Thời sự Đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu thăm và chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Hạnh Dịch, huyện Quế Phong Chuẩn bị đón Tết cổ truyền của dân tộc, chiều 17/1, đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã đến thăm, tặng quà và chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Hạnh Dịch, huyện Quế Phong.

Cùng đi có lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy, Ủy ban MTTQ tỉnh, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Ban Dân tộc tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, lãnh đạo huyện Quế Phong.

Đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã đến thăm, tặng quà và chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Hạnh Dịch, huyện Quế Phong. Ảnh: Mai Hoa



Đồn Biên phòng Hạnh Dịch được giao nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia với chiều dài hơn 22 km, gồm 6 cột mốc, tiếp giáp với 2 huyện Sầm Tớ và Mường Quắn, tỉnh Hủa Phăn, nước bạn Lào. Địa bàn biên giới gồm 2 xã và 19 bản với tổng diện tích tự nhiên hơn 32,3 ha.

Theo báo cáo của Trung tá Bạch Trọng Sơn - Đồn trưởng Đồn Biên phòng Hạnh Dịch, thời gian qua, đơn vị luôn chủ động phối hợp chặt chẽ với cấp uỷ, chính quyền địa phương cùng với các lực lượng đứng chân trên địa bàn thực hiện tuần tra, bảo vệ biên giới, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, không để bị động bất ngờ và xảy ra điểm nóng.

Đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Hạnh Dịch, huyện Quế Phong. Ảnh: Mai Hoa



Song song với đó, công tác đấu tranh phòng, chống ma tuý và tội phạm được đơn vị tập trung. Trong năm 2024, đơn vị đã chủ trì, bắt giữ, khởi tố, bàn giao Công an huyện Quế Phong 2 vụ với 2 đối tượng về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy; đồng thời, đơn vị phối hợp với các lực lượng bắt giữ 1 vụ với 1 đối tượng về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy và pháo nổ.

Bên cạnh đẩy mạnh tăng gia sản xuất, đảm bảo nguồn thực phẩm an toàn cho cán bộ, chiến sĩ, gắn với tạo mô hình trình diễn để đồng bào học tập, Đồn Biên phòng Hạnh Dịch cũng tích cực phối hợp với chính quyền địa phương 2 xã triển khai các mô hình giúp dân phát triển kinh tế, gồm mô hình sản xuất rau sạch; mô hình cải tạo vườn tạp, trồng cây ăn quả; mô hình trồng nấm sò…

Đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh cùng đại diện Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tặng quà chúc Tết các đơn vị lực lượng vũ trang huyện Quế Phong và Đồn Biên phòng Hạnh Dịch. Ảnh: Mai Hoa



Trao đổi với cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Hạnh Dịch, thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh đánh giá cao kết quả mà Đồn Biên phòng Hạnh Dịch và các đơn vị lực lượng vũ trang trên địa bàn huyện Quế Phong đạt được thời gian qua, góp phần tạo môi trường an toàn, thúc đẩy sự phát triển của huyện Quế Phong nói riêng và của tỉnh nói chung.

Đoàn công tác của tỉnh tặng quà cho cấp uỷ, chính quyền và các lực lượng vũ trang xã Hạnh Dịch (huyện Quế Phong). Ảnh: Mai Hoa

Khẳng định rõ quan điểm chỉ đạo của Đảng về công tác an ninh quốc phòng, đối ngoại và hội nhập quốc tế là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên, đồng thời nhấn mạnh vị trí đặc biệt quan trọng của huyện Quế Phong có đường biên chung với tỉnh Hủa Phăn, Lào, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Nghĩa Hiếu yêu cầu Đồn Biên phòng Hạnh Dịch và các đồn Biên phòng, các lực lượng vũ trang trên địa bàn huyện phải luôn chủ động nắm chắc tình hình nội biên và ngoại biên; chú trọng xây dựng “thế trận lòng dân” gắn với quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới.

Đoàn công tác của tỉnh trao hỗ trợ hơn 1,5 tỷ đồng cho huyện Quế Phong hỗ trợ mô hình sinh kế cho người nghèo trên địa bàn. Ảnh: Mai Hoa

Quan tâm xây dựng các mô hình kinh tế mẫu tại đơn vị, gắn với hỗ trợ người dân xây dựng các mô hình sinh kế có hiệu quả; góp phần cùng với cấp uỷ, chính quyền địa phương thực hiện công cuộc xoá đói, giảm nghèo bền vững tại các địa bàn biên giới. Quan tâm làm tốt công tác dân vận, huy động sức mạnh nhân dân tham gia đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm và tệ nạn xã hội.

Chúc cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Hạnh Dịch và các lực lượng vũ trang trên địa bàn huyện Quế Phong sức khoẻ và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ trong năm 2025, đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu cũng lưu ý các đơn vị quan tâm làm tốt công tác tư tưởng, đảm bảo quân số trực sẵn sàng chiến đấu cao, đảm bảo bình yên cho người dân vui Xuân, đón Tết.

Đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh trao tặng quà Tết cho hộ nghèo tại xã Hạnh Dịch. Ảnh: Mai Hoa



Bày tỏ niềm vui mừng trước bước phát triển kinh tế - xã hội của huyện Quế Phong, đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu cũng đặt ra yêu cầu đối với hệ thống chính trị huyện Quế Phong và xã Hạnh Dịch tiếp tục nỗ lực cao hơn nữa để hoàn thành các nhiệm vụ chính trị được giao. Trước mắt là hoàn thành các chỉ tiêu mà Nghị quyết đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã đề ra và chuẩn bị các điều kiện để tổ chức đại hội các chi bộ, đảng bộ cơ sở, đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2025 – 2030 thành công, góp phần thúc đẩy sự phát triển cao hơn cho địa phương trong thời gian tới.

Đoàn công tác của tỉnh trao quà Tết cho ông Vi Văn Long, hộ nghèo ở bản Chiếng, xã Hạnh Dịch. Ảnh: Mai Hoa



Quan tâm chăm lo Tết cho người nghèo, phải thật sự có trách nhiệm để rà soát và đưa Tết đến với mọi người, mọi nhà, “không để ai bị bỏ lại phía sau”. Gắn với đó là rà soát các hộ nghèo có nhu cầu làm nhà ở để cung cấp thông tin cho MTTQ tỉnh kêu gọi các nguồn lực xã hội hoá hỗ trợ, đảm bảo đến tháng 6/2025 sẽ hoàn thành chương trình làm nhà ở cho hộ nghèo, hộ khó khăn về nhà ở.

Đoàn công tác của tỉnh trao quà Tết cho ông Vi Đình Văn - Người uy tín tại bản Chiếng, xã Hạnh Dịch. Ảnh: Mai Hoa



Tổ chức kiểm tra, rà soát rừng và quỹ đất, đảm bảo người dân có rừng để bảo vệ, có đất để sản xuất; gắn với thu hút đầu tư, tạo việc làm cho người dân, nâng cao thu nhập, góp phần cải thiện đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân.

Đề nghị cấp uỷ, chính quyền các cấp quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, chú trọng siết chặt kỷ cương, kỷ luật hành chính, đảm bảo hệ thống chính trị bắt tay ngay vào công việc ngay từ những ngày đầu, tháng đầu năm mới.

Đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh đến thăm hỏi, động viên và tặng quà Tết cho gia đình hương binh 3/4 Vi Văn Đồng, ở thị trấn Kim Sơn. Ảnh: Mai Hoa



Dịp này, đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu đã tặng quà Tết cho Công an huyện, Ban Chỉ huy Quân sự huyện và cấp uỷ, chính quyền, các lực lượng vũ trang xã Hạnh Dịch; trao hỗ trợ huyện Quế Phong 1,5 tỷ đồng xây dựng mô hình sinh kế cho người nghèo trên địa bàn; trao 50 suất quà Tết cho người nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn tại xã Hạnh Dịch.

Đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh đến thăm hỏi, động viên và tặng quà Tết cho gia đình bà Vi Thị Lợi - người cao tuổi mẫu mực tại xã Châu Thôn. Ảnh: Mai Hoa

Ngoài ra, đoàn công tác của tỉnh cũng đã động viên, tặng quà ông Vi Đình Văn - Người uy tín và ông Vi Văn Long - hộ đặc biệt khó khăn ở bản Chiếng, xã Hạnh Dịch; thăm, tặng quà, chúc Tết gia đình thương binh 3/4 Vi Văn Đồng, ở thị trấn Kim Sơn và gia đình bà Vi Thị Lợi - người cao tuổi mẫu mực tại xã Châu Thôn.