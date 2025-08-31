Kinh tế Phát hiện vết nứt dài cả trăm mét trên sườn núi, xã vùng cao Nghệ An cử người canh gác để di dời dân Sáng 31/8, sau khi người dân báo tin phát hiện vết nứt dài và sâu trên sườn núi, lãnh đạo UBND xã Tiền Phong đã đi kiểm tra thực địa, cử người canh gác, nắm tình hình và lên phương án sẵn sàng di dời dân.

Chính quyền xã Tiền Phong cho biết, vết nứt lớn nằm trên quả đồi tại bản Long Quang. Ngay khi biết tin, lãnh đạo UBND xã cùng đại diện Ban Chỉ huy Quân sự xã đã trực tiếp kiểm tra hiện trường, đánh giá mức độ nguy hiểm và triển khai các biện pháp ứng phó kịp thời.

Lãnh đạo UBND xã Tiền Phong trực tiếp kiểm tra hiện trạng vết nứt trên sườn núi. Ảnh: CSCC

Qua kiểm tra thực địa cho thấy, vết nứt có chiều dài trên 100 mét, độ sâu khoảng 60 cm. Vị trí xảy ra vết nứt nằm trên sườn đồi có địa hình dốc, tiềm ẩn nguy cơ sạt lở cao.

Dưới chân đồi nơi xuất hiện vết nứt hiện có 2 hộ dân và 1 xưởng mộc dân dụng với 28 người đang sinh sống và làm việc. Chủ tịch UBND xã Lô Thị Nguyệt đã chỉ đạo triển khai các biện pháp khẩn cấp: khoanh vùng khu vực nguy hiểm; tổ chức lực lượng túc trực 24/24h để theo dõi diễn biến địa chất; lên phương án di dời tạm thời các hộ dân có nguy cơ cao.

Đồng thời, tăng cường tuyên truyền, vận động người dân không tiếp cận khu vực nứt để đảm bảo tối đa an toàn tính mạng cho người dân.

Vết nứt sâu hơn 60cm và đang có dấu hiệu tiếp tục sạt lở. Ảnh: CSCC

Trước đó, trên địa bàn xã Tiền Phong cũng đã xảy ra các điểm sạt lở đất tại các bản Long Thắng, Long Tiến, khiến 29 hộ dân nằm trong khu vực nguy hiểm phải di dời khẩn cấp.

Vết nứt gây nguy cơ sạt lở núi nghiêm trọng. Ảnh: CSCC

UBND xã Tiền Phong đã khảo sát, lập danh sách các hộ đang có nhà ở dưới các chân đồi và ven khe, suối có nguy cơ bị đất, đá vùi lấp, nước dâng ngập lũ để báo cáo UBND tỉnh đưa vào diện di dời khẩn cấp.