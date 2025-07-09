Pháp luật Điều khiển xe máy vượt sai quy định bị xử phạt như thế nào theo Nghị định 168? Chị Đậu Thị Ngọc ở phường Thành Vinh hỏi: Theo quy định hiện nay, người điều khiển xe máy vượt xe sai quy định bị xử phạt như thế nào?



Trả lời:

Theo quy định tại Nghị định 168/2024/NĐ-CP, người điều khiển xe máy khi vượt xe sai quy định sẽ bị xử phạt với các mức cụ thể tùy theo tính chất và mức độ vi phạm.

Cụ thể, người điều khiển xe máy sẽ bị phạt tiền từ 200.000 đồng đến 400.000 đồng nếu không có tín hiệu báo trước khi vượt hoặc có tín hiệu nhưng không sử dụng trong suốt quá trình vượt xe (theo Điểm b, Khoản 1, Điều 7). Trường hợp vượt bên phải không đúng quy định, người vi phạm sẽ bị xử phạt từ 600.000 đồng đến 800.000 đồng (theo Điểm đ, Khoản 3, Điều 7).

Nếu vượt xe trong các trường hợp không được vượt, hoặc tại đoạn đường có biển báo hiệu cấm vượt đối với xe máy, thì mức phạt sẽ từ 800.000 đồng đến 1.000.000 đồng (theo Điểm c, Khoản 4, Điều 7). Nghiêm trọng hơn, nếu hành vi vượt xe sai quy định gây ra tai nạn giao thông, người điều khiển xe sẽ bị xử phạt từ 10.000.000 đồng đến 14.000.000 đồng và bị trừ 10 điểm trên Giấy phép lái xe (theo Điểm a, Khoản 10 và Điểm d, Khoản 13, Điều 7).

Ảnh minh họa.

Để đảm bảo an toàn và không bị xử phạt, người điều khiển xe máy cần tuân thủ đúng quy định khi vượt xe. Cụ thể, phải quan sát kỹ điều kiện giao thông phía trước, đảm bảo không có chướng ngại vật, không có xe chạy ngược chiều, không vượt tại các đoạn đường có biển cấm vượt hoặc khu vực nguy hiểm như đường cong, cầu, hầm, ngã ba, ngã tư. Trước khi vượt, người điều khiển xe phải bật tín hiệu báo rẽ để thông báo ý định vượt và duy trì tín hiệu trong suốt quá trình vượt. Chỉ được vượt bên trái trong điều kiện cho phép và tuyệt đối không vượt khi có nguy cơ gây nguy hiểm cho bản thân và người khác.

Tuân thủ quy định về vượt xe không chỉ giúp tránh bị xử phạt mà còn góp phần quan trọng vào việc giữ gìn an toàn giao thông cho tất cả mọi người.