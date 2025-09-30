Kinh tế Nhiều khu vực ở Quỳ Hợp, Thái Hòa ngập chìm trong nước lũ Đến ngày 30/9, nhiều khu công nghiệp và nhà xưởng, nhà dân ở xã Quỳ Hợp và phường Thái Hòa vẫn đang bị nhấn chìm trong nước, gây thiệt hại nặng nề và ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động sản xuất kinh doanh.

Trong suốt thời gian bão đổ bộ, mưa kéo dài nhiều nhà xưởng trong các khu công nghiệp Thung Khuộc, Thọ Sơn, Châu Quang và Châu Lộc… bị ngập sâu trong nước từ 1,5- 2m. Cùng với đó, có hàng chục nhà xưởng, nhà kho, nhà ở công nhân bị bay mái, tường rào đổ sập, nhiều hệ thống máy móc, thiết bị dây chuyền sản xuất, vật liệu ngâm chìm trong nước gây hư hỏng nặng, một số trạm biến thế điện bị ngập và tạm dừng cấp điện.

Một xưởng sản xuất ở xã Quỳ Hợp bị ngập.Ảnh: Lê Thành

Các doanh nghiệp bị ảnh hưởng nặng nề là: HTX Thành Công, Doanh nghiệp tư nhân Long Anh, Công ty CP An Sơn, các Công ty: Phú Gia, Hợp Thịnh, Thành Trung, Hợp Vinh… hiện vẫn chưa thống kê đầy đủ thiệt hại. Bão cũng gây thiệt hại lớn về môi trường và hạ tầng giao thông trong các khu công nghiệp. Nhiều nơi, công nhân tạm nghỉ để dọn dẹp và khắc phục hậu quả sau bão.

Hàng chục nhà xưởng, nhà kho bị ngập. Ảnh: Lê Thành

Từ tối 29/9 đến trưa 30/9, trên địa bàn phường Thái Hòa, Tây Hiếu và xã Đông Hiếu (thuộc thị xã Thái Hòa cũ) nhiều tuyến đường giao thông, nhiều khu dân cư hai bên bờ sông Hiếu và vùng trũng bị nước ngập sâu, có nơi bị cô lập hoàn toàn.

Một xưởng cắt xẻ đá bị ngập. Ảnh: Lê Thành

Hiện tại, mực nước sông Hiếu vẫn đang tiếp tục dâng. Một số khu vực nước ngập sâu như: Khối Chế biến lâm sản 1,2,3; khối Tân Thắng, khối Trung Cấp, khối Liên Sơn thuộc phường Thái Hòa, khu vực khối Thí Nghiệm, khối 250 và các khối dọc bờ sông Hiếu thuộc phường Tây Hiếu và các xóm vùng trũng của xã Đông Hiếu đều bị ngập sâu, nhiều nhà dân bị ngập lên đến tầng 2, người dân cho biết, sống hàng chục năm ở trên địa bàn nhưng chưa bao giờ chứng kiến mực nước dâng cao và nhanh như đợt này.

Một số khu vực tại phường Thái Hòa bị nước nhấn chìm. Ảnh: Quang Long



Lực lượng chức năng phường Tây Hiếu tiếp cận khu vực khối Quang Vinh bị ngập nước. Ảnh: Quang Huy

Hiện tại, hầu hết các khu vực ở phường Thái Hòa, Tây Hiếu và xã Đông Hiếu bị mất điện do cột điện và cây xanh ngã đổ, nhiều tuyến đường giao thông vùng trung tâm như: Ngã 5, cầu Khe Mẹ ở phường Thái Hoà, khối Thí Nghiệm, bờ kè của phường Tây Hiếu bị nước ngập sâu ảnh hưởng việc tham gia giao thông.

Chính quyền phường Thái Hòa hỗ trợ người dân. Ảnh: Hải Yến

Trước thực tế này, chính quyền các địa phương phối hợp với các lực lượng quân đội, công an và các lực lượng chức năng huy động phương tiện bám sát hiện trường, kịp thời hỗ trợ, ứng cứu, sơ tán người dân bị ảnh hưởng đến nơi an toàn.