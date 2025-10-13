Thứ Hai, 13/10/2025
Khởi tố đối tượng đánh nhân viên xe buýt ở Nghệ An

Hồ Hưng 13/10/2025 17:34

Ngày 13/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An cho biết, vừa khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Nguyễn Văn Hòa (SN 1987), trú tại xã Tân Kỳ, Nghệ An về hành vi Gây rối trật tự công cộng.

Như baonghean.vn đã đưa tin, chiều 1/10/2025, Công an xã Tân Kỳ nhận được tin báo về việc tại khu vực bến xe Tân Kỳ, thuộc khối 2, xã Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An, có một nhóm người đang xảy ra mâu thuẫn, đánh nhau.

khoi to danh nguoi
Đối tượng Nguyễn Văn Hòa tại Cơ quan Công an. Ảnh: Hồ Hưng

Thông tin vụ việc trên cũng được các trang mạng xã hội đăng tải. Sau khi tiếp nhận tin báo và báo cáo xin ý kiến lãnh đạo Công an tỉnh, Công an xã Tân Kỳ đã nhanh chóng cử tổ công tác tiến hành xác minh, triệu tập Nguyễn Văn Hòa (SN 1987), trú tại xóm Quy Hậu, xã Tân Kỳ; mời anh Nguyễn K.B. (SN 1977), trú tại phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An và chị Nguyễn T.N. (SN 1986), trú tại xã Kim Liên, tỉnh Nghệ An (anh B. và chị N. là nhân viên của một hãng xe buýt tuyến Tân Kỳ - Vinh (cũ) đến làm việc.

Quá trình làm việc, Cơ quan Công an xác định do mâu thuẫn trong quá trình vận chuyển hàng hóa nên Nguyễn Văn Hòa có hành vi dùng tay không, thắt lưng, dép đánh anh B. và bắt anh B. quỳ xuống đường xin lỗi. Thấy sự việc trên, chị N. vào can ngăn thì bị Hòa đạp vào người.

