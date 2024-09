Xã hội Thêm 2 doanh nghiệp khai thác khoáng sản ở huyện Quỳ Hợp bị phạt hàng trăm triệu đồng vì lấn chiếm đất rừng 2 doanh nghiệp chuyên về khai thác khoáng sản ở huyện Quỳ Hợp vừa bị xử phạt hàng trăm triệu đồng, trong đó, hành vi nặng nhất là lấn chiếm đất rừng. Đây là vi phạm xảy ra phổ biến ở “thủ phủ khoáng sản” trong thời gian vừa qua.

UBND tỉnh Nghệ An vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH Thương Mại Kiều Phát có địa chỉ tại xã Liên Hợp, huyện Quỳ Hợp tổng số tiền 448 triệu đồng vì 3 hành vi vi phạm hành chính.

Động thái này diễn ra sau khi UBND tỉnh Nghệ An ra quyết định thành lập đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra hoạt động khoáng sản và chấp hành pháp luật về đất đai của doanh nghiệp trên địa bàn huyện Quỳ Hợp ngày 17/5/2024.

Ngày 11/7, kiểm tra tại công ty này, đoàn đã phát hiện công ty lấn 32.000m2 đất rừng sản xuất khu vực nông thôn tại Thung Xán 2, xã Liên Hợp để đổ đất, bãi thải và xây dựng văn phòng mỏ... khi chưa được cơ quan Nhà nước cho thuê đất, thời gian vi phạm từ năm 2019. Hành vi này, doanh nghiệp bị phạt tiền với mức phạt 210.000.000 đồng; đồng thời, thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm và buộc trả lại đất đã lấn, chiếm; buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm số tiền 128.000.000 đồng.

Hành vi thứ 2 là lập báo cáo thống kê, kiểm kê trữ lượng khoáng sản còn lại trong khu vực được phép khai thác mà không đầy đủ thông tin theo mẫu do Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định. Hành vi này bị phạt tiền 30.000.000 đồng.

Hành vi thứ 3, lập không đầy đủ sổ sách, chứng từ, văn bản, tài liệu có liên quan để xác định sản lượng khai thác thực tế hàng năm. Hành vi này bị phạt tiền với mức phạt 80.000.000 đồng.



Ngoài ra, cũng đợt này, UBND tỉnh Nghệ An còn xử phạt Công ty TNHH Hợp Thịnh (địa chỉ: Khu tiểu thủ công nghiệp, thị trấn Quỳ Hợp, huyện Quỳ Hợp) do để xảy ra nhiều vi phạm trong lĩnh vực đất đai, tài nguyên nước và khoáng sản.

Cụ thể, doanh nghiệp này đã thực hiện 4 hành vi vi phạm hành chính. Trong đó, có 1 vi phạm trong lĩnh vực đất đai và 3 vi phạm trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản. Cụ thể, công ty đã lấn 1,7 ha đất rừng sản xuất tại khu vực Thung Xụ, xã Liên Hợp để làm bãi thải, xây dựng lán trại chưa được cơ quan Nhà nước cho thuê đất (thời gian vi phạm từ năm 2019 đến ngày kiểm tra).

Các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản gồm: Lập khống báo cáo thống kê, kiểm kê trữ lượng khoáng sản còn lại trong khu vực được phép khai thác mà không đầy đủ thông tin theo mẫu của Bộ Tài nguyên và Môi trường; Lập không đầy đủ sổ sách, chứng từ, văn bản, tài liệu có liên quan để xác định sản lượng khai thác thực tế hàng năm; Khai thác không đúng hệ thống mở vỉa.

Một mỏ quặng thiếc ở xã Liên Hợp lấn chiếm đất rừng. Ảnh: Tiến Hùng

Với những vi phạm nêu trên, Công ty TNHH Hợp Thịnh bị UBND tỉnh Nghệ An xử phạt tổng số tiền 355 triệu đồng. Trong đó, riêng hành vi lấn chiếm đất rừng bị phạt 210 triệu đồng, kèm 128 triệu đồng là số lợi bất hợp pháp có được do hành vi vi phạm.

Theo tìm hiểu của phóng viên, không chỉ có Công ty TNHH Hợp Thịnh, mà hầu hết các doanh nghiệp khai thác khoáng sản trên địa bàn huyện Quỳ Hợp khi bị kiểm tra đều phát hiện lấn chiếm đất. Mới đây nhất, Công ty TNHH Thành Trung (trụ sở chính ở xóm Cầu Đá, xã Châu Lộc, huyện Quỳ Hợp) cũng bị phát hiện đổ đất, đá thải, làm bãi tập kết đá trên khu vực chưa được cơ quan có thẩm quyền giao đất, cho thuê đất theo quy định trên diện tích 1,97 ha tại khu vực giáp ranh với mỏ của công ty tại bản Kèn, xã Châu Lộc, trong suốt 3 năm qua.

Với hành vi này, Công ty TNHH Thành Trung bị xử phạt 100 triệu đồng và buộc phải thực hiện tiếp thủ tục giao đất, thuê đất theo quy định đối với diện tích 1,97 ha, trong thời hạn 180 ngày; buộc phải nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm hành chính với số tiền hơn 47 triệu đồng.

Ngoài ra, công ty còn lấn chiếm gần 2 ha đất rừng sản xuất để đổ đất, đá thải, làm bãi tập kết sản phẩm, xây dựng lán trại tạm cho công nhân. Với hành vi này, Công ty TNHH Thành Trung cũng bị xử phạt 100 triệu đồng và 22 triệu đồng khoản lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm.

Tương tự, Công ty cổ phần Khai thác và Chế biến khoáng sản Quang Sơn cũng bị phát hiện lấn chiếm 1,5835 ha đất để đổ đất, đá thải, đào ao chứa nước phục vụ sản xuất, dựng lán tạm cho công nhân tại Thung Sa Nhân, xã Châu Lộc. Ngoài ra, công ty này còn có hành vi lấn chiếm 0,62 ha đất rừng sản xuất tại khu vực nông thôn.

Trước đó, trong năm 2022, huyện Quỳ Hợp xử phạt hơn 20 trường hợp trong lĩnh vực hoạt động khai thác khoáng sản với tổng số tiền gần 3 tỷ đồng. Trong đó, ngoài các vi phạm về bảo vệ môi trường thì việc lấn chiếm đất tại các mỏ cũng xảy ra phổ biến.

Trong đó, Công ty TNHH Phú Thắng bị xử phạt gần 55 triệu đồng vì lấn chiếm đất đồi núi chưa sử dụng tại xã Châu Hồng; Công ty cổ phần Khoáng sản Nghệ An bị phạt 158 triệu đồng vì lấn chiếm đất đồi núi chưa sử dụng tại xã Châu Tiến; Công ty TNHH Hà Quang bị phạt 140 triệu đồng vi phạm khai thác khoáng sản vượt ra ngoài giới hạn phạm vi được cấp phép; Công ty cổ phần Khoáng sản Thành Châu Nghệ An bị phạt hơn 150 triệu đồng do có 4 vi phạm, trong đó có hành vi chiếm đất rừng sản xuất.

Ngoài ra, còn có Công ty TNHH Hồng Bảo Ngọc bị phạt gần 153 triệu đồng do có 3 vi phạm, trong đó, có hành vi chiếm đất đồi núi chưa sử dụng; Công ty cổ phần Kim loại màu Nghệ Tĩnh bị phạt gần 32 triệu đồng vì chiếm đất đồi núi chưa sử dụng; Công ty cổ phần An Sơn bị phạt gần 445 triệu đồng vì hành vi chiếm đất, khai thác ngoài ranh giới, không lắp đặt trạm cân; lập không đầy đủ sổ sách, chứng từ; Công ty cổ phần Khoáng sản RICOH-MDC 4 bị phạt 56 triệu đồng vì hành vi khai thác ra ngoài phạm vi ranh giới mỏ được cấp phép.