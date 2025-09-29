Kết nối doanh nghiệp Agribank chi nhánh Nghệ An thông báo Agribank chi nhánh Nghệ An thông báo về việc khai trương hoạt động Chi nhánh, Phòng giao dịch trực thuộc.

Căn cứ Công văn số 1661/KH8-QLGS1 ngày 12/8/2025 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Chi nhánh Khu vực 8 về việc chấp thuận thay đổi địa điểm Agribank Chi nhánh Chợ Xóm Mới Khánh Hoà;

Căn cứ Công văn số 1578/KH8-QLGS1 ngày 31/7/2025 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Chi nhánh Khu vực 8 về việc chấp thuận thay đổi Chi nhánh quản lý, địa điểm Phòng Giao dịch Nghi Phú thuộc Agribank Chi nhánh Nghệ An.

Kể từ ngày 01/10/2025, Agribank Chi nhánh Nghệ An chính thức khai trương hoạt động thêm Chi nhánh, Phòng giao dịch trực thuộc như sau:

1. Agribank Chi nhánh Vinh Nghệ An (địa chỉ: Số 150, đường Mai Lão Bạng, khối 7 Nghi Phú, phường Vinh Phú, tỉnh Nghệ An, Việt Nam; điện thoại liên hệ: 02383.514.645).

2. Phòng giao dịch Chợ Mõ thuộc Agribank Chi nhánh Yên Thành Nghệ An (địa chỉ: Thửa đất số 333, Tờ bản đồ số 34, xóm Chợ Mõ, xã Giai Lạc, tỉnh Nghệ An, Việt Nam; điện thoại liên hệ: 02383.737.286).

Agribank Chi nhánh Nghệ An trân trọng thông báo./.