Pháp luật

Nghệ An: Gia hạn 60 ngày cho Đoàn liên ngành kiểm tra hoạt động khai thác khoáng sản cát, sỏi

Nhật Lân 11/09/2025 19:40

UBND tỉnh vừa có Quyết định "bổ sung đối tượng kiểm tra và gia hạn thời gian kiểm tra hoạt động khai thác khoáng sản cát, sỏi trên địa bàn tỉnh”.

Theo Quyết định số 1098/QĐ-UBND ngày 18/4/2025 của UBND tỉnh, Đoàn kiểm tra liên ngành có 90 ngày để kiểm tra việc chấp hành pháp luật của 53 doanh nghiệp được cấp giấy phép khai thác cát, sỏi.

Vào ngày 25/8/2025, Đoàn kiểm tra liên ngành theo Quyết định số 1098/QĐ-UBND của UBND tỉnh có Văn bản số 10/ĐKTLN về việc “bổ sung đối tượng kiểm tra và gia hạn thời gian kiểm tra hoạt động khai thác khoáng sản cát, sỏi trên địa bàn tỉnh” gửi lên UBND tỉnh.

gen-h-z7000308724161_36fa0bcd1313053d0a19188e52d73e85-fac494fe6d5e68f49bf7844070cfc399.jpg
Văn bản số 10/ĐKTLN ngày 25/8/2025 của Đoàn kiểm tra liên ngành theo Quyết định số 1098/QĐ-UBND gửi lên UBND tỉnh. Ảnh: Nhật Lân

Tại Văn bản số 10/ĐKTLN, Đoàn kiểm tra liên ngành báo cáo UBND tỉnh việc triển khai, thực hiện nhiệm vụ được giao. Theo đó, Đoàn liên ngành đã thực hiện kiểm tra, làm việc, ký biên bản kiểm tra đối với 12 đơn vị, phát hiện các hành vi vi phạm và đã chuyển người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền là 2,416 tỷ đồng.

Đối với các đơn vị còn lại (41 đơn vị), đoàn kiểm tra đã cơ bản hoàn thành kiểm tra hiện trạng khu vực, đang thực hiện kiểm tra hồ sơ, xác minh các nội dung có liên quan (xác minh một số nội dung có dấu hiệu vi phạm).

Tuy nhiên, do khối lượng công việc kiểm tra nhiều, số liệu từ nhiều năm, liên quan đến nhiều ngành, nhiều lĩnh vực. Đặc biệt, thời gian qua do tình hình mưa lũ, nước dâng cao, các điểm mỏ cát cơ bản bị ngập, bị cuốn trôi nhiều tài sản, mốc giới, trạm cân..., đã ảnh hưởng đến tiến độ của Đoàn kiểm tra.

Trong khi đó, theo Quyết định số 1098/QĐ-UBND ngày 18/4/2025 của UBND tỉnh thì thời hạn kiểm tra là 90 ngày làm việc kể từ ngày công bố Quyết định kiểm tra (29/4/2025). Như vậy, Đoàn kiểm tra liên ngành sẽ hết hạn vào ngày 9/9/2025.

gen-n-z7000308738198_1c1fc50318d970337b381f26fc5cdee0.jpg
Hoạt động kiểm tra khai thác cát sỏi lòng sông của Đoàn kiểm tra liên ngành. Ảnh: ĐKTCC

Vì vậy, để tiếp tục thực hiện nhiệm vụ được giao, Đoàn kiểm tra liên ngành đề xuất, kiến nghị UBND tỉnh:

“1. Bổ sung 1 đơn vị vào đối tượng kiểm tra: Mỏ cát sỏi xây dựng bãi bồi Sông Con, xã Nghĩa Dũng và xã Tân Long, huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An (nay là xã Tân Phú và xã Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An) được UBND tỉnh cấp giấy phép khai thác khoáng sản cho Công ty TNHH Cát sỏi Tân Kỳ tại Giấy phép số 19/GP- UBND ngày 06/01/2015, gia hạn tại Giấy phép số 3232/GP-UBND ngày 27/11/2024. Lý do: Đơn vị mới tiến hành hoạt động khai thác.

2. Thời gian gia hạn là 60 ngày làm việc, kể từ ngày hết thời hạn theo Quyết định số 1098/QĐ-UBND ngày 18/4/2025 của Chủ tịch UBND tỉnh”.

Ngày 26/8/2025, UBND tỉnh có Quyết định số 2730/QĐ-UBND về việc “Bổ sung đối tượng kiểm tra và gia hạn thời gian kiểm tra”, như đề xuất, kiến nghị của Đoàn kiểm tra liên ngành.

Cụ thể, bổ sung Công ty TNHH Cát sỏi Tân Kỳ vào danh sách kiểm tra; gia hạn thời gian 60 ngày làm việc để Đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra hoạt động khai thác khoáng sản cát, sỏi.

Hoạt động kiểm tra khai thác cát sỏi lòng sông của Đoàn kiểm tra liên ngành. Ảnh: ĐKTCC
Hoạt động kiểm tra khai thác cát sỏi lòng sông của Đoàn kiểm tra liên ngành. Ảnh: ĐKTCC

Vào ngày 18/4/2025, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1098/QĐ-UBND thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành để kiểm tra việc chấp hành pháp luật trong hoạt động khoáng sản của các doanh nghiệp được cấp giấy phép khai thác cát, sỏi trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Thành viên của Đoàn kiểm tra liên ngành có sự tham gia của Sở Nông nghiệp và Môi trường và Sở Xây dựng; Phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an tỉnh; đại diện UBND huyện, UBND xã nơi có đối tượng kiểm tra. Ông Lê Quang Huy - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường được UBND tỉnh giao nhiệm vụ làm Trưởng đoàn kiểm tra liên ngành.

Về nội dung kiểm tra, Đoàn liên ngành sẽ kiểm tra việc chấp hành pháp luật về khoáng sản, đất đai, môi trường, chấp hành thiết kế mỏ, an toàn lao động, sử dụng vật liệu nổ công nghiệp, thực hiện nghĩa vụ tài chính, thuế và pháp luật khác có liên quan của các doanh nghiệp thuộc đối tượng kiểm tra. Niên độ kiểm tra từ ngày 1/1/2020 đến thời điểm kiểm tra.

gen-h-z7000719568034_d9e0b94e044381f8eccd9a3c40a45c3f.jpg
Ở một số khu vực trên địa bàn tỉnh, do doanh nghiệp thiếu ý thức pháp luật nên việc khai thác cát sỏi lòng sông đã gây ra tình trạng sạt lở, khiến người dân bức xúc, đơn thư khiếu nại. Ảnh: Nhật Lân

Đoàn kiểm tra liên ngành có trách nhiệm xây dựng kế hoạch kiểm tra, báo cáo Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường phê duyệt; có quyền yêu cầu các doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân liên quan làm việc và cung cấp tài liệu liên quan đến nội dung kiểm tra.

Đồng thời, Đoàn kiểm tra liên ngành có trách nhiệm xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị, đề xuất UBND tỉnh và các cơ quan chức năng có liên quan xử lý các hành vi vi phạm của doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân theo quy định pháp luật.

Theo danh sách ban hành kèm Quyết định số 1098/QĐ-UBND, tổng số có 53 doanh nghiệp hoạt động khai thác khoáng sản cát, sỏi được Đoàn liên ngành thực hiện kiểm tra.

