Thời sự Tập trung xây dựng phường Trường Vinh thành trung tâm chính trị - kinh tế của tỉnh

Chiều 18/8, Đảng bộ phường Trường Vinh trọng thể tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Dự đại hội có Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Hà - Phó Tư lệnh Quân khu 4. Dự và chỉ đạo đại hội có đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh. Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh: Thái Thị An Chung - Phó trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Lê Thị Hoài Chung - Giám đốc Sở Y tế; đại diện các ban, sở, ngành cấp tỉnh, các xã, phường trên địa bàn tỉnh.

Các đại biểu tham dự Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Trường Vinh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Ảnh: TL



Phát triển toàn diện

Đảng bộ phường Trường Vinh được Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Nghệ An thành lập theo Quyết định số 3696-QĐ/TU ngày 18/6/2025 trên cơ sở sáp nhập đảng bộ các phường, xã: Trường Thi, Bến Thủy, Hưng Dũng, Hưng Hòa, Hưng Phúc, Trung Đô, Vinh Tân; với tổng số 173 tổ chức đảng trực thuộc và 9.300 đảng viên.

Đồng chí Phan Đức Đồng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Trường Vinh phát biểu tại đại hội. Ảnh: TL



Với chủ đề Đại hội “Xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; đoàn kết, quyết tâm đổi mới, tạo đột phá; xây dựng phường Trường Vinh phát triển nhanh, bền vững, văn minh, hiện đại”, đại hội có sự tham dự của 250 đại biểu, đại diện cho hơn 9.300 đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Các đại biểu tham dự đại hội. Ảnh: TL



Trong nhiệm kỳ qua, đảng bộ các xã, phường (Bến Thủy, Trung Đô, Hồng Sơn, Vinh Tân, Trường Thi, Hưng Phúc, Hưng Dũng, Hưng Hòa cũ) đã đoàn kết, đồng thuận khắc phục khó khăn, chủ động, linh hoạt, sáng tạo triển khai toàn diện nhiệm vụ trên các lĩnh vực, đạt được những kết quả quan trọng.

Đồng chí Nguyễn Trung Nghĩa - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Trường Vinh trình bày báo cáo chính trị tại đại hội. Ảnh: TL



Nổi bật, tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân các địa phương cũ đạt 9,3%, cao hơn bình quân chung của tỉnh; cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, trong đó thương mại, dịch vụ chiếm vai trò chủ đạo; thu ngân sách hàng năm đều đạt và vượt dự toán giao.

Công tác quản lý đô thị, đất đai được tăng cường, kết cấu hạ tầng được đầu tư nâng cấp, bộ mặt đô thị có nhiều khởi sắc, phát triển theo hướng văn minh, hiện đại với nhiều khu đô thị mới, chung cư, tổ hợp thương mại - dịch vụ… đã và đang được đưa vào khai thác, sử dụng hiệu quả.

Đồng chí Nguyễn Tất Sơn - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Trường Vinh phát biểu tại đại hội. Ảnh: TL



Văn hóa xã hội có bước chuyển với nhiều kết quả tích cực. Cơ sở vật chất giáo dục, y tế được quan tâm đầu tư, cơ bản đáp ứng nhu cầu của Nhân dân. Đời sống vật chất, tinh thần của người dân ngày càng được nâng lên; thu nhập bình quân đầu người đến năm 2025 ước đạt 124,3 triệu đồng, cao gấp 1,73 lần bình quân chung của tỉnh.

Quốc phòng, an ninh được giữ vững; trật tự an toàn xã hội được đảm bảo; công tác đối ngoại được tăng cường.

Các đại biểu tham dự đại hội. Ảnh: TL



Công tác xây dựng Đảng tiếp tục được chú trọng; hệ thống chính trị được củng cố; hoạt động của chính quyền có nhiều đổi mới theo hướng nâng cao hiệu lực, hiệu quả; Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội phát huy tốt vai trò, góp phần tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân.

Xây dựng phường Trường Vinh văn minh, hiện đại

Nhiệm kỳ 2025 - 2030, Đảng bộ phường Trường Vinh xác định mục tiêu xây dựng phường Trường Vinh văn minh, hiện đại; kinh tế phát triển nhanh, bền vững; hệ thống kết cấu hạ tầng từng bước đồng bộ, hiện đại; đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng cao; quốc phòng, an ninh được giữ vững; tổ chức đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân và niềm tin của nhân dân được tăng cường.

Các đại biểu tham dự đại hội. Ảnh: TL



Để đạt được mục tiêu trên, đại hội đã đề ra 5 quan điểm phát triển, 23 chỉ tiêu chủ yếu, 6 nhiệm vụ trọng tâm, 3 khâu đột phá, 4 nhóm nhiệm vụ giải pháp.

Theo đó, Đảng bộ phường xác định tốc độ tăng trưởng tổng giá trị sản phẩm bình quân giai đoạn 2025 - 2030 trên địa bàn 12-13%/năm; Thu nhập bình quân đầu người 216,2 triệu đồng/ năm; Là một trong 10 đơn vị dẫn đầu về chỉ số chuyển đổi số cấp xã trên địa bàn toàn tỉnh...

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu ghi nhận, đánh giá cao, chúc mừng những thành quả quan trọng mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân phường Trường Vinh đạt được thời gian qua.

Các đại biểu tham dự đại hội. Ảnh: TL



Nhấn mạnh phường Trường Vinh là mảnh đất hội tụ nhiều yếu tố: Có bề dày lịch sử và truyền thống văn hóa; dư địa và nhiều ưu thế để phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt là phát triển đô thị, thương mại, dịch vụ và du lịch trong giai đoạn tới. Đây là tiền đề, động lực quan trọng để phường xác định các nguồn lực phát triển kinh tế nhanh và bền vững trong khai thác, vận dụng, thu hút, kêu gọi tập trung hướng về xây dựng quê hương.

Nhằm khai thác có hiệu quả tiềm năng, thế mạnh của 1 phường trung tâm để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ mới, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu gợi mở định hướng một số nội dung, giải pháp trọng tâm để đại hội xem xét và tổ chức thực hiện.

Trước hết, về công tác xây dựng đảng, phải xây dựng đảng bộ phường thật sự trong sạch, vững mạnh; tập trung kiện toàn tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả.

Đặc biệt, phường phải xác định rõ vị thế, vai trò hạt nhân của phường để tập trung xây dựng Trường Vinh thành trung tâm chính trị - kinh tế của tỉnh.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu phát biểu chỉ đạo tại đại hội. Ảnh: TL

Theo đó, về định hướng phát triển kinh tế - xã hội, phường Trường Vinh cần nhận diện đúng lợi thế và thách thức trong bối cảnh mới để có tư duy đột phá, xác định hướng đi đúng và trúng; khai thác tốt các điều kiện, tiềm năng, lợi thế sẵn có; vận dụng linh hoạt, phát huy nội lực, tranh thủ thu hút ngoại lực để phục vụ cho mục tiêu phát triển chung của phường.

Đoàn Chủ tịch chủ trì đại hội. Ảnh: TL



Trong đó cần xác định rõ cơ cấu chuyển dịch, trọng tâm là phát triển đô thị, thương mại, dịch vụ và du lịch. Xem đây là những trụ cột mà phường Trường Vinh dựa vào để phát triển nhanh nhưng bảo đảm cân đối, toàn diện và bền vững.

Chuẩn bị tốt hạ tầng cơ sở liên quan từ khâu quy hoạch đến khâu quản lý quy hoạch đảm bảo đồng bộ, có sự kế thừa, có tính chiến lược và tầm nhìn dài hạn; tính kết nối cao với các khu vực lân cận để mở rộng không gian đô thị, nhất là kết nối với các địa phương trong và ngoài tỉnh để tạo không gian phát triển.

Các đại biểu tham dự đại hội. Ảnh: TL



Đặc biệt, chú trọng đầu tư phát triển hạ tầng số, đẩy mạnh chuyển đổi số toàn diện và ứng dụng hiệu quả khoa học, công nghệ, kỹ thuật trong công tác quản lý, điều hành, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy chính quyền.

Cùng đó, phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa xã hội; quan tâm phát triển đồng bộ hệ thống hạ tầng thiết yếu về y tế, giáo dục đáp ứng yêu cầu phục vụ người dân, nhất là quan tâm nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới, tập trung xây dựng phường Trường Vinh thành hạt nhân trung tâm của khu vực Bắc Trung Bộ về giáo dục và đào tạo theo tinh thần Nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị.

Các đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết đại hội. Ảnh: TL



Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị ngay sau đại hội, Đảng ủy phường cần khẩn trương cập nhật, xây dựng lại bộ chỉ tiêu để kịp thời cụ thể hóa vào các chương trình hành động, kế hoạch, đề án thực hiện Nghị quyết Đại hội đảm bảo thiết thực, sát với thực tiễn; lựa chọn những nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm, có tính đột phá, lan tỏa để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, tạo chuyển biến rõ nét ngay từ đầu nhiệm kỳ.

Chương trình hành động cần có sự phân công rõ ràng, cụ thể theo tinh thần 5 rõ: Rõ người, rõ việc, rõ tiến độ, rõ kết quả và rõ trách nhiệm.

Ban Chấp hành Đảng bộ phường Trường Vinh nhiệm kỳ 2025 -2030 nhận nhiệm vụ. Ảnh: TL



Tại đại hội, các đại biểu đã thông qua Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ phường Trường Vinh nhiệm kỳ 2025 -2030 gồm 24 đồng chí.

Đồng chí Phan Đức Đồng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy được chỉ định là Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường; đồng chí Nguyễn Trung Nghĩa được chỉ định giữ chức Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường; đồng chí Nguyễn Tất Sơn được chỉ định giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường.

