agribank Chi nhánh Nam Nghệ An. Ảnh: Đinh Nguyệt

Đến ngày 15/9/2025, chi nhánh đạt nguồn vốn huy động 22.487 tỷ đồng (tăng hơn 16% so với đầu năm), dư nợ cho vay 16.449 tỷ đồng (tăng trên 2.100 tỷ đồng). Với tổng quy mô vốn và dư nợ hơn 39.000 tỷ đồng, Agribank Nam Nghệ An khẳng định vị thế một trong những ngân hàng thương mại hàng đầu tại Nghệ An và trong toàn hệ thống.

Khai trương Agribank Chi nhánh Đô Lương II - Bước đi chiến lược tại Nghệ An

Ngày 12/9/2025, Agribank quyết định điều chỉnh phân cấp quản lý, đổi tên Agribank Chi nhánh Vĩnh Hiệp Khánh Hòa thành Agribank Chi nhánh Đô Lương II Nam Nghệ An, đồng thời, bổ sung tên viết tắt bằng tiếng nước ngoài nhằm nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng.

Ông Tô Huy Vũ - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Agribank phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Đinh Nguyệt

Phát biểu tại lễ buổi lễ, ông Tô Huy Vũ - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Agribank nhấn mạnh: Việc thành lập Chi nhánh Đô Lương II là bước đi chiến lược, khẳng định cam kết đồng hành cùng nông nghiệp, nông dân, nông thôn, hướng tới mục tiêu đem lại cuộc sống phồn thịnh cho khách hàng.

Ông đồng thời giao nhiệm vụ cho Chi nhánh Nam Nghệ An và Chi nhánh Đô Lương II tập trung vào 5 trọng tâm: Lấy khách hàng làm trung tâm, ưu tiên “tam nông”, kiểm soát rủi ro, phát triển bền vững, đổi mới sáng tạo và gắn bó chặt chẽ với địa phương.

Agribank khẳng định, sẽ luôn là đối tác tin cậy, đồng hành cùng Nghệ An trong tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng tỉnh trở thành trung tâm kinh tế - tài chính mạnh của Bắc Trung Bộ và cả nước.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bùi Thanh An đánh giá cao những đóng góp của Agribank đối với phát triển kinh tế - xã hội tỉnh trong thời gian qua. Ảnh: Đinh Nguyệt



Thay mặt lãnh đạo tỉnh, ông Bùi Thanh An - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nghệ An ghi nhận, đánh giá cao những đóng góp của Agribank đối với phát triển kinh tế - xã hội tỉnh trong thời gian qua. Ông mong muốn Agribank Chi nhánh Nam Nghệ An, Chi nhánh Đô Lương II cùng toàn hệ thống tiếp tục phát huy truyền thống, nâng cao chất lượng dịch vụ, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, đa dạng sản phẩm, gắn kinh doanh với trách nhiệm xã hội để xây dựng thương hiệu ngày càng bền vững.

Nhân dịp khai trương chi nhánh mới, Phó Chủ tịch UBND tỉnh gửi lời chúc mừng tập thể cán bộ Agribank, khẳng định tỉnh sẽ luôn đồng hành, tạo điều kiện thuận lợi để ngân hàng hoạt động hiệu quả, đóng góp cho phát triển địa phương. Ông tin tưởng Chi nhánh Đô Lương II với tinh thần đoàn kết, trách nhiệm sẽ sớm khẳng định vị thế, trở thành điểm sáng trong hệ thống Agribank và xứng tầm thương hiệu ngân hàng thương mại hàng đầu Việt Nam.

Nghi thức cắt băng khai trương Agribank Chi nhánh Đô Lương II Nam Nghệ An. Ảnh: Đinh Nguyệt



Sau khi lắng nghe chỉ đạo của lãnh đạo UBND tỉnh Nghệ An và Chủ tịch HĐTV Agribank, ông Trương Quốc Bảo - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Agribank Chi nhánh Nam Nghệ An đã thay mặt tập thể cán bộ, người lao động bày tỏ lời cảm ơn, đồng thời khẳng định sẽ tiếp thu đầy đủ, coi đó là kim chỉ nam để Chi nhánh Nam Nghệ An và Chi nhánh Đô Lương II nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ, đáp ứng hiệu quả nhu cầu vốn và dịch vụ ngân hàng cho người dân, doanh nghiệp trên địa bàn.

Ông nhấn mạnh, chi nhánh sẽ cụ thể hóa các chỉ đạo bằng những chương trình, hành động thiết thực; phát huy vai trò ngân hàng chủ lực gắn bó với “tam nông”; không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ, đa dạng sản phẩm, ứng dụng công nghệ hiện đại, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng. Qua đó, khẳng định uy tín, giữ vững niềm tin của khách hàng và sự kỳ vọng của lãnh đạo, đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội huyện Đô Lương và tỉnh Nghệ An.

Agribank đã trao tặng 2 tỷ đồng hỗ trợ tỉnh Nghệ An khắc phục hậu quả do cơn bão số 10 gây ra. Ảnh: Đinh Nguyệt

Bên cạnh hoạt động kinh doanh, Agribank luôn tiên phong trong các chương trình an sinh xã hội, thể hiện trách nhiệm doanh nghiệp và tinh thần sẻ chia với cộng đồng. Tại buổi lễ, trước những thiệt hại do cơn bão số 10 gây ra, Agribank đã trao tặng 2 tỷ đồng để hỗ trợ các trường học, bệnh viện, trung tâm y tế và người dân trên địa bàn tỉnh Nghệ An khắc phục khó khăn sau bão./.