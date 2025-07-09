Kinh tế Người dân Nghệ An trao trả cá thể culi quý hiếm cho kiểm lâm Yên Thành Mới đây, một người dân ở xã Giai Lạc trong lúc làm vườn đã phát hiện 1 cá thể culi quý hiếm. Nhận thức rõ đây là loài động vật rừng cần được bảo vệ nghiêm ngặt, người dân này đã chủ động liên hệ, bàn giao cho lực lượng kiểm lâm.

Anh Nguyễn Văn Sửu, trú tại xóm Tây Hồ, xã Giai Lạc, bàn giao cá thể culi cho Hạt Kiểm lâm Yên Thành. Ảnh: V.T



Cụ thể, vào chiều 6/9, anh Nguyễn Văn Sửu, trú tại xóm Tây Hồ, xã Giai Lạc, trong lúc làm vườn thì bất ngờ phát hiện 1 cá thể culi nhỏ xuất hiện trong bụi cây. Qua tìm hiểu, anh Sửu nhận biết đây là loài động vật hoang dã thuộc nhóm IB - nhóm nguy cấp, quý hiếm theo quy định của pháp luật.

Ngay sau đó, anh đã chủ động mang cá thể culi đến trụ sở Công an xã Giai Lạc, phối hợp bàn giao cho Hạt Kiểm lâm Yên Thành, dưới sự chứng kiến của chính quyền địa phương và lực lượng công an xã.

Cá thể culi loài động vật hoang dã thuộc nhóm IB – nhóm nguy cấp, quý hiếm. Ảnh: V.T



Cá thể culi sau khi tiếp nhận đã được kiểm tra sức khỏe và chăm sóc bước đầu, đồng thời, ngành chức năng đang tiến hành các thủ tục cần thiết để thả cá thể này trở lại môi trường tự nhiên trong thời gian sớm nhất.

Cá thể culi sẽ được trả về môi trường tự nhiên. Ảnh: V.T



Hành động đầy trách nhiệm của anh Nguyễn Văn Sửu không chỉ góp phần bảo vệ động vật hoang dã, mà còn lan tỏa tinh thần sống hài hòa với thiên nhiên, thể hiện nhận thức ngày càng cao của người dân trong công tác bảo tồn đa dạng sinh học trên địa bàn.