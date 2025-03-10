Pháp luật Tạm giữ hình sự đối tượng đánh nhân viên xe buýt Ngày 3/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An vừa ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Văn Hòa (SN 1987), trú tại xã Tân Kỳ, Nghệ An về hành vi Gây rối trật tự công cộng.

Theo đó, vào chiều 1/10, Công an xã Tân Kỳ nhận được thông tin của quần chúng nhân dân về việc tại khu vực bến xe Tân Kỳ, thuộc khối 2, xã Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An có một nhóm người đang xảy ra mâu thuẫn, đánh nhau. Thông tin vụ việc trên cũng được các trang mạng xã hội đăng tải. Sau khi nhận được tin báo, dưới sự chỉ đạo của Lãnh đạo Công an tỉnh, Công an xã Tân Kỳ đã nhanh chóng cử tổ công tác tiến hành xác minh và triệu tập Nguyễn Văn Hòa (SN 1987), trú tại xóm Quy Hậu, xã Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An, anh Nguyễn Khắc Bình (SN 1977), trú tại phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An và chị Nguyễn Thị Ngọc (SN 1986), trú tại xã Kim Liên, tỉnh Nghệ An (là nhân viên của xe buýt Thạch Thành tuyến Tân Kỳ - Vinh (cũ) đến làm việc.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An thông qua quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Văn Hòa.

Quá trình làm việc, Cơ quan Công an đã làm rõ, do có mâu thuẫn trong quá trình vận chuyển hàng hóa nên Nguyễn Văn Hòa có hành vi dùng tay không, thắt lưng và dép đánh anh Bình và bắt anh Bình quỳ xuống đường xin lỗi. Thấy sự việc trên, chị Ngọc vào can ngăn thì bị Hòa đạp vào người.

Hiện, Cơ quan Công an đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Văn Hòa về hành vi Gây rối trật tự công cộng, để xử lý theo quy định của pháp luật.