Giáo dục

Trẻ em vùng bão, lũ Nghệ An hân hoan trong ngày khai giảng

Trong nắng Thu dịu nhẹ, hòa cùng niềm vui khai giảng của học sinh cả nước, những em học sinh vùng bão, lũ ở Nghệ An cũng hân hoan bước vào năm học mới.