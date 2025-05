Pháp luật Bộ Công an ban hành Chỉ thị nâng cao chất lượng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục Bộ Công an vừa ban hành Chỉ thị số 06 về/CT-BCA-V05 ngày 7/5/2025 về nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự trong tình hình mới.

Chỉ thị nêu rõ: Mục tiêu, yêu cầu đặt ra đối với phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục là cần nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự trong tình hình mới, tạo môi trường an ninh, an toàn cho các cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục hoạt động, kinh doanh hiệu quả phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước trong kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Trường Đại học Vinh phối hợp với Công an tỉnh Nghệ An tổ chức chương trình ra mắt mô hình “Bình yên mái trường - Giảng đường hội nhập”. Ảnh tư liệu: Thanh Quỳnh

Để đạt được mục tiêu, yêu cầu trên, Bộ trưởng Bộ Công an yêu cầu Công an các đơn vị, địa phương tập trung triển khai, thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Nâng cao nhận thức của cả hệ thống chính trị về phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục

- Tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, trong đó có phong trào trong cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục gắn với nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự và phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số quốc gia.

- Nâng cao nhận thức cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, học sinh, sinh viên về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Tổ chức thực hiện các chương trình đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về khoa học, công nghệ, chuyển đổi số, kỹ năng số, công nghệ số phục vụ công tác xây dựng phong trào trong cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục.

Ký giao ước thi đua thực hiện mô hình “An toàn về ANTT trong sản xuất kinh doanh” tại Công ty Thuỷ điện Bản Vẽ. Ảnh: Ngọc Anh

Xác định rõ việc nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục là nhiệm vụ thường xuyên của cấp ủy, chính quyền, các bộ, ngành, địa phương và các cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục; trong đó lực lượng Công an các cấp giữ vai trò nòng cốt trong tham mưu, hướng dẫn thực hiện.

2. Đổi mới nội dung, hình thức biện pháp tuyên truyền xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc phù hợp với đặc điểm của cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục

Công an các đơn vị, địa phương chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền chỉ đạo và hướng dẫn các cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục thực hiện những chủ trương, biện pháp để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác bảo đảm an ninh, trật tự và xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Không ngừng đổi mới nội dung, hình thức biện pháp tuyên truyền xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc phù hợp với đặc điểm của cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục.

Một tiết mục trong cuộc thi "Trường học không ma tuý" do Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Bộ Công an) và Vụ Giáo dục chính trị và công tác học sinh, sinh viên (Bộ Giáo dục và Đào tạo) chủ trì tổ chức tại trường THPT Hà Huy Tập (TP Vinh). Ảnh tư liệu: Đặng Cường

- Chú trọng ứng dụng công nghệ số, ứng dụng dữ liệu dân cư, căn cước, định danh, xác thực điện tử trong công tác tuyên truyền, vận động (về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các phương thức thủ đoạn hoạt động của các thế lực thù địch, phản động và các loại tội phạm; thông tin tình hình an ninh trật tự, thông tin tiếp nhận, xử lý tin báo tố giác về tội phạm, vi phạm pháp luật, công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, bảo vệ môi trường, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông...) để cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, học sinh, sinh viên kịp thời nắm bắt và tự giác, tích cực tham gia phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

- Xây dựng, tổ chức triển khai chương trình tuyên truyền về phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục; đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền thông qua báo chí, phát thanh, truyền hình, nền tảng số, mạng xã hội và các phương tiện điện tử khác; cụ thể hóa nội dung tuyên truyền đối với từng nhóm đối tượng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, học sinh, sinh viên và Nhân dân.

3. Nâng cao hiệu quả công tác xây dựng, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục

Tập trung xây dựng, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến trong cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục hoạt động thực chất, hiệu quả theo hướng xã hội hoá ngày càng cao với hình thức tự quản, tự phòng, tự bảo vệ, tự hoà giải về an ninh, trật tự trong từng cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục, thu hút đông đảo cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, học sinh, sinh viên và quần chúng nhân dân hưởng ứng, tham gia.

- Gắn kết, hoà nhập các mô hình với các phong trào thi đua trong cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục và phù hợp với lĩnh vực, chuyên đề, điều kiện kinh tế của cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục, tạo điều kiện để cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, học sinh, sinh viên và Nhân dân tham gia ngày càng nhiều hơn, tích cực hơn, trực tiếp hơn công tác bảo đảm an ninh, trật tự.

- Nâng cao hiệu quả công tác phối hợp giữa các lực lượng trong xây dựng các mô hình liên kết bảo đảm an ninh, trật tự trong, ngoài cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục, với chính quyền, tổ chức đoàn thể nơi có cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục đóng trên địa bàn.

4. Quan tâm xây dựng, củng cố, phát huy hiệu quả lực lượng bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục; các tổ chức quần chúng tự quản trong cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục

Tham mưu cấp ủy Đảng, chính quyền tiếp tục thực hiện nghiêm túc Nghị định của Chính phủ quy định về bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp và các quy định của pháp luật có liên quan; hướng dẫn hoạt động và thường xuyên tổ chức huấn luyện, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, pháp luật cho lực lượng bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục đủ năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Phối hợp tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức về an ninh, trật tự và xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc cho cán bộ làm công tác quản lý, đoàn thể trong cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục. Hướng dẫn xây dựng nội quy, quy chế, quy ước, quy định về công tác an ninh, trật tự trong cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục.

5. Nâng cao hiệu quả công tác phối hợp giữa các lực lượng trong xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục

Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phối hợp giữa lực lượng Công an nhân dân với Quân đội nhân dân và các bộ, ban, ngành, tổ chức chính trị, xã hội trong thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự và xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong các cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục:

- Phối hợp vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và học sinh, sinh viên thực hiện nghiêm đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các nội quy, quy chế, quy định bảo vệ an toàn cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục; nâng cao ý thức cảnh giác trong công tác phòng, chống tội phạm; phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong bộ phận cán bộ, công chức, viên chức; khắc phục tình trạng sơ hở, mất cảnh giác; chủ động phòng ngừa và làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn hoạt động của các thế lực thù địch và các loại tội phạm; tham gia bảo vệ an ninh đối ngoại, an ninh chính trị nội bộ, an ninh văn hóa, tư tưởng, an ninh kinh tế, an ninh thông tin, an ninh mạng, an ninh con người, bảo vệ bí mật nhà nước; tích cực tham gia công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, bảo vệ môi trường, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, bảo vệ tài sản, giữ gìn trật tự, kỷ cương trong cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục.

Cán bộ, nhân viên các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Nghệ An thực hành sử dụng các trang thiết bị PCCC tại chỗ. Ảnh tư liệu: Cao Loan

- Phối hợp tham mưu, hướng dẫn công tác củng cố hệ thống tổ chức đảng, đoàn thể và các tổ chức quần chúng trong các cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục; chú trọng phát huy vai trò trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc của tổ chức công đoàn ở các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, doanh nghiệp tư nhân, cơ sở giáo dục ngoài công lập, phát động phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong người lao động, chủ doanh nghiệp, giáo viên, học sinh, sinh viên.

Tăng cường công tác bảo vệ các cơ quan, công sở, các mục tiêu trọng điểm về chính trị, kinh tế, ngoại giao, nhất là các khu, cụm kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài và người lao động nước ngoài.

- Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tham mưu cấp ủy, chính quyền ban hành chỉ thị, kế hoạch để chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể, các cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an trong tổ chức thực hiện phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

6. Thực hiện tốt công tác hướng dẫn, kiểm tra, sơ kết, tổng kết phong trào trong cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục

- Hằng năm tổ chức kiểm tra, đánh giá, phân loại phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong các cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục; hướng dẫn các cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục đăng ký xây dựng và báo cáo cấp có thẩm quyền xét duyệt, công nhận cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự”; đạt tiêu chí điển hình về phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Nâng cao hiệu quả, sức lan tỏa của “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”.

Ký giao ước thi đua thực hiện phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại Công ty TNHH MTV Thủy lợi Nam Nghệ An. Ảnh tư liệu: Phan Tuyết

Quan tâm tham mưu, hướng dẫn sơ kết, tổng kết các mô hình, điển hình tiên tiến trong các cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục; kịp thời đề xuất biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc; thông báo kinh nghiệm, cách làm hay, mô hình hoạt động hiệu quả, điển hình tiên tiến trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc để nhân rộng.

Tham mưu, đề xuất đưa nội dung thực hiện công tác bảo vệ an ninh, trật tự và xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc là một trong những tiêu chí chấm điểm mức độ hoàn thành nhiệm vụ của tập thể và cá nhân, người đứng đầu cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục và không xét thi đua, khen thưởng đối với cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục phân loại phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ở mức “Trung bình”, “Yếu”.