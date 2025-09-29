Thứ Hai, 29/9/2025
Agribank chi nhánh Nghệ An thông báo

Agribank chi nhánh Nghệ An 29/09/2025 15:27

Agribank chi nhánh Nghệ An thông báo về việc khai trương hoạt động Chi nhánh, Phòng giao dịch trực thuộc.

Căn cứ Công văn số 1661/KH8-QLGS1 ngày 12/8/2025 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Chi nhánh Khu vực 8 về việc chấp thuận thay đổi địa điểm Agribank Chi nhánh Chợ Xóm Mới Khánh Hoà;

Căn cứ Công văn số 1578/KH8-QLGS1 ngày 31/7/2025 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Chi nhánh Khu vực 8 về việc chấp thuận thay đổi Chi nhánh quản lý, địa điểm Phòng Giao dịch Nghi Phú thuộc Agribank Chi nhánh Nghệ An.

Kể từ ngày 01/10/2025, Agribank Chi nhánh Nghệ An chính thức khai trương hoạt động thêm Chi nhánh, Phòng giao dịch trực thuộc như sau:

1. Agribank Chi nhánh Vinh Nghệ An (địa chỉ: Số 150, đường Mai Lão Bạng, khối 7 Nghi Phú, phường Vinh Phú, tỉnh Nghệ An, Việt Nam; điện thoại liên hệ: 02383.514.645).

2. Phòng giao dịch Chợ Mõ thuộc Agribank Chi nhánh Yên Thành Nghệ An (địa chỉ: Thửa đất số 333, Tờ bản đồ số 34, xóm Chợ Mõ, xã Giai Lạc, tỉnh Nghệ An, Việt Nam; điện thoại liên hệ: 02383.737.286).

Agribank Chi nhánh Nghệ An trân trọng thông báo./.

