Pháp luật

Vi phạm trong khai thác khoáng sản, một doanh nghiệp bị phạt gần 800 triệu đồng

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nghệ An Bùi Thanh An vừa ký quyết định xử phạt Công ty Cổ phần Đá quý và Vàng Hà Nội tổng số tiền 782.800.000 đồng do vi phạm 13 hành vi hành chính trong quá trình hoạt động khai thác khoáng sản tại xã Châu Bình (huyện Quỳ Châu).