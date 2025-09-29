Thứ Hai, 29/9/2025
Kinh tế

Agribank Chi nhánh Nam Nghệ An thông báo khai trương hoạt động Chi nhánh, Phòng giao dịch trực thuộc

Agribank Chi nhánh Nam Nghệ An 29/09/2025 19:26

Từ ngày 1/10/2025, Agribank Chi nhánh Nam Nghệ An chính thức khai trương hoạt động thêm Chi nhánh, Phòng giao dịch trực thuộc.

Căn cứ Văn bản số 1564/KV8-QLGS1 ngày 30/07/2025 của Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Khu vực 8 về việc chấp thuận thay đổi địa điểm Phòng giao dịch Văn Hiến thuộc Agribank Chi nhánh Đô Lương Nam Nghệ An;

Căn cứ Văn bản số 1662/KV8-QLGS1 ngày 12/08/2025 của Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Khu vực 8 về việc chấp thuận thay đổi địa điểm Agribank Chi nhánh Vĩnh Hiệp Khánh Hòa;

Kể từ ngày 1/10/2025, Agribank Chi nhánh Nam Nghệ An chính thức khai trương hoạt động thêm Chi nhánh, Phòng giao dịch trực thuộc như sau:

1. Agribank Chi nhánh Đô Lương II Nam Nghệ An (địa chỉ: Thửa đất số 781, Tờ bản đồ số 10, Xóm Quang Sơn 5, xã Văn Hiến, tỉnh Nghệ An, Việt Nam; điện thoại liên hệ: 02383.869142).

2. Phòng giao dịch Bạch Hà thuộc Agribank Chi nhánh Đô Lương Nam Nghệ An (địa chỉ: Thửa đất số 1814, Tờ bản đồ số 7, Xóm Trù Sơn 6, xã Bạch Hà, tỉnh Nghệ An, Việt Nam; điện thoại liên hệ: 02383.869789).

Agribank Chi nhánh Nam Nghệ An trân trọng thông báo./.

Lãi suất ngân hàng Agribank tháng 8/2025: Giữ ổn định, cao nhất 4,8%/năm cho khách hàng cá nhân

Agribank Chi nhánh Tây Nghệ An tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2025

Agribank Chi nhánh Nghệ An thông báo tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2025

Agribank Chi nhánh Tây Nghệ An tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2025

Agribank Chi nhánh Nghệ An thông báo tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2025

