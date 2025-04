Người dân bị thiệt hại sau 2 vụ nổ ở Quỳ Hợp 'kêu cứu' vì chưa được bồi thường

Như Báo Nghệ An đã thông tin, 7 tháng trước, vào khoảng 17h30' ngày 27/8/2024, tại xóm Quyết Tiến, xã Tam Hợp (Quỳ Hợp), đã xảy ra vụ nổ kinh hoàng, khiến cho vợ chồng ông Hoàng Văn Quang (60 tuổi) và bà Hoàng Thị Hương (53 tuổi), cùng trú tại địa chỉ nói trên tử vong.

Hai ngày sau (29/8), trong khi gia đình nạn nhân đang thuê máy múc và xe tải đến dọn dẹp hiện trường, thì bất ngờ xảy ra vụ nổ thứ 2. Vụ nổ đã khiến tài xế máy múc là anh Trần Cao Huy (37 tuổi, trú tại xã Nghĩa Xuân) bị thương nặng ở mặt, tay, chân và bị thủng màng nhĩ.

Hơn nữa, 2 vụ nổ đã gây thiệt hại nặng nề về tài sản của nhiều hộ dân lân cận, khi nhà cửa bị xé tan hoang, mái ngói bị hư hỏng nghiêm trọng.

"Từ khi cha sinh, mẹ đẻ đến nay chưa bao giờ chứng kiến vụ nổ kinh hoàng như vậy" - chị Trương Thị Thìn, một người dân có nhà sát cạnh với ngôi nhà của ông Quang, bà Hương - nơi vụ nổ xảy ra, vẫn chưa hết bàng hoàng khi nhớ lại khoảnh khắc định mệnh ấy. Chị kể lại rằng, thời điểm đó trời nắng nóng, cả gia đình chị có 5 người, gồm 2 vợ chồng, 2 đứa con và mẹ già hơn 80 tuổi, vừa từ căn phòng có điều hòa phía sau đi ra trước nhà thì bất ngờ nghe một tiếng nổ vang trời.

"Áp lực từ vụ nổ đã làm sập bức tường phía sau và mái ngói gần như bị thổi bay. Nhiều người sau đó chạy đến vẫn nghĩ rằng vụ nổ xuất phát từ nhà tôi. Khi nghe hàng xóm hô hoán rằng có hai người thiệt mạng, tôi rất hoang mang, cứ nghĩ rằng mẹ già và đứa con trai lớn của mình đã không qua khỏi. Mãi sau mới biết là vụ nổ từ phía bên nhà ông Quang, bà Hương" - chị Thìn nhớ lại.

Hiện tại, ngôi nhà cấp 4 của gia đình chị Thìn sau hai vụ nổ chỉ còn là một đống đổ nát. Sức ép khủng khiếp từ vụ nổ đã khiến mái nhà bị vỡ vụn. Cả một bức tường kiên cố nơi tiếp giáp với bức tường của nhà ông Quang, bà Hương đã đổ sập hoàn toàn. Tất cả đồ đạc trong nhà vỡ nát, nằm lẫn trong gạch đá và tôn thép ngổn ngang.

Bà Hồ Thị Phúc - một người dân sống cách nơi xảy ra vụ nổ chỉ hai ngôi nhà, cũng không khỏi bàng hoàng khi nhớ lại thời khắc kinh hoàng đó. Không chỉ ngôi nhà của bà bị hư hỏng mà nhà con gái bà vừa mới xây xong, chưa ở được bao lâu thì vụ nổ đã khiến toàn bộ trần thạch cao bị rơi xuống, mái ngói vỡ tan, cửa sổ bằng kính bị vỡ hết, tường bị nứt buộc phải bóc ra trát và sơn lại hoàn toàn. Chi phí sửa chữa lên tới 350 triệu đồng. Chưa kể còn chiếc xe bán tải đậu bên mái hiên cạnh nhà cũng bị sức ép của vụ nổ làm vỡ kính lái, hư hỏng cửa.

Bà Phúc dẫn chúng tôi ra xem hiện trường vụ nổ, nơi vẫn còn tan hoang sau nhiều tháng. Những bức tường xiêu vẹo, gạch vỡ ngổn ngang, trần nhà, mái tôn vẫn còn bị "vo tròn" trên các mảng tường đổ nát.

Thực tế tại hiện trường, từ ngôi nhà nơi xảy ra vụ nổ, sức ép tỏa ra 2 bên, khiến các căn nhà trong phạm vi 3-4 nhà bị tàn phá nặng nề nhất. Không chỉ nhà của chị Thìn, bà Phúc, cùng nhà vợ chồng con gái ở phía Tây chịu thiệt hại nghiêm trọng mà nhà của vợ chồng bà Thủy (là thông gia với gia đình ông Quang, bà Hương) cùng ba người con ở phía Đông cũng không tránh khỏi cảnh tan hoang. Riêng nhà của bà Thủy, do kết cấu bị ảnh hưởng quá nặng, đã không thể khắc phục, buộc gia đình phải phá bỏ hoàn toàn phần nền móng cũ để xây dựng lại nhà mới từ đầu (hiện đã làm được phần móng).

Việc 2 vụ nổ liên tiếp xảy ra vào các ngày 27 và 29/8/2024 tại xóm Quyết Tiến, xã Tam Hợp, gây ra thiệt hại nặng nề về nhà cửa của nhiều hộ dân là điều không phải bàn cãi. Thế nhưng điều khiến các hộ dân bị thiệt hại bức xúc là phía gia đình gây ra thiệt hại "chây ỳ" trong việc bồi thường.

Anh Hoàng Văn Phượng (chồng chị Thìn) nói: "Gia đình tôi đã mất trắng sau vụ nổ, toàn bộ căn nhà hư hỏng nặng, chưa kể vật dụng trong nhà bị phá nát, chập cháy điện nhưng đến nay vẫn chưa nhận được bất kỳ sự bồi thường nào".

Phía gia đình anh Phượng yêu cầu bồi thường 350 triệu đồng, nhưng đại diện của gia đình xảy ra vụ nổ là ông Hoàng Mạnh Hậu (em trai bà Hương, đồng thời cũng là con rể của bà Thuỷ) chỉ đồng ý bồi thường 250 triệu đồng.

Do chưa thể thống nhất bồi thường nên gia đình anh Phượng vẫn chưa thể sửa chữa nhà và cả gia đình 5 người vẫn đang phải đi tá túc tại căn phòng tập thể cũ của nhà trường, nơi chị Thìn giảng dạy.

Tương tự, gia đình bà Phúc bị hư hại nặng nề đã yêu cầu bồi thường 50 triệu đồng, thế nhưng phía đại diện của gia đình gây ra vụ nổ là ông Hậu ban đầu chỉ nhất trí bồi thường 10 triệu đồng. Sau đó, khi ra làm việc tại UBND xã thì đồng ý nâng lên mức bồi thường 15 triệu đồng.

Còn gia đình con gái bà Phúc yêu cầu đền bù 350 triệu đồng chi phí sửa chữa nhà (không tính hư hỏng xe, vật dụng trong gia đình), tuy nhiên phía gây ra vụ nổ chỉ đồng ý mức bồi thường 250 triệu đồng.

Ngoài ra còn có gia đình ông Phạm Trung Kiên (con trai bà Thuỷ), yêu cầu bồi thường 200 triệu đồng, thế nhưng phía gây ra vụ nổ chỉ đồng ý bồi thường 150 triệu đồng.

Trước việc xảy ra vụ nổ, phía chính quyền địa phương cũng đã mời các bên liên quan đến giải quyết nhưng không thống nhất. Vì vậy gia đình anh Phượng cùng gia đình anh Chính (con rể bà Phúc) và anh Kiên đã làm đơn khởi kiện ra toà. Thế nhưng, khi TAND huyện Quỳ Hợp tổ chức phiên hoà giải lần thứ nhất, đại diện phía gây ra vụ nổ đã không có mặt.

Mới đây, gia đình anh Phượng cũng đã phải tiếp tục viết đơn cầu cứu đến các cơ quan chức năng để mong sớm có phương án giải quyết để ổn định cuộc sống.

Tìm hiểu được biết, ngày 9/12/2024, UBND xã Tam Hợp đã có Thông báo Kết luận buổi làm việc giữa một số hộ gia đình liên quan đến vụ nổ xảy ra vào 2 ngày 27 và 29/8/2024. Theo đó, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An đã phối hợp với UBND xã nhiều lần làm việc với các hộ dân bị thiệt hại nhằm tìm ra phương án giải quyết vấn đề dân sự. Tuy nhiên, đến nay, các bên vẫn chưa thể thống nhất được mức đền bù thỏa đáng.

Ông Trần Xuân Lục - Chủ tịch UBND xã Tam Hợp cho biết: Sau khi tổ chức làm việc, đại diện Cơ quan CSĐT Công an tỉnh và UBND xã đã giải thích, mong muốn các bên liên quan giải quyết vấn đề dân sự trước khi kết thúc giải quyết tin báo về tội phạm. Tuy nhiên, các bên vẫn không thống nhất được mức đền bù. Vì thế, địa phương đã hướng dẫn cho các gia đình bị thiệt hại thực hiện khởi kiện ra toà án dân sự.

Những bức xúc của người dân là hoàn toàn có cơ sở khi mà thiệt hại là rõ ràng, nhưng việc đền bù vẫn chưa được phía gây ra vụ nổ thực hiện. Thậm chí những hộ đã đồng ý với mức bồi thường vẫn chưa nhận được tiền. Chính vì thế, rất cần cơ quan chức năng sớm vào cuộc để xác định rõ trách nhiệm dân sự và cả trách nhiệm hình sự đối với bên gây ra vụ nổ để giải quyết dứt điểm vụ việc, tránh để kéo dài làm ảnh hưởng đến đời sống của nhân dân và làm mất an ninh trật tự trên địa bàn.

Theo kết luận giám định của Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An, nguyên nhân vụ nổ thứ nhất được xác định là do quá trình sản xuất, chế tạo thuốc pháo nổ tạo ra ma sát, dẫn đến cháy và kích nổ hỗn hợp thuốc pháo nổ, gây ra vụ cháy, nổ nói trên. Vụ nổ thứ hai xảy ra do gàu máy múc cào xới bê tông, kim loại, vôi vữa... tạo ra ma sát, gây cháy, nổ thuốc pháo nổ còn sót lại tại vị trí cũ. Hai người tử vong tại hiện trường được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An khẳng định là ông Hoàng Văn Quang và bà Hoàng Thị Hương - là chủ nhà.