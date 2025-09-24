Xã hội

Tuổi trẻ Nghệ An mang Trung thu ấm áp đến với trẻ em mồ côi

Sáng 24/9, Tỉnh đoàn Nghệ An phối hợp với Đoàn xã Đô Lương tổ chức chương trình Trung thu cho các em nhỏ tại Trung tâm Công tác xã hội tỉnh Nghệ An. Những món quà giản dị nhưng thấm đượm tình yêu thương và sự quan tâm đã trở thành nguồn động viên, khích lệ các em vượt khó, nỗ lực vươn lên trong học tập và cuộc sống.