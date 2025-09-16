Pháp luật Dừng, đỗ xe trên đường cao tốc không đúng quy định bị trừ bao nhiêu điểm giấy phép lái xe? Ông Trần Văn Thống (phường Thành Vinh) hỏi: Nếu người điều khiển ô tô dừng, đỗ xe trên đường cao tốc không đúng nơi quy định thì sẽ bị xử phạt như thế nào? Hành vi này sẽ bị trừ bao nhiêu điểm trên giấy phép lái xe?

Trả lời:

Theo quy định tại Điều 25 của Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ năm 2024, việc dừng, đỗ xe trên đường cao tốc chỉ được thực hiện tại những vị trí được phép. Trong trường hợp xe gặp sự cố kỹ thuật hoặc tình huống bất khả kháng, người điều khiển phương tiện được phép dừng, đỗ tại làn dừng khẩn cấp cùng chiều xe chạy và phải bật đèn khẩn cấp để cảnh báo.

Nếu không thể đưa xe vào làn dừng khẩn cấp, người lái xe phải bật đèn khẩn cấp và đặt biển hoặc đèn cảnh báo phía sau xe ở khoảng cách tối thiểu 150 mét. Đồng thời, phải nhanh chóng thông báo cho lực lượng Cảnh sát giao thông hoặc cơ quan quản lý đường cao tốc để kịp thời xử lý.

Về chế tài xử phạt, theo điểm c khoản 7 Điều 6 Nghị định 168/2024/NĐ-CP (có hiệu lực từ ngày 01/01/2025), người điều khiển ô tô dừng, đỗ xe không đúng nơi quy định trên đường cao tốc sẽ bị xử phạt hành chính từ 12 đến 14 triệu đồng. Đồng thời, hành vi này còn bị trừ 06 điểm trên giấy phép lái xe theo quy định mới về quản lý điểm GPLX.