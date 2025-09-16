Thứ Ba, 16/9/2025
Tiếng Việt
  • Báo Nghệ An:
  • Truyền hình Nghệ An:
Pháp luật

Dừng, đỗ xe trên đường cao tốc không đúng quy định bị trừ bao nhiêu điểm giấy phép lái xe?

PV 16/09/2025 20:10

Ông Trần Văn Thống (phường Thành Vinh) hỏi: Nếu người điều khiển ô tô dừng, đỗ xe trên đường cao tốc không đúng nơi quy định thì sẽ bị xử phạt như thế nào? Hành vi này sẽ bị trừ bao nhiêu điểm trên giấy phép lái xe?

Trả lời:
Theo quy định tại Điều 25 của Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ năm 2024, việc dừng, đỗ xe trên đường cao tốc chỉ được thực hiện tại những vị trí được phép. Trong trường hợp xe gặp sự cố kỹ thuật hoặc tình huống bất khả kháng, người điều khiển phương tiện được phép dừng, đỗ tại làn dừng khẩn cấp cùng chiều xe chạy và phải bật đèn khẩn cấp để cảnh báo.

87.webp
Ảnh minh họa

Nếu không thể đưa xe vào làn dừng khẩn cấp, người lái xe phải bật đèn khẩn cấp và đặt biển hoặc đèn cảnh báo phía sau xe ở khoảng cách tối thiểu 150 mét. Đồng thời, phải nhanh chóng thông báo cho lực lượng Cảnh sát giao thông hoặc cơ quan quản lý đường cao tốc để kịp thời xử lý.

Về chế tài xử phạt, theo điểm c khoản 7 Điều 6 Nghị định 168/2024/NĐ-CP (có hiệu lực từ ngày 01/01/2025), người điều khiển ô tô dừng, đỗ xe không đúng nơi quy định trên đường cao tốc sẽ bị xử phạt hành chính từ 12 đến 14 triệu đồng. Đồng thời, hành vi này còn bị trừ 06 điểm trên giấy phép lái xe theo quy định mới về quản lý điểm GPLX.

Bài liên quan

Đọc tiếp

Điều khiển xe máy vượt sai quy định bị xử phạt như thế nào theo Nghị định 168?

Điều khiển xe máy vượt sai quy định bị xử phạt như thế nào theo Nghị định 168?

Đi ô tô dưới tốc độ tối thiểu cho phép trên cao tốc bị phạt bao nhiêu theo Nghị định 168?

Đi ô tô dưới tốc độ tối thiểu cho phép trên cao tốc bị phạt bao nhiêu theo Nghị định 168?

Đọc tiếp

Điều khiển xe máy vượt sai quy định bị xử phạt như thế nào theo Nghị định 168?

Điều khiển xe máy vượt sai quy định bị xử phạt như thế nào theo Nghị định 168?

Đi ô tô dưới tốc độ tối thiểu cho phép trên cao tốc bị phạt bao nhiêu theo Nghị định 168?

Đi ô tô dưới tốc độ tối thiểu cho phép trên cao tốc bị phạt bao nhiêu theo Nghị định 168?

Xem thêm Pháp luật

Nổi bật Báo Nghệ An

Mới nhất

    Xem thêm

    Đọc nhiều

      x
      Pháp luật
      Dừng, đỗ xe trên đường cao tốc không đúng quy định bị trừ bao nhiêu điểm giấy phép lái xe?

      Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Nghệ An

      Tổng biên tập: Trần Minh Ngọc

      Giấy phép hoạt động báo điện tử số: 153/GP-BTTTT

      Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24-03-2022

      Báo và Phát thanh, Truyền hình Nghệ An

      Trụ sở chính: Số 01 Nguyễn Thị Minh Khai - Phường Thành Vinh - Tỉnh Nghệ An

      Cơ sở 2: Số 378 Lênin - Phường Trường Vinh - Tỉnh Nghệ An

      Điện thoại: 0889662525; Fax:(023)83.847898

      Liên hệ gửi tin bài: [email protected]

      Liên hệ quảng cáo

      Điện thoại: (023)88 600006
      Email: [email protected]

      Mọi hình thức sao chép lại thông tin, hình ảnh phải được sự đồng ý bằng văn bản.
      © Bản quyền thuộc về Báo và Phát thanh, Truyền hình Nghệ An

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO