Kinh tế Xã Tân Phú bước vào giai đoạn mới với niềm tin và khát vọng phát triển nhanh, bền vững Những ngày này, khắp các xóm, thôn của xã Tân Phú (huyện Tân Kỳ cũ) rộn ràng không khí thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ xã lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Đại hội không chỉ là sự kiện chính trị trọng đại của cán bộ, đảng viên và nhân dân, mà còn mở ra chặng đường phát triển mới của xã.

Sức bật từ một miền quê

Trên khắp các tuyến đường từ trung tâm xã đến từng thôn, xóm của xã Tân Phú, những ngày trung tuần của tháng Tám lịch sử, băng rôn, cờ hoa, khẩu hiệu rực rỡ. Không chỉ ở các hội trường mà không khí chuẩn bị Đại hội Đảng bộ xã Tân Phú còn lan tỏa đến từng gia đình, từng nẻo đường. Những con đường bê tông mới hoàn thiện, những tuyến điện chiếu sáng vừa được kéo về; những vườn cây, đồng ruộng ứng dụng khoa học kỹ thuật… đều minh chứng cho nỗ lực đổi thay.

Một góc xã Tân Phú. Ảnh: Xuân Hoàng



Trong quá trình chuẩn bị cho đại hội, có thể cảm nhận rõ tinh thần “người dân là chủ thể” ở xã Tân Phú. Mọi chủ trương, phương hướng, giải pháp đều được bàn bạc công khai, dân chủ, gắn với nguyện vọng của nhân dân. Ở từng chi bộ, đảng viên trẻ hăng hái đóng góp ý kiến xây dựng nghị quyết; các đảng viên lão thành phát huy vai trò nêu gương, động viên thế hệ sau giữ vững truyền thống cách mạng.

Những con đường của xã Tân Phú được trang hoàng chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2025 - 2030. Ảnh: Xuân Hoàng

Trên cơ sở sáp nhập 4 xã: Hoàn Long, Tân Phú, Nghĩa Thái và Tân Xuân, xã Tân Phú có diện tích tự nhiên 93,32km², với hơn 28.800 nhân khẩu, 30 xóm, 52 đảng bộ, chi bộ trực thuộc và 1.215 đảng viên.

Nhiệm kỳ 2020 - 2025, dù còn nhiều khó khăn, song Đảng bộ và nhân dân các xã tiền thân (Hoàn Long, Tân Phú, Nghĩa Thái, Tân Xuân) đã đạt được những thành tựu đáng tự hào: Kinh tế tăng trưởng bình quân 10%/năm, thu nhập bình quân đầu người đạt trên 62 triệu đồng, xây dựng nông thôn mới nâng cao, hạ tầng được đầu tư đồng bộ, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 0,02%.

Đặc biệt, 100% trường học đạt chuẩn quốc gia, trong đó có 3 trường đạt chuẩn mức độ 2; công tác quốc phòng - an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội ổn định.

Người dân xã Tân Phú với những hoạt động hướng về Đại hội Đảng bộ xã. Ảnh: CSCC

“ Thành quả đạt được trong nhiệm kỳ qua là kết tinh của tinh thần đoàn kết, ý chí vượt khó của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Đây chính là nền tảng quan trọng để Tân Phú bước vào giai đoạn mới với niềm tin và khát vọng phát triển nhanh, bền vững. Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng - Bí thư Đảng ủy xã Tân Phú

Điểm nổi bật trong quá trình chuẩn bị Đại hội là Đảng bộ xã đã tổ chức lấy ý kiến rộng rãi của cán bộ, đảng viên và nhân dân vào dự thảo báo cáo chính trị. Nhờ đó, văn kiện trình đại hội thể hiện rõ ý chí, nguyện vọng và quyết tâm chung: Xây dựng xã Tân Phú phát triển nhanh, bền vững, đời sống nhân dân ngày càng nâng cao.

Mô hình trồng dưa trong nhà lưới của gia đình chị Nguyễn Thị Ánh Tuyết, xóm Hạ Sưu, xã Tân Phú. Ảnh: Xuân Hoàng



Chị Nguyễn Thị Ánh Tuyết, chủ một mô hình nhà lưới ở xóm Hạ Sưu bày tỏ: “Tôi rất mong xã tiếp tục quan tâm đến phát triển sản xuất nông nghiệp ứng dụng khoa học kỹ thuật, tạo điều kiện cho người dân mở rộng sản xuất hàng hóa, từ đó nâng cao thu nhập. Nghe báo cáo chính trị đặt mục tiêu đến năm 2030 thu nhập bình quân đầu người đạt 100 triệu đồng, chúng tôi càng thêm kỳ vọng”.

Ba khâu đột phá trong giai đoạn mới

Nhiệm kỳ mới, Đảng bộ xã Tân Phú đặt ra 30 mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng, an ninh, quốc phòng đến năm 2030. Trong đó có các mục tiêu chính: Phấn đấu tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân đạt 10 – 11%/năm; Thu nhập bình quân đầu người 98 – 102 triệu đồng/năm; Tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân 1,5 – 2%/năm; Hoàn thành xã nông thôn mới nâng cao; Tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế đạt 98%,...

Với phương châm “Đoàn kết – Dân chủ – Kỷ cương – Đổi mới – Phát triển”, đại hội lần này không chỉ là nơi tổng kết, đánh giá kết quả nhiệm kỳ qua, mà quan trọng hơn là xác định tầm nhìn, mục tiêu và giải pháp cụ thể cho 5 năm tới. Trong đó, xã xác định 3 khâu đột phá, không chỉ là định hướng chiến lược mà còn thể hiện quyết tâm chính trị cao, sự đồng thuận của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong xã.

Trụ sở làm việc của Đảng ủy, HĐND, UBND xã Tân Phú. Ảnh: Xuân Hoàng



Phân tích cụ thể từng khâu đột phá, Bí thư Đảng ủy Nguyễn Xuân Thắng cho rằng: Khâu đột phá đầu tiên là phát triển kết cấu hạ tầng trọng điểm thúc đẩy kinh tế - xã hội. Xác định giao thông là huyết mạch của phát triển, xã Tân Phú tập trung huy động mọi nguồn lực để xây dựng, nâng cấp hệ thống giao thông nông thôn, tạo thuận lợi cho giao thương hàng hóa, đi lại của nhân dân.

Những cung đường hoa của xã Tân Phú. Ảnh: CSCC

Cùng với đó, xã chú trọng nâng cấp hạ tầng điện, đảm bảo phục vụ sản xuất và sinh hoạt, đồng thời đẩy mạnh đầu tư hạ tầng các khu, cụm công nghiệp theo hướng tập trung, hiện đại, mở ra cơ hội thu hút đầu tư, tạo thêm nhiều việc làm cho lao động địa phương.

Khâu đột phá thứ hai là tập trung chuyển đổi số, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong cải cách thủ tục hành chính. Tân Phú triển khai mạnh mẽ số hóa hồ sơ, tối ưu hóa quy trình giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công trực tuyến, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp.

Nuôi dê thịt hàng hóa - hướng phát triển của xã Tân Phú. Ảnh: CSCC

Việc ứng dụng công nghệ mới giúp nâng cao tính minh bạch, chính xác, rút ngắn thời gian, giảm chi phí, qua đó nâng cao sự hài lòng của nhân dân. Đồng thời, đây cũng là nền tảng để xây dựng môi trường đầu tư, kinh doanh thông thoáng, thúc đẩy kinh tế phát triển.

Khâu đột phá thứ ba là đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong nông nghiệp, hướng tới phát triển bền vững. Đảng bộ xã khuyến khích nông dân áp dụng công nghệ để theo dõi, quản lý cây trồng, vật nuôi; tối ưu hóa sử dụng nước, phân bón; mở rộng mô hình sản xuất an toàn, giảm hóa chất, bảo vệ môi trường.

Sản phẩm cá rô phi đơn tính của xã Tân Phú đạt 3 sao OCOP. Ảnh: CSCC

Song song đó, xã chú trọng phát triển công nghệ bảo quản, chế biến nông sản nhằm nâng cao giá trị, giảm tổn thất sau thu hoạch. Người dân được tập huấn, trang bị kỹ năng mới để làm chủ công nghệ, từ đó nâng cao năng suất, thu nhập, từng bước xây dựng nền nông nghiệp xanh, hiện đại.

Ba khâu đột phá được xác định rõ ràng, đồng bộ, có tính khả thi cao, chính là động lực quan trọng để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Tân Phú thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển trong nhiệm kỳ mới.

Niềm tin ấy cũng được thể hiện rõ trong các phong trào thi đua. Từ lực lượng đoàn viên, thanh niên hăng hái tham gia dọn vệ sinh môi trường, trồng cây xanh, đến Hội Nông dân tích cực áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, Hội Cựu chiến binh nêu gương sáng về tinh thần trách nhiệm… tất cả đều hướng về một mục tiêu chung: đưa Nghị quyết Đại hội vào cuộc sống.

Chăn nuôi lợn thịt theo hình thức trang trại, gia trại đang phát triển trên địa bàn xã Tân Phú. Ảnh: CSCC

Không khí chuẩn bị đại hội ở xã Tân Phú không chỉ là cờ hoa, khẩu hiệu, mà còn là sự đồng thuận, niềm tin và trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên và người dân. Mỗi chi bộ, mỗi tổ chức đoàn thể, mỗi gia đình đều thể hiện tinh thần “mỗi việc làm tốt, một hành động thiết thực” để chào mừng sự kiện chính trị lớn.

Đại hội Đảng bộ xã Tân Phú lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 sẽ là dấu mốc quan trọng, khẳng định sự trưởng thành, đoàn kết và khát vọng vươn lên của một miền quê giàu truyền thống cách mạng. Với nền tảng vững chắc đã được tạo dựng trong nhiệm kỳ qua và sự chuẩn bị chu đáo cho Đại hội, cán bộ, đảng viên và nhân dân xã Tân Phú tin tưởng rằng: Dưới sự lãnh đạo của Đảng, xã nhà sẽ vững bước tiến lên, trở thành điểm sáng phát triển kinh tế - xã hội, góp phần xây dựng Nghệ An giàu mạnh, văn minh./.