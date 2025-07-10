Pháp luật Bắt được chim lạ, người dân Nghệ An thả về rừng Ngày 7/10, Công an xã Tân Kỳ phối hợp với Hạt kiểm lâm Tân Kỳ bàn giao cá thể chim Hồng Hoàng quý hiếm cho UBND xã Tân Kỳ để thả về môi trường tự nhiên theo đúng quy định pháp luật.

Trước đó, ngày 3/10, Công an xã Tân Kỳ nhận được tin báo của ông Đinh Đức Dung, sinh năm 1962, trú tại Khối 1, xã Tân Kỳ về việc phát hiện một con chim lạ nghi là loài quý hiếm bay vào sân vườn của gia đình ông.

Lực lượng chức năng thả chim quý về rừng. Ảnh: Trọng Hùng

Chim được thả về tự nhiên. Ảnh: Trọng Hùng

Sau khi tiếp nhận thông tin, Tổ công tác Công an xã đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường tiếp nhận cá thể chim trên.

Qua kiểm tra ban đầu, cá thể chim được xác định là chim Hồng Hoàng thuộc Bộ Hồng Hoàng, Họ Hồng Hoàng có tên khoa học là Bucerotidae – loài nhóm IB trong Danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm Ban hành kèm theo Thông tư số: 27/2025/TT-BNNMT ngày 24/6/2025 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường quy định về quản lý các loài nguy cấp, quý, hiếm.