Trẻ em vùng bão, lũ Nghệ An hân hoan trong ngày khai giảng

Giáo dụcTrẻ em vùng bão, lũ Nghệ An hân hoan trong ngày khai giảngĐình Tuyên - Đình Tuân - Thanh Quỳnh • 05/09/2025 14:58Trong nắng Thu dịu nhẹ, hòa cùng niềm vui khai giảng của học sinh cả nước, những em học sinh vùng bão, lũ ở Nghệ An cũng hân hoan bước vào năm học mới.Ngay từ sáng sớm, các cô giáo Trường Mầm non Nguyễn Huệ (xã Hưng Nguyên) đã có mặt với nụ cười rạng rỡ, trong tà áo dài thướt tha, đón từng ánh mắt trẻ thơ ngỡ ngàng, trong sáng. Những bàn tay nhỏ xíu được nắm lấy đầy yêu thương, những bước chân bỡ ngỡ được vỗ về bằng giọng nói dịu dàng và ánh mắt trìu mến. Năm nay Trường Mầm non Nguyễn Huệ có 563 học sinh, trường đón 90 em lớp 2 tuổi Ảnh: Đình TuyênVới các bé, đây không chỉ là ngày khai giảng – mà là ngày đầu tiên mở cửa một thế giới nhiệm màu, nơi có bạn bè, cô giáo, trò chơi, những giờ học đầu tiên, và cả những bài học đầu đời. Ảnh: Đình TuyênLễ khai giảng năm nay của Trường Mầm non Nguyễn Huệ càng thêm ý nghĩa khi trước đó ít ngày, bão số 5 đã làm mái tôn bị tốc, cây cối gãy đổ, nhiều đồ chơi của các cháu hư hỏng. Với tinh thần trách nhiệm và tình yêu thương học trò, tập thể giáo viên đã khẩn trương khắc phục, dọn dẹp và sửa sang phòng lớp, để các em được tựu trường đúng hẹn. Ảnh: Đình TuyênDù bão gió đã qua, sân trường hôm nay lại rộn rã tiếng cười. Hình ảnh cô giáo tận tụy, các em nhỏ hồn nhiên chính là minh chứng cho sức sống và niềm tin bất diệt vào sự nghiệp trồng người. Ảnh: Đình TuyênSáng nay, 386 học sinh Trường Mầm non Châu Nhân (xã Lam Thành) cũng háo hức tham dự lễ khai giảng. Ảnh: NTCCTrường Mầm non xã Châu Nhân đóng chân ở địa bàn rốn lũ của huyện Hưng Nguyên cũ, nay là xã Lam Thành, đời sống nhân dân còn gặp nhiều khó khăn. Nhưng được sự quan tâm của các cấp, các ngành, toàn thể nhân dân cùng với những giải pháp thiết thực về nâng cao chất lượng chăm sóc nuôi dưỡng giáo dục trẻ, những năm qua trường đã được đầu tư xây dựng cơ sở vật chất khang trang. Trường đã được công nhận đạt Chuẩn quốc gia mức độ II. Ảnh: NTCCHòa chung không khí khai giảng năm học mới 2025 – 2026 trên cả nước, sáng ngày 5/9 thầy và trò xã miền núi Tương Dương (Nghệ An) đã náo nức bước vào năm học mới. Với các em học sinh nơi đây, niềm vui ngày tựu trường càng thêm ý nghĩa khi chỉ hơn 1 tháng trước, vùng đất này vừa phải gánh chịu trận lũ lịch sử, để lại nhiều mất mát, trong đó có những ngôi trường bị thiệt hại nặng nề. Ảnh: Đình TuânTại Trường Phổ thông Dân tộc bán trú THCS Xá Lượng, xã Tương Dương, lễ khai giảng năm học mới diễn ra trong không khí trang trọng nhưng cũng rất ngắn gọn, thiết thực. Không khí rộn ràng như xua đi những ám ảnh nặng nề do mưa lũ gây ra. Cờ đỏ tung bay, những gương mặt học trò rạng rỡ nụ cười, ánh mắt tràn đầy niềm vui khi được đón chào năm học mới. Ảnh: Đình TuânEm học sinh Trường THCS Xá Lượng rạng rỡ trang phục truyền thống trong ngày khai giảng năm học mới. Ảnh: Đình TuânSáng nay cô giáo và trò Trường Phổ thông DTBT Tiểu học Mỹ Lý 2 cũng bước vào ngày khai giảng. Chỉ trước đó không lâu, vùng đất Mỹ Lý vẫn đang ngổn ngang bùn đất trong trận lũ lịch sử. Ảnh: Thanh QuỳnhTrường PTDTBT TH Mỹ Lý 2, xã Mỹ Lý hiện vẫn còn ảnh hưởng nặng nề sau hoàn lưu bão số 3 khiến cho các thầy cô phải mượn điểm trường mầm non để tổ chức lễ khai giảng cho các em. Ảnh: Thanh QuỳnhMặc dù ảnh hưởng của đợt lũ nhưng những em nhỏ ở xã Mỹ Lý vẫn có một buổi lễ khai giảng ngập tràn niềm vui. Ảnh: Thanh Quỳnh