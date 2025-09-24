Thứ Tư, 24/9/2025
Xã hội

Tuổi trẻ Nghệ An mang Trung thu ấm áp đến với trẻ em mồ côi

Thanh Quỳnh 24/09/2025 13:01

Sáng 24/9, Tỉnh đoàn Nghệ An phối hợp với Đoàn xã Đô Lương tổ chức chương trình Trung thu cho các em nhỏ tại Trung tâm Công tác xã hội tỉnh Nghệ An. Những món quà giản dị nhưng thấm đượm tình yêu thương và sự quan tâm đã trở thành nguồn động viên, khích lệ các em vượt khó, nỗ lực vươn lên trong học tập và cuộc sống.

bna_trung-thu-3-1-b92edaa686ef763871f8caffe7fb9235.jpg
Trung tâm công tác xã hội tỉnh Nghệ An có trụ sở tại địa bàn xã Đô Lương. Trung tâm đang chăm sóc, nuôi dưỡng 50 trẻ em mồ côi. Tại đây, các em được chăm sóc, nuôi dưỡng trong môi trường an toàn, được học tập, rèn luyện và tham gia các hoạt động vui chơi phù hợp. Ảnh: Thanh Quỳnh
trung thu 7
Là những em nhỏ thiếu vắng tình thân, Trung tâm trở thành mái ấm chở che, giúp các em có thêm niềm tin và động lực để trưởng thành. Ảnh: Thanh Quỳnh
img_6561.jpg
Các em nhỏ đón nhận những món quà với niềm hân hoan và ánh mắt rạng rỡ. Hằng năm, trước thềm Trung thu, Tỉnh đoàn Nghệ An và Hội đồng Đội các cấp đều tổ chức chuỗi hoạt động ý nghĩa, kịp thời khích lệ, sẻ chia với thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh. Ảnh: Thanh Quỳnh
bna_anh-trung-thu-2-1-88988a487df3b5f6147988d8e0887cb2.jpg
Đại diện Thường trực Tỉnh đoàn Nghệ An chung vui Trung thu cùng các em nhỏ tại Trung tâm. Đồng chí Nguyễn Thị Phương Thúy – Bí thư Tỉnh đoàn Nghệ An cho biết: Thực hiện Kế hoạch Tết Trung thu năm 2025, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn và Hội đồng Đội tỉnh triển khai Hành trình “Gói trăng trao em” với mong muốn mang đến cho thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn những phần quà yêu thương, kịp thời động viên tinh thần. Hoạt động cũng nhằm khẳng định vai trò, trách nhiệm của tổ chức Đoàn – Đội trong việc sẻ chia, đồng hành cùng các em; đồng thời lan tỏa thông điệp “Món quà nhỏ – tình yêu thương lớn”. Ảnh: Thanh Quỳnh
bna_trung-thu-1-5168b752e7b52bee5289999a7dc69548.jpg
Tại chương trình, Tỉnh đoàn Nghệ An và Đoàn xã Đô Lương đã trao tặng 50 thùng sữa trị giá hơn 35 triệu đồng cùng 50 suất quà trị giá 2,5 triệu đồng. Bên cạnh đó, tổ chức hoạt động cắt tóc miễn phí và chuẩn bị 52 suất cơm ấm nóng cho các em, góp phần mang đến một Trung thu trọn vẹn, ấm áp. Ảnh: Thanh Quỳnh
trung thu 6
Các nhóm thiện nguyện phối hợp với tổ chức Đoàn tổ chức cắt tóc miễn phí cho các em nhỏ tại chương trình. Ảnh: Thanh Quỳnh
trung thu 10
Những suất cơm được các anh chị đoàn viên chuẩn bị chu đáo, từ khâu lựa chọn thực phẩm, chế biến đến bày biện gọn gàng, sạch sẽ. Mỗi suất cơm không chỉ bảo đảm dinh dưỡng mà còn chứa đựng sự sẻ chia, mong muốn mang lại cho các em nhỏ bữa ăn ấm áp như ở gia đình. Ảnh: Thanh Quỳnh
trung thu 8
Sau hoạt động tại Trung tâm Công tác xã hội tỉnh Nghệ An, chiều nay, Tỉnh đoàn Nghệ An tiếp tục tổ chức Chương trình "Trung thu cho em" tại Trung tâm nuôi dưỡng trẻ em khuyết tật Nghệ An (phường Vinh Phú) và Trường Tiểu học Thạch Giám 1 (xã Tương Dương). Buổi tối, chương trình "Đêm hội Trăng rằm" sẽ được tổ chức tại Trường THCS DTBT Tam Hợp, xã Tam Thái. Ảnh: Thanh Quỳnh
trung thu 9
Chương trình thể hiện sự quan tâm, đồng hành của tổ chức Đoàn đối với trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, nhất là khi Tết Trung thu đang đến gần. Ảnh: Thanh Quỳnh

