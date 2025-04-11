Kinh tế Nguy hiểm rình rập trên tuyến đường Lạt - Làng Rào lầy lội Những ngày mưa kéo dài, tuyến đường Lạt - Làng Rào (đoạn qua xã Tân Kỳ (huyện Tân Kỳ cũ) rơi vào tình trạng lầy lội, trơn trượt do đang thi công dở dang. Người dân mong dự án sớm được đẩy nhanh tiến độ để đảm bảo an toàn và thuận tiện trong di chuyển.

Tuyến đường Lạt - Làng Rào qua một số xóm của xã Kỳ Sơn (cũ). Ảnh: Xuân Hoàng

Những ngày mưa kéo dài này, có mặt trên tuyến đường Lạt - Làng Rào, đoạn qua xã Tân Kỳ, dễ dàng ghi nhận cảnh người dân đi lại hết sức khó khăn. Mặt đường đang thi công dở dang, đã được đổ đất chờ trải nhựa, nhưng do mưa kéo dài và lưu lượng phương tiện qua lại nhiều khiến bùn lầy nhão, trơn trượt. Nhiều vị trí tạo thành rãnh sâu, bánh xe dễ bị sa lầy, người điều khiển xe máy luôn trong tình trạng nơm nớp lo ngại.

Cả tuyến đường Lạt - Làng Rào dài gần 5 km đều đang thi công dở dang. Ảnh: Xuân Hoàng

Bà Nguyễn Thị Quý, người dân xã Kỳ Sơn (cũ) cho biết, ngày nào bà cũng qua lại đoạn đường này. “Trời mưa là rất khó đi, xe dễ trượt ngã. Các cháu học sinh đi học cực kỳ vất vả, có em đã bị ngã do đường quá trơn. Chúng tôi rất mong Nhà nước và đơn vị thi công sớm đẩy nhanh tiến độ, hoàn thiện mặt đường để bà con đi lại thuận lợi hơn”, bà Quý chia sẻ.

Mặt đường lầy lội, trơn trượt, người dân đi lại khó khăn. Ảnh: Xuân Hoàng

Ông Hoàng Đình Sơn - Chủ tịch UBND xã Tân Kỳ cho biết, thời gian qua, tại các cuộc tiếp xúc cử tri, người dân nhiều lần phản ánh tình trạng tuyến đường Lạt - Làng Rào thi công kéo dài, gây ảnh hưởng lớn đến đời sống. Những ngày nắng, bụi bay mù mịt; khi mưa xuống, mặt đường nhão, trơn trượt, việc đi lại của người dân, đặc biệt là học sinh, rất khó khăn và tiềm ẩn nguy hiểm.

“Địa phương mong muốn các cấp, ngành liên quan, quan tâm đẩy nhanh tiến độ hoàn thành tuyến đường. Khi tuyến đường hoàn thiện, việc đi lại của bà con sẽ thuận lợi hơn, giao thương được mở rộng, tạo điều kiện phát triển kinh tế và đảm bảo an toàn cho các cháu học sinh đến trường”, ông Sơn nhấn mạnh.

Đoạn thi công cầu cứng Khe Trảy, đơn vị thi công đã làm đường tạm để phục vụ đi lại. Ảnh: Xuân Hoàng.

Tuyến đường Lạt - Làng Rào dài gần 5 km, đã được UBND tỉnh ban hành Quyết định phê duyệt đầu tư ngày 18/12/2023. Tuyến đường nằm trong Dự án “Cải tạo, nâng cấp hệ thống đường giao thông và công trình trên tuyến giao thông: Lạt - Làng Rào; Hương Sơn - Phú Sơn; Đồng Lau - Thung Mòn". Dự án có tổng mức đầu tư 108,5 tỷ đồng, được đầu tư bằng nguồn vốn trung hạn, chia thành 2 giai đoạn: 2021 - 2025 và 2026 - 2030. Trong đó, ngân sách trung hạn của tỉnh 80 tỷ đồng được giải ngân giai đoạn 2021 - 2025 là 40 tỷ đồng; ngân sách huyện 28,5 tỷ đồng được bố trí trong giai đoạn 2021 - 2025. Thời gian thực hiện dự án không quá 4 năm, kể từ đầu năm 2024.

Tuy nhiên, qua tìm hiểu, đến tháng 7/2025, dự án mới được tỉnh bố trí nguồn vốn 40 tỷ đồng. Phía huyện Tân Kỳ (cũ) đến nay vẫn chưa cân đối được phần vốn đối ứng. Từ đầu tháng 7, sau khi thực hiện mô hình chính quyền 2 cấp, huyện Tân Kỳ (cũ) đã bàn giao việc quản lý dự án về Sở Xây dựng để tiếp tục triển khai các bước tiếp theo.

Việc chậm bố trí vốn là một phần nguyên nhân khiến tiến độ thi công bị kéo dài, ảnh hưởng đến việc hoàn thiện tuyến đường. Trong khi đó, từ cuối tháng 7 đến nay, do mưa lũ liên tục, ảnh hưởng đến tiến độ thi công.

Cầu Khe Trảy trên tuyến đường Lạt - Làng Rào đang thi công dở dang. Ảnh: Xuân Hoàng

Dự án nhằm từng bước hoàn thiện kết nối hạ tầng giao thông nội huyện Tân Kỳ (cũ) và liên vùng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội khu vực miền Tây Nghệ An theo các mục tiêu đã được Chính phủ và UBND tỉnh phê duyệt.

Theo thiết kế, tuyến Lạt - Làng Rào và tuyến Đồng Lau - Thung Mòn được thiết kế theo tiêu chuẩn đường giao thông cấp V đồng bằng, mặt đường láng nhựa rộng 5,5m; nền đường rộng 7,5m. Trong khi đó, tuyến Hương Sơn - Phú Sơn được thiết kế theo tiêu chuẩn đường giao thông cấp VI miền núi, mặt đường láng nhựa rộng 3,5m.

Công trình cầu trên tuyến được thiết kế vĩnh cửu bằng bê tông cốt thép, tuân thủ quy chuẩn kỹ thuật.

Khi hoàn thành, dự án sẽ nâng cao đáng kể điều kiện đi lại của người dân tại các xã vùng xa của huyện Tân Kỳ (cũ), giảm chi phí vận chuyển hàng hóa nông sản, tạo điều kiện thu hút doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, chế biến lâm sản và dịch vụ du lịch cộng đồng.