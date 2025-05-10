Kinh tế Ấm lòng sau bão: Hàng chục thợ sửa xe miễn phí giúp người dân Nghệ An Sau đợt ngập lụt lịch sử, hàng trăm phương tiện giao thông của người dân huyện Tân Kỳ cũ bị hư hỏng. Trước tình hình đó, các thợ sửa xe trên địa bàn đã lập thành nhóm tình nguyện, tiến hành sửa chữa xe máy miễn phí cho người dân, giúp bà con có phương tiện đi lại, sớm ổn định cuộc sống.

Xã Tân Kỳ là một trong những địa phương bị thiệt hại nặng nhất do hoàn lưu sau bão số 10. Theo thống kê của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã, trận ngập lũ vừa qua đã khiến 2.102 hộ dân trên địa bàn bị ngập sâu, gần 10.000 người của 20/25 xóm phải sơ tán, di dời khẩn cấp.

Hàng trăm xe máy hư hỏng sau lũ được tập kết tại xã Tân Kỳ để được sửa chữa miễn phí trong ngày 4/10. Ảnh: Q.A

Trong ngày 4/10, khi nước vừa rút là hình ảnh những con đường lầy lội, bùn đất ngập ngụa và vô số tài sản của người dân bị hư hại, trong đó xe máy là một trong những phương tiện bị thiệt hại nhiều nhất. Cuộc sống người dân vốn đã khó khăn, nay sau lũ lại thêm chồng chất khi phương tiện đi lại không có, việc khôi phục bị ảnh hưởng.

Trước tình hình đó, hơn 30 thợ sửa xe trong huyện Tân Kỳ cũ đã tự nguyện thành lập đội hình hỗ trợ, tiến hành sửa chữa xe máy miễn phí cho người dân. Hoạt động này bắt đầu từ ngày 4/10 và sẽ duy trì 4 ngày tại 4 địa điểm. Trong ngày đầu tiên, các thợ sẽ sửa chữa tại ngã ba Rọi, xóm Diễn Nam, xã Tân Kỳ, tiếp đến sẽ di chuyển đến các địa phương bị thiệt hại nặng như Nghĩa Hành, Tân An...

Các thợ sửa xe trên địa bàn huyện Tân Kỳ cũ đã tự nguyện sửa xe máy miễn phí cho người dân. Ảnh: Q.A

Theo thống kê, trong ngày 4/10, hơn 100 xe máy đã được bà con đưa đến điểm sửa, chủ yếu trên địa bàn xã Tân Kỳ. Nhiều hộ mang cùng lúc 3-4 chiếc xe bị ngập nước, mong được khắc phục để sớm có phương tiện đi lại. Do khối lượng công việc lớn, nhóm thợ ưu tiên sửa các xe hư hỏng nhẹ để có thể khởi động và di chuyển được, những trường hợp hỏng nặng sẽ xử lý sau.

Anh Trần Tiến, thợ sửa xe miễn phí cho người dân chia sẻ: “Sau lũ, xe bị ngâm bùn, nước rất dễ hư hỏng toàn bộ hệ thống máy, điện. Chúng tôi cố gắng xử lý cơ bản, thay dầu, lọc gió, bugi, vệ sinh máy để xe có thể hoạt động trở lại, mục tiêu cao nhất là bà con có phương tiện đi lại sau lũ, đối với những xe hư hỏng nặng, buộc phải xử lý sau vì tốn rất nhiều thời gian".

Điểm sửa xe miễn phí luôn nhộn nhịp người và phương tiện ra vào. Ảnh: Q.A

Được biết, đồng hành cùng nhóm thợ là các đại lý xe máy, xe điện trên địa bàn như Vinh Thu, Hải Hiền, Hồng Ngân... Các đơn vị này đã tài trợ hoàn toàn miễn phí những phụ tùng, dầu nhờn, bugi và lọc gió phục vụ công tác sửa chữa, đối với những bộ phận giá thành cao cũng sẵn sàng hỗ trợ một phần để bà con sớm vượt qua khó khăn.

Chị Trần Thị Hường, đại diện đại lý Vinh Thu chia sẻ: “Sau trận lũ, người dân mất mát nhiều tài sản, có người chỉ còn lại chiếc xe làm phương tiện. Thấy bà con loay hoay giữa cảnh bùn lầy, chúng tôi không thể cầm lòng. Vì vậy, ai có gì giúp nấy, người góp công, người góp của, chỉ mong giúp bà con sửa được xe sớm, đi lại dễ dàng, dần trở lại nhịp sống thường ngày”.

Những người thợ lành nghề miệt mài sửa xe miễn phí cho bà con. Ảnh: Q.A

Việc sửa chữa xe sau ngập lụt được đánh giá là công việc phức tạp, đòi hỏi kỹ thuật và sự tỉ mỉ. Xe bị ngâm lâu trong nước thường bị bùn đất bám kín, nước lọt vào động cơ, bình điện và hệ thống chế hòa khí. Nếu không xử lý đúng cách, nhiều xe có thể bị gỉ sét, hỏng máy hoặc thủy kích khi khởi động. Vì vậy, các thợ phải tiến hành từng bước: tháo bugi, xả nhớt, hút nước trong xi-lanh, kiểm tra hệ thống điện, thay dầu, sấy khô chi tiết trước khi lắp lại...

Do khối lượng công việc lớn, đội thợ tình nguyện đã làm việc liên tục từ sáng đến tối, mỗi người phụ trách một công đoạn. Khu vực sửa xe tạm được bố trí gọn gàng, đảm bảo an toàn, vệ sinh. Cơm nước và sinh hoạt hằng ngày đội tự lo, bên cạnh đó còn có các nhóm thiện nguyện hỗ trợ bữa trưa, nước uống.

Hoạt động hỗ trợ sửa chữa xe miễn phí tại xã Tân Kỳ không chỉ góp phần giúp người dân sớm khôi phục phương tiện đi lại mà còn thể hiện tinh thần đoàn kết, tương trợ của cộng đồng địa phương sau thiên tai. Đây là cách làm thiết thực, kịp thời, phù hợp với nhu cầu thực tế của người dân vùng bị ảnh hưởng nặng nề.

Trong ngày 4/10, các thợ đã sửa được hơn 100 xe máy hư hỏng sau mưa bão. Ảnh: Q.A