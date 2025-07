Thời sự Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Như Khôi dự 'Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc' tại xã Quỳ Hợp Sáng 29/7, Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc xã Quỳ Hợp tổ chức Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2025.

Dự ngày hội có các đồng chí: Nguyễn Như Khôi - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Đại tá Trần Ngọc Tuấn - Phó Giám đốc Công an tỉnh; lãnh đạo xã Quỳ Hợp cùng với các xã Châu Hồng, Châu Lộc, Minh Hợp, Tam Hợp, Mường Ham, Mường Chọng và đại diện các tầng lớp nhân dân xã Quỳ Hợp.

Lãnh đạo tỉnh và các xã tham dự hội nghị. Ảnh: Mai Hoa

Xã Quỳ Hợp được thành lập trên cơ sở sắp xếp, sáp nhập toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số 4 xã, thị trấn: Quỳ Hợp, Châu Quang, Châu Đình, Thọ Hợp. Xã có tổng gần 3,7 vạn dân, gồm 3 dân tộc: Kinh, Thái Thổ sinh sống.

Trong thời gian qua, cấp uỷ, chính quyền các địa phương trước khi sáp nhập đã phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành trong lãnh đạo, chỉ đạo; đặc biệt là phát huy vai trò đoàn kết, sự tham gia của các tầng lớp nhân dân trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc với nhiều hoạt động cụ thể.

Đồng chí Dương Hoàng Vũ - Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND xã Quỳ Hợp báo cáo kết quả đạt được và khẳng định các nhiệm vụ trọng tâm tiếp tục triển khai trong thời gian tới. Ảnh: Mai Hoa

Điển hình là tích cực phát hiện, tố giác tội phạm và tham gia quản lý giáo dục, cảm hóa, giúp đỡ người lầm lỗi tại cộng đồng dân cư sớm hòa nhập cộng đồng.

Nhiều mô hình được xây dựng và lan toả trong từng khu dân cư. Như mô hình “Tiếng kẻng bình yên”; “Câu lạc bộ Cựu chiến binh với công tác đảm bảo an ninh trật tự”; “Xóm, bản không có tội phạm và tệ nạn xã hội”; “Giáo dục ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng sống trong các trường học”; “Tổ liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy”; thiết lập các nhóm “Zalo an ninh” ở từng xóm, bản. Qua những câu lạc bộ, nhóm Zalo đã hình thành các kênh kết nối nhanh giữa người dân và lực lượng chức năng, giúp phản ánh và xử lý thông tin kịp thời; triển khai hiệu quả mô hình “Xã sạch về ma túy”.

Lãnh đạo Công an tỉnh và xã Quỳ Hợp tham dự ngày hội. Ảnh: Mai Hoa

Bên cạnh các vai trò của nhân dân, lực lượng Công an chính quy về xã cũng đã tăng cường bám địa bàn, sát với từng khu dân cư để kịp thời phát hiện và xử lý các vấn đề phát sinh. Nhờ đó, trong thời gian qua, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã Quỳ Hợp cơ bản ổn định, các vụ việc vi phạm pháp luật trên địa bàn có xu hướng giảm theo từng năm.

Trong 8 tháng đầu năm 2025, trên địa bàn xảy 3 vụ tai nạn giao thông giao thông; 6 vụ trộm cắp tài sản. Công an xã đã phối hợp bắt giữ 9 vụ vi phạm pháp luật liên quan đến kinh tế, môi trường; 2 vụ đánh bạc; đưa 12 người nghiện ma túy vào các cơ sở cai nghiện bắt buộc.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Nguyễn Như Khôi - Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh trao Bằng khen của UBND tỉnh cho cán bộ và nhân dân xã Quỳ Hợp đạt thành tích xuất sắc trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Ảnh: Mai Hoa

Lãnh đạo Công an tỉnh tặng Giấy khen cho 2 tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Ảnh: Mai Hoa

Dịp này, UBND tỉnh tặng Bằng khen cho cán bộ và nhân dân thị trấn Quỳ Hợp đã có thành tích xuất sắc trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; Công an tỉnh tặng Giấy khen cho 2 tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Thay mặt Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Như Khôi trao quà cho cán bộ và nhân dân xã Quỳ Hợp. Ảnh: Mai Hoa

Thay mặt Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tỉnh, các đồng chí Nguyễn Như Khôi và Đại tá Trần Ngọc Tuấn đã trao quà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Quỳ Hợp. Ảnh: Mai Hoa



Lấy người dân là chủ thể, lực lượng nòng cốt

Phát biểu tại ngày hội, thay mặt lãnh đạo tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Như Khôi khẳng định: Nhân dân là chủ thể, lực lượng nòng cốt trong sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc. Nghệ An xác định giữ vững an ninh, trật tự là nền tảng phát triển kinh tế - xã hội. Bởi vậy, phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn tỉnh đã được triển khai bài bản, gắn với các chương trình như xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế, du lịch, gìn giữ bản sắc văn hóa và xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh.

Đồng chí Nguyễn Như Khôi - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại ngày hội. Ảnh: Mai Hoa



Biểu dương kết quả của xã Quỳ Hợp, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh cũng chỉ rõ một số yếu tố tác động đến công tác đảm bảo an ninh trật tự trong thời gian tới; đồng thời đề nghị các địa phương cần tiếp tục khẳng định vai trò trung tâm của nhân dân, phát huy hiệu quả các mô hình tự quản, tổ liên gia, hội đồng hòa giải; gắn phong trào bảo vệ an ninh với lợi ích thiết thực của người dân, lan tỏa từ mỗi gia đình đến cộng đồng.

Các tầng lớp nhân dân xã Quỳ Hợp tham gia ngày hội. Ảnh: Mai Hoa

Cùng với đó, cần lồng ghép phong trào bảo vệ an ninh với các phong trào thi đua yêu nước, nhất là xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế, gìn giữ bản sắc văn hóa, bảo vệ môi trường. Công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị cơ sở phải được quan tâm đúng mức; phát huy vai trò của người đứng đầu, nâng cao hiệu quả tiếp dân, giải quyết kiến nghị; chú trọng công tác dân vận, tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm của người dân; quan tâm củng cố lực lượng nòng cốt ở cơ sở như già làng, trưởng bản, người uy tín, đảm bảo chế độ, chính sách động viên kịp thời.

Các tầng lớp nhân dân xã Quỳ Hợp tham gia ngày hội. Ảnh: Mai Hoa



Phó Chủ tịch HĐND tỉnh cũng đề nghị lực lượng Công an xã cần phát huy vai trò nòng cốt trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự tại địa phương; tăng cường bám sát địa bàn, nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu cho cấp ủy, chính quyền và phối hợp giải quyết dứt điểm những vấn đề phát sinh ngay từ cơ sở; phải thực sự gần dân, sát dân, hiểu dân, là chỗ dựa tin cậy, là “người bạn thân thiết” của nhân dân trong mọi mặt đời sống an ninh, trật tự.

Đồng chí Nguyễn Như Khôi - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh trò chuyện với các lãnh đạo xã. Ảnh: Mai Hoa



Địa phương cần gắn kết chặt chẽ nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự với phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết việc làm và giảm nghèo bền vững. Cần xác định rõ, an ninh được giữ vững thì người dân mới an tâm sản xuất, doanh nghiệp mới mạnh dạn đầu tư.

Trước mắt, cần tập trung cao nhất để tổ chức đại hội Đảng bộ cấp xã lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025 - 2030 thành công và thi đua thực hiện đạt hiệu quả cao các mục tiêu, chỉ tiêu đặt ra.