Kinh tế Người dân xã Tân Kỳ khẩn trương khắc phục hậu quả sau cơn lũ lịch sử Ảnh hưởng của cơn bão số 10, lũ lịch sử trên sông Con dâng cao đã khiến hàng nghìn hộ dân rơi vào cảnh ngập sâu chưa từng thấy. Khi nước rút, người dân tất bật bắt tay vào công việc dọn dẹp, khắc phục hậu quả để sớm ổn định cuộc sống và sản xuất.

Khẩn trương dọn dẹp, vệ sinh môi trường

Tại nhiều vùng thấp trũng ven sông Con, đoạn qua xã Tân Kỳ sau khi nước lũ rút dần, bùn đất phủ dày đặc trên sân nhà, đường làng, thậm chí bám cả vào tường nhà dân.

Nước lũ trên sông Con trong chiều 3/10 vẫn còn ở mức cao, khiến hàng trăm hộ dân của xã Tân Kỳ vẫn đang ngập nước. Ảnh: Xuân Hoàng

Trong từng ngôi nhà, bà con tập trung dọn dẹp, rửa sạch bùn non, dựng lại bàn ghế, kê lại giường tủ, thu dọn đồ sinh hoạt hư hỏng.

Ông Nguyễn Thanh Tuấn, người dân ở xóm Diễn Nam (xã Tân Kỳ) cho biết, toàn bộ đồ dùng trong nhà và lúa ngô bị ngâm trong nước. Ảnh: Xuân Hoàng

Tranh thủ thời tiết nắng, bà con mang lúa ngâm nước ra phơi. Ảnh: Xuân Hoàng

Ông Nguyễn Thanh Tuấn, một người dân ở xóm Diễn Nam, chia sẻ: Gia đình tôi ở đây từ những năm trước 1980, chưa bao giờ chứng kiến nước sông Con lên nhanh và dâng cao đến thế, chỉ trong một đêm 1/10, nước lũ đã dâng ngập nhà gần 2m. Gia đình phải sơ tán khẩn cấp, toàn bộ đồ đạc để lại giờ hỏng gần hết. Nhưng thôi, còn người là còn của, giờ phải tập trung khắc phục để ổn định cuộc sống. Trước mắt sử dụng nước lau chùi nhà cửa, rửa sạch toàn bộ đồ dùng, tranh thủ trời nắng đưa lúa ra phơi.

Hàng nghìn hộ dân của xã Tân Kỳ bị hư hỏng các thiết bị điện sau trận lũ. Ảnh: Xuân Hoàng

Tại điểm Trường Mầm non Diễn Nam, rất đông người dân đang tập trung sử dụng máy rửa xe để rửa sạch bùn bám trên bàn ghế, máy tính, ti vi và nhiều đồ dùng học tập khác. Trong đó, nhiều đồ dùng đã phải vứt bỏ vì hư hỏng, không thể khắc phục được.

Clip: Xuân Hoàng

Hiệu trưởng nhà trường, cô giáo Nguyễn Thị Dung cho biết: Chưa năm nào nước lũ ngập toàn bộ tầng 1 như trận lũ này. Bùn đất bám dày trong lớp học, bàn ghế ngả nghiêng, sách vở ướt hết. Từ chiều 2/10, nước lũ rút, toàn bộ đồ dùng của 2 lớp học mẫu giáo, gồm: ti vi, máy tính, máy in... hư hỏng hoàn toàn. Ước thiệt hại khoảng 200 triệu đồng. Được sự hỗ trợ của cán bộ địa phương và Đoàn trường Trung học phổ thông Tân Kỳ trực tiếp đến hỗ trợ dọn dẹp, khắc phục, đến hết ngày 3/10 cơ bản đã dọn dẹp xong, nhưng đến đầu tuần sau mới sẵn sàng đón học sinh trở lại.

Công tác thu dọn sau lũ tại điểm Trường Mầm non Diễn Nam. Ảnh: Xuân Hoàng

Vớt vát những gì có thể sau lũ tại điểm Trường Mầm non Diễn Nam. Ảnh: Xuân Hoàng

Ngay sau khi nước rút, chính quyền các địa phương đã huy động lực lượng dân quân tự vệ, đoàn viên thanh niên, công an, bộ đội cùng xuống tận thôn, xóm giúp dân dọn bùn, khơi thông cống rãnh.

Điểm Trường Mầm non Diễn Nam, xã Tân Kỳ bị hư hỏng nhiều đồ dùng sau khi nước lũ rút. Ảnh: Xuân Hoàng

Công tác vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh sau lũ được đặc biệt chú trọng. Địa phương đã cấp phát hóa chất, cùng với người dân sử dụng vôi bột để khử trùng chuồng trại, giếng nước. Ngành y tế tăng cường hướng dẫn người dân xử lý nguồn nước, bảo quản thực phẩm, đề phòng dịch tả, sốt xuất huyết và các bệnh về đường tiêu hóa.

Người dân xã Tân Kỳ dọn dẹp bùn đất, lau chùi đồ dùng sau lũ. Ảnh: Xuân Hoàng

Tình người trong hoạn nạn



Trong khó khăn, tinh thần “lá lành đùm lá rách” được phát huy mạnh mẽ. Ngay trong lúc nước lũ đang dâng cao, nhiều đoàn thiện nguyện đã sử dụng phương tiện xuồng máy đến tận từng hộ dân ngập sâu để cứu trợ. Tiếp sau đó là những đoàn xe chở mì tôm, nước uống, quần áo từ các vùng lân cận, do các tổ chức hướng về vùng lũ xã Tân Kỳ. Người dân trong vùng chia sẻ với nhau từng gói mì, chai nước, giúp nhau khắc phục hậu quả.

Hàng cứu trợ của các tổ chức, cá nhân đến với vùng lũ xã Tân Kỳ. Ảnh: Xuân Hoàng

Theo thống kê của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Tân Kỳ, trận ngập lũ lịch sử này đã có 2.102 hộ dân bị ngập, với gần 10.000 người dân của 20/25 xóm phải sơ tán, di dời khẩn cấp. Tính đến sáng 4/10,

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Tân Kỳ đã nhận được hàng cứu trợ của 4 tổ chức ngoài tỉnh, cùng nhiều cá nhân, tổ chức trong và ngoài huyện, tổng giá trị hàng hóa hơn 423 triệu đồng, chủ yếu mì tôm, nước uống và thực phẩm khác. Ngoài ra, xã còn trích nguồn cứu trợ khẩn cấp để mua hàng nghìn thùng mì tôm, nước uống kịp thời hỗ trợ bà con.

Người dân xã Tân Kỳ nhận hàng cứu trợ. Ảnh: Xuân Hoàng

Hiện nay, nước sông Con đang rút dần, tuy nhiên tính đến sáng 4/10, vẫn còn trên 100 hộ dân trên địa bàn xã Tân Kỳ đang ngập nước. Các xóm đang tiếp tục thống kê thiệt hại về cây trồng, vật nuôi và các vật dụng khác.

Người dân xã Tân Kỳ mong muốn có đội thợ điện thiện nguyện đến giúp dân sửa chữa các thiết bị điện bị ngập nước. Bởi sau trận lũ này sẽ có hàng nghìn thiết thiết bị điện bị ngâm nước, hư hỏng, cần được khắc phục./.