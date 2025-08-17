Thị trường Lãi suất cho vay mua nhà tại ngân hàng Agribank tháng 8/2025: Chỉ từ 5,5%/năm cho khách hàng cá nhân Tháng 8/2025, lãi suất cho vay mua nhà Agribank ưu đãi chỉ từ 5,5%/năm, hạn mức vay tới 100% nhu cầu vốn, thời hạn tối đa 40 năm.

Lãi suất vay Agribank (Gói vay mua nhà cho người trẻ dưới 35 tuổi)

Trong tháng 8/2025, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) đang áp dụng nhiều chính sách ưu đãi vay vốn hấp dẫn, đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng. Đáng chú ý là chương trình vay mua nhà Agribank dành riêng cho người trẻ dưới 35 tuổi, triển khai với tổng hạn mức 10.000 tỷ đồng và kéo dài đến hết ngày 31/12/2025.

Với gói vay này, khách hàng có thể dùng chính căn nhà định mua để làm tài sản thế chấp, đồng thời được hưởng cơ chế trả nợ gốc linh hoạt. Cụ thể, trong những năm đầu, người vay chỉ cần thanh toán một khoản nhỏ và điều chỉnh tăng dần theo mức thu nhập, qua đó giảm áp lực tài chính ban đầu.

Tháng 8/2025, lãi suất vay mua nhà Agribank ưu đãi chỉ từ 5,5%/năm

Lãi suất cố định ở mức 5,5%/năm trong 3 năm đầu, mức cạnh tranh trên thị trường hiện nay. Hạn mức vay đạt 75% nhu cầu vốn nếu thế chấp bằng tài sản hình thành từ vốn vay, hoặc có thể lên tới 100% khi sử dụng tài sản bảo đảm khác. Thời hạn vay tối đa 40 năm, kèm ưu đãi ân hạn nợ gốc lên tới 60 tháng.

Người vay cần đáp ứng các tiêu chí vay vốn theo quy định hiện hành của Agribank và chương trình ưu đãi. Ngoài ra, khách hàng còn được miễn phí quản lý tài khoản trong năm đầu, miễn phí phát hành và phí thường niên năm đầu đối với thẻ ghi nợ và thẻ tín dụng, cùng miễn phí dịch vụ thanh toán hóa đơn qua ứng dụng Agribank Plus.

Lãi suất vay mua nhà ở xã hội Agribank (Dành cho khách hàng dưới 35 tuổi)

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) đang triển khai chương trình vay mua nhà ở xã hội với ưu đãi lãi suất vượt trội, dành cho khách hàng cá nhân dưới 35 tuổi. Quy mô chương trình lên tới 10.000 tỷ đồng, áp dụng từ ngày 30/5/2025 và kéo dài đến hết 31/12/2030 hoặc cho đến khi giải ngân hết hạn mức.

Đối tượng tham gia là những người có nhu cầu vay vốn mua nhà ở xã hội thuộc các dự án được Bộ Xây dựng hoặc UBND cấp tỉnh, thành phố công bố hợp lệ. Mỗi khách hàng, hoặc vợ/chồng, chỉ được vay một lần duy nhất để sở hữu một căn hộ trong danh sách dự án đã được phê duyệt.

Về lãi suất, trong 5 năm đầu, mức áp dụng thấp hơn 2% so với lãi suất cho vay trung dài hạn bình quân bằng VND của bốn ngân hàng thương mại nhà nước gồm Agribank, BIDV, Vietcombank và VietinBank. Trong 10 năm tiếp theo, lãi suất tiếp tục ưu đãi thấp hơn 1% so với mức trung dài hạn bình quân của các ngân hàng này. Cụ thể, từ 1/7/2025 đến 31/12/2025, lãi suất cố định ở mức 5,9%/năm; sau giai đoạn này, Ngân hàng Nhà nước sẽ điều chỉnh và thông báo định kỳ 6 tháng một lần.

Thời hạn vay linh hoạt, có thể lựa chọn ngắn hạn, trung hạn hoặc dài hạn, tối đa lên tới 15 năm kể từ ngày giải ngân. Phương thức giải ngân theo hình thức cho vay từng lần, đáp ứng nhu cầu thực tế của người mua.

Điều kiện để được hưởng chính sách bao gồm đáp ứng tiêu chuẩn vay vốn theo quy định của Agribank và thuộc nhóm đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ nhà ở xã hội theo pháp luật. Đây là cơ hội để người trẻ hiện thực hóa giấc mơ an cư với mức lãi suất vay mua nhà ở xã hội Agribank cạnh tranh bậc nhất thị trường hiện nay.

Lãi suất vay mua nhà Agribank 2025: Gói phổ thông ưu đãi lãi suất hấp dẫn

Từ ngày 20/7/2025 đến hết 31/12/2025, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) triển khai gói tín dụng ưu đãi trị giá 10.000 tỷ đồng, phục vụ khách hàng cá nhân vay trung và dài hạn cho nhu cầu mua nhà, nhận chuyển nhượng đất, xây mới, sửa chữa hoặc hoàn thiện nhà ở. Đây là một trong những chương trình vay mua nhà Agribank được đánh giá có mức lãi suất cạnh tranh trên thị trường hiện nay.

Chương trình áp dụng nhiều mức ưu đãi tùy theo thời gian vay. Cụ thể, lãi suất cố định ở mức 5,5%/năm trong 6 tháng đầu đối với khoản vay từ 18 tháng trở lên; 6,2%/năm trong 12 tháng đầu cho khoản vay từ 36 tháng; và 6,5%/năm trong 24 tháng đầu với khoản vay từ 60 tháng. Cách thiết kế này giúp người vay chủ động lựa chọn kỳ hạn phù hợp với khả năng tài chính và kế hoạch trả nợ.

Đối tượng tham gia là khách hàng cá nhân có nhu cầu mua nhà ở, nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất hoặc quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất, cũng như xây dựng, sửa chữa, cải tạo và hoàn thiện nhà ở. Hình thức giải ngân được áp dụng theo phương thức cho vay từng lần, đảm bảo đáp ứng kịp thời tiến độ thanh toán.

Để được xét duyệt khoản vay, khách hàng cần đáp ứng đầy đủ các tiêu chí cho vay theo quy định hiện hành của Agribank và các điều kiện cụ thể của chương trình. Với thời gian triển khai đến cuối năm 2025, gói vay mua nhà Agribank lãi suất thấp này được xem là cơ hội tốt cho những ai đang tìm kiếm giải pháp tài chính dài hạn để an cư hoặc đầu tư bất động sản.